Мексиканский трибьют

Американские власти задержали гражданина Мексики в аэропорту Майами при попытке вылететь на родину. Его обвиняют в деятельности в интересах России «без соответствующего уведомления генерального прокурора США» (то есть в качестве незарегистрированного иностранного агента) и в «заговоре с этой же целью»

Минюст США. Фото: Reuters

Точно такое же обвинение, а не «шпионаж», было предъявлено россиянке Марии Бутиной. Как отмечают американские СМИ, вся история с арестом мексиканца выглядит странной и эксцентричной, но Минюст США, ФБР и пограничная иммиграционная служба предельно серьезны и выпустили официальный релиз об обстоятельствах дела, хотя деталей в нем приводится немного.

Однако, по сообщениям официальных лиц, 35-летний мексиканский доктор (кардиолог и биолог) Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес (СМИ для краткости зовут его Фуэнтесом или Кабрерой) уже сознался в том, что действовал по поручению куратора — «российского правительственного агента», с которым он несколько раз встречался в Москве.

Впрочем, пока нет приговора суда, все детали этого дела нужно сопровождать неизменной оговоркой, «как утверждают» или «якобы».

Номерной знак как объект шпионажа?

По официальной версии Минюста США, мексиканский гражданин, до этого посещавший Америку по туристической или предпринимательской визам, впервые обратил на себя внимание только через год после предполагаемой вербовки — а именно в минувшую пятницу, 14 февраля (Валентинов день).

Фуэнтэс. Фото: ESC365

Фуэнтес прибыл в Майами накануне и прямо в аэропорту арендовал машину. На следующий день он попытался проехать на территорию жилищного комплекса в окрестностях Майами. Чтобы миновать шлагбаум (видимо, не знал пароль для жильцов), Фуэнтес пристроился в хвост другой машины. А когда охранник попытался выяснить, «чем помочь и что вы тут делаете», вообще случилось странное.

Спутница Фуэнтеса выскочила из автомобиля и сфотографировала номерной знак другой машины. Машина оказалась «не простая», а принадлежащая, как говорится в обвинении, «источнику правительства США» — как уточняют местные газеты,

«информатору подразделения контрразведки ФБР, работавшему над разоблачением шпионской деятельности России на юге штата Флорида».

Во времена кубинского кризиса, пишет the New York Post, Майами был своего рода «Касабланкой» — центром международного шпионажа двух сверхдержав, а также стран Латинской Америки. И вот снова — слова «Майами» и «шпионаж» соседствуют в заголовках новостей.

Охранника смутило поведение спутницы Фуэнтеса (как оказалось, его официальной женой из Мексики, сразу скажу — не единственной), и, когда водитель назвал вымышленную фамилию «друга», якобы проживающего в этом комплексе, работник кондоминиума, сверив списки, попросил пару немедленно удалиться с территории. Это случилось в пятницу, а в воскресенье вечером пограничники задержали эту пару на вылете в Мексику. Они стали проверять телефоны и обнаружили фотографию автомобильного номерного знака в папке «недавно удаленных сообщений» в телефоне супруги мексиканца и в сообщении WhatsApp, которое она послала мужу, в телефоне Фуэнтеса. Обвинение сообщает, что, кроме этого, в телефоне найдены подтверждения переписки между мексиканцем и куратором из России. «Фуэнтес признался сотрудникам правоохранительных органов, что российский правительственный чиновник поручил ему провести эту операцию», — сообщает американское Министерство юстиции, и признался, что поручил своей жене сделать фотографии.

«Сообщения, найденные в телефоне Фуэнтеса, также подтвердили, что российский чиновник инициировал и руководил их встречами», говорится в материалах обвинения.

Фуэнтес был завербован ровно год назад. При каких обстоятельствах мексиканец стал агентом РФ, не сообщается. Первый контакт состоялся в феврале 2019 г., когда доктор находился в Сингапуре, — это его нынешнее место жительства и работы. Как признался Фуэнтес на допросе в местном отделе ФБР, за последний год он несколько раз посещал Россию, где встречался с агентом разведки. Тот дал следующие инструкции: снять жилье в одном комплексе с «информатором правительства США», но при этом оформить документы на квартиру под чужим именем. В Майами мексиканец должен был проводить слежку за объектом. А в последнюю встречу в Москве Фуэнтес получил задание по описанию найти машину информатора ФБР, сделать фото номерных знаков и определить местоположение (видимо, номер стоянки?).

