Опасный трейдинг

18 февраля США внесли в санкционный список швейцарскую торговую компанию Rosneft Trading, трейдинговую «дочку» компании «Роснефть». Сразу же после объявления об ограничительных мерах началось падение акций «Роснефти». Но уже на следующий день котировки восстановились. Это говорит о том, что рынок не верит в серьезность этой проблемы. И, если говорить об относительно коротком временном горизонте (год- два), то, скорее всего, санкции по отношению к крупным российским компаниям не будут серьезными. Но на дальнем горизонте вероятность усиления санкционного давления, напротив, очень высока.

Само по себе создание отдельной компании, иногда даже не одной, специально для торговли нефтью и нефтепродуктами как раз служит цели разделения возможных рисков. Как правило, сама по себе трейдинговая компания почти не имеет собственных активов. Поэтому в случае любых угроз, в том числе и санкций, ее нетрудно ликвидировать и создать новую. Стоимость этих действий невелика в масштабах деятельности крупного нефтетрейдера, так что серьезного ущерба санкции такого типа не наносят.

Игорь Сечин и Николас Мадуро во время подписания контрактов в Венесуэле. Фото: Reuters

Некоторые риски связаны со временем, которое отводится на завершение сделок с попавшей под санкции компанией. Если это время — короткое, то возникают большие риски неисполнения обязательств перед контрагентами, и возможны иски к материнской компании — «Роснефти». Однако и с этой стороны опасность не слишком велика: США дали 90 дней контрагентам RTSA на сворачивание операций с российским партнером. Такой значительный срок отводится для того, чтобы все контрагенты успели спокойно закрыть свои контракты без существенного ущерба для себя.

Пакет санкций также предусматривает заморозку любых активов женевского трейдера «Роснефти» и ее руководителя на территории США. Последнее особенно пикантно с точки зрения того, что попавшая под санкции компания значимых активов в США не имеет.

«Роснефть» весьма значима для российской экономики. Возможно,

именно поэтому санкции вводятся таким образом, чтобы не нанести существенного ущерба основному бизнесу компании.

Это хорошо иллюстрирует сам принцип введения американских санкций: они должны быть существенными, но не критическими. Критические санкции могут подтолкнуть к резким, потенциально катастрофическим действиям. Это как раз нежелательно с точки зрения автора санкций.

Судя по темпу введения и характеру ограничительных мер, их цель — создать трудности и проблемы, не провоцируя при этом никаких катастрофических действий в ответ. Да, для отдельных компаний и бизнесменов санкции могут быть очень болезненными (кейсы Вексельберга и Дерипаски тому пример). Но в масштабах страны они не являются уж слишком суровыми.

Примечательно, что так было и в эпоху СССР. Советский Союз существовал в условиях санкций разной степени тяжести. Они то смягчались (как это было в 1941–1945 годах), то, напротив, ужесточались (как это было во времена Рейгана). Но, несмотря на все колебания в отношениях между США и Россией/СССР, санкции никогда не доводили противостояние государств до крайней степени — до нанесения неприемлемого ущерба. Скорее всего, не дойдет до этого дело и сейчас.

Игорь Сечин. Фото: Reuters

Видимая невооруженным взглядом цель санкций против Rosneft Trading — заставить Москву отказаться от поддержки режима Мадуро. Весьма вероятно, эта цель достигнута будет. Не исключено, что при этом «Роснефть» понесет некоторые потери: часть инвестиций в Венесуэлу, которые оплачиваются венесуэльской нефтью, в обозримом будущем вернуть не удастся. Но эти вложения не являются критически значимыми для компании. Грустно, но не критично. А вот на материнскую компанию — «Роснефть» — пока никакие санкции не накладываются.

Отсутствие санкций по отношению к материнской компании Rosneft Trading — очень важное обстоятельство.

Это говорит о том, что, с точки зрения властей США, время жестких ограничений еще не пришло. Пока нефть, и особенно газ, из России незаменимы в Европе, никаких суровых санкций по отношению к российскому нефтегазовому сектору, скорее всего, не последует. Еще рано. А вот когда появится возможность реально заменить российское углеводородное сырье, тогда санкции и станут суровыми. Но до этого пока далеко.