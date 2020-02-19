Как покупали Карбышева

В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен погиб советский генерал Дмитрий Карбышев. В начале нынешнего века в печати стала появляться версия: его, мол, убили, как убивали тысячи и тысячи других военнопленных. Но вот Сталину вскоре после войны, по мотивам политической целесообразности, потребовался «положительный образ пленного советского генерала» (желательно не выжившего в плену). А здесь как раз обнародовано было предсмертное заявление канадского офицера, восхищавшегося героическим поведением Карбышева перед гибелью. И выбор был сделан: на основании всего двух свидетельств Карбышеву в 1946 году было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Письмо, извещающее родных Карбышева о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Фото: РИА Новости

Две главные неправды, которые фигурировали в той версии:

Представление Карбышева на звание Героя основывалось не на двух, а на десятках свидетельств и документов;

Само это предложение шло не сверху, а снизу.

Когда один за другим в конце войны стали освобождаться узники немецких концлагерей, предпринимались активные поиски Карбышева. Он был личностью, очень популярной в войсках. Вот письмо, полученное его женой Лидией Васильевной от генерала Леошени уже после окончания военных действий в Европе:

Все знают Дм. Мих. И ищут... «Во все концы дал здесь уведомления и предупреждения насчет Дм. Мих. Основной человек — это генерал-полковник Голиков, председатель репатриационной комиссии, он в Москве. Здесь у нас его зам. Голубев (генерал-лейтенант), он с Дм. Мих. вместе 5 лет работал, и у союзников в Германии сидит генерал Драгун. Ему я тоже написал и предупредил. Все знают Дм. Мих. И ищут. Глубоко уверен, что встречу Дм. Мих. на своем мосту через р. Эльба. Привет детям и прошу поздравить Лелю с окончанием училища. Ваш Леошеня».

В 1946 году старшую дочь Карбышева Елену пригласил к себе упоминавшийся выше заместитель уполномоченного Совмина СССР по репатриации Голубев (он к тому времени вернулся в Москву). Открыл перед ней папку: «Читай».

В папке лежало два текста — оригинал и его перевод на русский:

долг обыкновенного человека перед памятью великого «Я прошу записать мои показания и переслать их в Россию. Считаю своим священным долгом беспристрастно засвидетельствовать то, что знаю о генерале Карбышеве. Я выполняю свой долг обыкновенного человека перед памятью великого человека. Все, кто находился в лагере, годились ему по меньшей мере в сыновья. Но не мы его, а он нас поддерживал своей верой в победу над фашизмом… На все военные события мы смотрели глазами вашего генерала, а это были очень хорошие, верные глаза... В феврале 1945 г. нас, около тысячи человек пленных, в том числе и генерала Карбышева, направили в лагерь уничтожения Маутхаузен. Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струю ледяной воды. Это продолжалось долго… Потом нам велели надеть только белье и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор… Старый генерал, как всегда, был спокоен, его бил только, как и всех нас, сильный озноб. Он что-то горячо и убедительно говорил своим товарищам… Затем, посмотрев в нашу сторону, он сказал нам по-французски: «Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не покинет вас». В это время гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали с размозженными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев… Память о генерале Карбышеве для меня свята. Я вспоминаю о нем, как о самом большом патриоте, самом честном солдате и самом благородном, мужественном человеке, которого я встречал в своей жизни».

Перед смертью в госпитале уже на земле Англии, канадский майор Седдон де Сент-Клер продиктовал это свое исповедальное завещание и попросил передать его в Россию.

Прощаясь, Голубев сказал:

«И это не единственное свидетельство. Мы опросили многих узников концлагерей, в том числе всех наших освобожденных из плена генералов, встречавших там Карбышева или слышавших о нем от других. Ни одного отрицательного отзыва. Только в высшей степени положительные. Как сообщить маме, реши сама. Но передай: мы готовим представление Дмитрия Михайловича на звание Героя Советского Союза»».

Вскоре последовало это представление Сталину, из которого следовало, что речь идет отнюдь не о двух свидетельствах:

«Попав в руки врага при попытке выйти из окружения, <…> т. Карбышев, по показаниям многочисленных очевидцев, вел себя стойко и мужественно, ни на минуту не терял веры в победу нашего государства над фашистской Германией».

В кругу высшего комсостава Красной армии у Карбышева было много учеников, единомышленников, друзей, заинтересованных в его поисках. Среди его учеников, не раз потом вспоминавших в мемуарах и беседах с журналистами его замечательные лекции в Академии имени Фрунзе и в Академии Генштаба, были будущие генералы и маршалы Василевский, Конев, Говоров, Воронов, Рыбалко, Захаров, Антонов, Гречко, Штеменко и другие.

Дмитрий Карбышев. Фото: Wikipedia.org

Конечно, по сравнению с тридцатыми-сороковыми годами прошлого века условия современных боевых действий неузнаваемо изменились, но и сегодня остаются в силе многие фундаментальные идеи, высказанные в его курсах лекций, учебниках, монографиях и статьях.