После выполнения задания Фуэнтес должен был в апреле-мае прилететь в Москву и сообщить, как продвигается работа. Дальнейшие детали не приводятся.

Согласитесь, задание звучит странно, возникают вопросы к профессионализму кураторов. Поменять номерные знаки или автомобиль здесь можно в течение часа. Безопасно и скрытно переслать фотографии тоже, наверное, возможно. Если бы не признание мексиканца и некие эсэмэски разговоров с российским боссом, вся история выглядела бы не слишком убедительно.

Есть повод, объясняющий многое. В России, признался Фуэнтес следствию, у него имеются вторая жена и две дочери. Он навещал их во время поездок в нашу страну. Российский агент запретил мексиканцу говорить русской жене об их контактах и обещал помочь переправить «российскую семью» за границу.

«Мы можем помочь друг другу», — сказал российский куратор доктору.

Как-то напоминает телесериал «Американцы», но там действие велось в 80-е годы прошлого века.

О мексиканской жене, фотографировавшей номерной знак, в документах Минюста нет дополнительной информации: ни ее имени, ни нынешнего местонахождения. Российское посольство в Вашингтоне, получив запросы СМИ, на момент написания этого материала комментариев не представило.

Чуть ли не Нобелевский лауреат

В минувший вторник мексиканец впервые появился в магистратном суде Южного округа Флориды в Майами. Пока он помещен в федеральный центр временного заключения.

«Никто не знает, что я здесь нахожусь, — заявил Фуэнтес судье Крис Макалили. — Мне сложно будет оплатить услуги адвоката, потому что мои денежные средства находятся за пределами США».

Судья предоставила доктору государственного защитника, но по просьбе прокурора Майкла Цакура отказалась выпустить под залог, опасаясь, что он сбежит из страны.

В Мексике, на родине подозреваемого, мэр города Эль-Эспинала назвал Фуэнтеса «национальным героем». Мэр Азаэль Матус говорит, что доктор занимал важные должности сразу в двух известных университетах, помог организовать научные проекты в родном городе и даже считался претендентом на Нобелевскую премию в области медицины за исследования сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя Фуэнтес просил дать ему бесплатного адвоката, как говорят, «деньги у клиента имеются». Как сообщила газета Miami Herald, на слушаниях он заявил, что получает ежемесячно $7500 за исследовательскую работу в национальном университете Сингапура и еще $5000 в месяц — за работу на израильскую компанию в Германии. На личных счетах в разных странах —100 тысяч долларов.

По информации сайта ESC 365, мексиканец закончил магистратуру по молекулярной биологии — внимание! — в России, в Казанском университете в 2012 г.

Вторую степень по биохимии он получил в Медицинской школе университета Justus-Liebig-University (JLU) в Гиссене, Германия, в 2014-м (кстати, Казанский университет является одним из его партнеров — ред.). Исследователь ишемической болезни сердца, доктор из Мексики стал лауреатом премии SERVIER международного общества в области изучения сердечной деятельности в 2016 г., финалистом конкурса фундаментальных научных исследованиях для молодых исследователей Американской ассоциации кардиологов в 2014 г. С августа 2018 года он был назначен руководителем биотехнологического центра FEMSA в Тек-де-Монтеррее, Мексика, а недавно был удостоен гранта от Фонда здравоохранения Сингапура.

Это резюме блестящего молодого ученого, который может претендовать на Нобеля (можно согласиться с мэром его родного города). И... нелепая для доктора из Мексики, живущего в Сингапуре, история с фотографированием машины в США, переписка с российским куратором из разведки, визиты в страну, где он когда-то получил диплом магистра наук.

Все это как-то не больно стыкуется.

Какие-то выводы делать трудно и рано, суд только начинается. Как комментировать странную историю доктора Кабреры Фуэнтеса?

На ум приходит только Высоцкий: «Проникновенье наше по планете...»

Напомню, пока власти США обвиняют доктора не в шпионаже, а только в незаконной деятельности «в интересах иностранного государства».

На пятницу назначены внесудебные слушания, а 3 марта суд примет решение, оставлять ли задержанного под стражей.

Вашингтон