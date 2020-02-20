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Конец партии холодильника
Производство легендарного советского «Саратова» прекратили за нерентабельностью
Выпуск легендарных холодильников «Саратов» прекрашен с 18 февраля 2020 года из-за нерентабельности. Об этом в соцсетях губернатора сообщили саратовцы со ссылкой на гендиректора компании-владельца завода. Саратовское электроагрегатное производственное объединение принадлежит частным лицам.
Позже информация подтвердилась: вместо холодильников завод будет пытаться выпускать иную продукцию (завод уже выпускает составные части авиационныхдвигателей) и попробует сохранить рабочие места — заявили в аппарате губернатора.
Холодильники под маркой «Саратов» выпускались с 1951 года и с тех пор увидели свет 27 моделей всевозможной комплектации.