Конец партии холодильника

Легенда СССР — холодильники «Саратов» — шли даже на экспорт. Фото: ТАСС

Выпуск легендарных холодильников «Саратов» прекрашен с 18 февраля 2020 года из-за нерентабельности. Об этом в соцсетях губернатора сообщили саратовцы со ссылкой на гендиректора компании-владельца завода. Саратовское электроагрегатное производственное объединение принадлежит частным лицам.

Позже информация подтвердилась: вместо холодильников завод будет пытаться выпускать иную продукцию (завод уже выпускает составные части авиационныхдвигателей) и попробует сохранить рабочие места — заявили в аппарате губернатора.

Холодильники под маркой «Саратов» выпускались с 1951 года и с тех пор увидели свет 27 моделей всевозможной комплектации.

Уже во время строительства завод автотракторного оборудования в Саратове был передан отрасли авиационной промышленности. Холодильники стали гражданским профилем авиазавода. Фото: сайт СЭПО

На заводе. Фото: Юрий Набатов / ТАСС

На заводе. Фото: Юрий Набатов / ТАСС

Стиральная машина или холодильник? Фото: ТАСС

Холодильник «Саратов», кадр из фильма «17 мгновений весны»

Так выглядит завод сегодня. Фото: сайт СЭПО