Авторитет Карбышева как теоретика и практика был непререкаем. Во время Гражданской войны он дважды был награжден золотыми именными часами. Во второй раз — за то, что предложил идею прорыва укреплений Перекопа обходным маневром, через Сиваш. Награду вручал лично Фрунзе.

Когда в начале советско-финской войны попытки прорвать линию Маннергейма лобовыми ударами окончились для Красной армии неудачей, Карбышева пригласили в комиссию, которая, проанализировав причины этих неудач, должна была выработать свои рекомендации. То, что предложил Карбышев, выходило далеко за пределы финской кампании и в большей степени относилось к грядущей войне.

Он публично заявлял, кто будет следующим нашим противником на поле боя. Не скрывал своей точки зрения, вплоть до самого нападения Гитлера на СССР. Так «в последнем довоенном докладе на конференции 19 мая 1941 г. Карбышев разобрал недостатки в ходе финской войны и, подчеркнув, что следующим противником будет Германия, настаивал на <…> заблаговременном устройстве противотанковых минных приграничных заграждений. Он не доверял договору с Гитлером 1939 г.»*.

И наконец — трагическое начало Великой Отечественной. Блокадное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда. Москва запрашивает: какие экстренные меры нужны, чтобы укрепить оборону?

И в ответ, среди других мер: пришлите Карбышева.

Ценность научных трудов Карбышева для решения практических задач, возникавших в ходе Второй мировой войны, понимали не только наши военные, но и наши враги. Начальник генерального штаба германских сухопутных войск Ф. Гальдер говорил о нем: светлая голова и опасный противник.

Когда перед нападением на СССР высшему германскому руководству представили список крупнейших наших ученых, конструкторов, специалистов, работающих на оборону, фамилия Карбышева была в нем подчеркнута двумя жирными чертами.

В самой Германии «светлых голов» такого уровня явно не хватало. Например, в окружение под Сталинградом вместе с другими немецкими и румынскими частями попали значительные силы инженерного резерва Главного командования вермахта, но организовать непреодолимую оборону оказавшейся в котле 6-й армии, одной из самых боеспособных в германских сухопутных войсках, они не смогли. Не потому ли немцы так настойчиво пытались «перетянуть» Карбышева на свою сторону? Не о том ли говорит его переброска из одного лагеря в другой, все ближе и ближе к столице рейха: Острув-Мазорецки (Польша), Замостье (Польша), Хаммельбург (Южная Германия), тюрьма гестапо (Берлин)?

В Берлине ему предложили такие условия, какие, пожалуй, рейх не предлагал ни одному военннопленному за всю Вторую мировую войну:

освобождение из лагеря, переезд на частную квартиру, полная материальная обеспеченность;

открытый доступ в любые библиотеки и книгохранилища, возможность знакомиться с любыми материалами в интересующих его областях военно-инженерного дела;

любое число помощников;

выполнение по его указанию сложнейших опытных конструкций;

устройство лаборатории и обеспечение любых научно-исследовательских мероприятий;

самостоятельный выбор тем для научных работ;

возможность выезда на любой фронт, кроме Восточного, для проверки его расчетов в полевых условиях.

Прежде всего, его пытались купить не как человека с тремя генеральскими звездами на петлицах, а как одного из мировых авторитетов в области фортификации.

На одной чаше весов были оптимальные, идеальные даже условия для работы и жизни. Но — ценой предательсва. На другой — самые страшные нацистские «фабрики смерти». Он выбрал Голгофу. И несломленный, непокоренный прошел свой крестный путь через Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен.

Вот за это потом, посмертно — Золотая Звезда Героя.

Было бы неправдой утверждать, что в публикациях советских лет о Карбышеве не отдавалось должное дореволюционной его биографии. Но вот примечательный факт. В дар московскому Государственному историческому музею были переданы интереснейшие воспоминания инженер-полковника В.М. Догадина, однокашника Карбышева сначала по Николаевской инженерной академии, потом по строительству Брестской крепости. Так вот: музею не удалось их опубликовать в течение 40 лет! Чего же так боялись отвергавшие рукопись редакторы и во времена оттепели, потом застоя, и в последующие годы?

Карбышев в царской армии. Wikimedia Commons

Оказывается, того, что Карбышев представал в этих мемуарах не только в привычной роли талантливого инженера-фортификатора, но и как блестящий, отчаянной храбрости офицер царской армии, отмеченный за участие в русско-японской войне пятью орденами. Записки эти были изданы только в 2002 году.

В нашей военной среде испокон века противостояли друг другу два начала. Была аракчеевщина, тупой офицерский быт, так ярко запечатленный в федотовском «Анкор, еще анкор!» (ставшем потом названием известного фильма Петра Тодоровского) и в купринском «Поединке».

Но было и высокое представление о воинской и человеческой чести русского офицера, давшее Отечеству Дениса и Евграфа Давыдовых, Раевского и Лермонтова, Нахимова и Скобелева, Брусилова и Карбышева.

Отец моей жены Тани, Сергей Николаевич Яковлев (прошел две войны, за финскую — орден Красного знамени, за Отечественную — еще несколько орденов, в том числе орден Ленина; потом был профессором в Академии имени Фрунзе, преподавал десантное дело) в мирное, довоенное время хорошо знал Карбышева. И считал главной его чертой категорическое неприятие в армии солдафонства, уважение к личности рядового. Запомнился его рассказ об одной общей поездке с Карбышевым.

В тот раз они участвовали в испытаниях новых видов вооружений. Испытывался новый тип гранаты. Приемная комиссия и всякое начальство расположились в укрытии. А невдалеке в окопе находился красноармеец, который по команде должен был эту гранату бросить. Раздалась команда, а гранату он не бросает. То ли испугался, то ли замешкался. Командовавший испытаниями майор заорал на него. И тут Карбышев, не повышая голоса, но твердо сказал: «Майор, прекратите! Идите и разберитесь на месте, что там стряслось».

Теперь замешкался майор. По его побледневшему, растерянному лицу было видно, что ему ох как не хочется туда идти.

И тогда Карбышев сам вышел из укрытия и двинулся к окопу. Было видно, как он рванул чеку и привычным, до автоматизма, движением швырнул гранату в бутафорскую цель на довольно далекое для его возраста расстояние, сразу же пригнулся в окопе и пригнул рукой голову красноармейца. Граната «успешно» взорвалась. После этого он еще что-то сказал красноармейцу и потрепал его про плечу.

Когда возвращались с испытаний в одной машине, танин отец спросил Карбышева:

— Что Вы ему там сказали?

— Спросил, как звать. Откуда он? Давно ли служит? Сколько раз до этого бросал боевую гранату? Оказалось, совсем еще мальчишка из глухой ярославской деревни. Служит первый месяц. Гранату бросал впервые в жизни. Ему, конечно, объяснили, что надо делать. Но он растерялся и все начисто забыл. Вина не его, а его командиров — они должны были поставить на позицию более опытного бойца. А что я ему сказал? Сказал: ничего, Вася, у многих с первого раза не получается. Тем более что граната-то у тебя была экспериментальная. Кто знал, как она себя поведет…

К слову, Таня — до самой их смерти — была дружна с двумя замечательными женщинами: женой и старшей дочерью Карбышева. Молоденькая, но уже награжденная медалью «За храбрость» на георгиевской ленте медсестра Лида Опицкая познакомилась со своим будущим мужем на фронте первой Мировой. Этот отчаянный офицер с лихо закрученными усами не раз вступал в несоответствие со своими прямыми обязанностями военного инженера 8-й армии под командованием Брусилова. Спускался в пехотные окопы и подымал солдат в штыковую. В одной из таких атак был тяжело ранен…

Гражданская война. Карбышев на трофейном танке (крайний справа среди сидящих). Фото: РИА Новости

В 1918 году, когда он воевал уже в Красной армии, у них родилась дочь Елена. А в 1938 году она, окончив школу круглой отличницей (в Википедии написано: с золотой медалью, но золотых медалей тогда еще не было), успешно сдала вступительные экзамены на морской факультет Военно-инженерной академии. Девушек туда не принимали. Но за нее по просьбе отца лично ходатайствовал нарком обороны. В 1940 году факультет перевели в Ленинград и включили в состав Высшего инженерно-технического училища ВМФ. И Елена Карбышева стала первой в истории его выпускницей. Участвовала в Великой Отечественной войне, в обороне Ленинграда, пережила блокаду. Потом служила на Черноморском флоте, затем в Главном штабе ВМФ. Демобилизовавшись в звании инженер-подполковника, работала в аналитическом отделе ГРУ. Награждена орденами Отечественной войны, Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Велика ее роль в создании и поддержке одного из самых «долгоиграющих» наших молодежных движений «Юные карбышевцы», рожденного еще в СССР и продолжающегося и поныне в России и в сопредельных новых государствах, бывших союзных республиках. Нам с Таней посчастливилось быть гостями одного из слетов юных карбышевцев, который проходил в подмосковном Нахабино, в годы Великой Отечественной — «столице» наших инженерных и десантных войск. Незабываем был момент, когда они — и взрослые, и ребята — пели вместе взятую ими себе в гимн бардовскую песню Олега Митяева: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»...

Но вернусь к яркой дореволюционной карьере самого Карбышева. После вступительных испытаний в императорскую Военно-инженерную академию в Петербурге в 1908 году он, блестяще сдав за 25 дней 23 экзамена, оказался по результатам вторым в списке принятых. Удостаивается премии имени героев Порт-Артура (одним из этих героев, между прочим, был он сам) за лучший дипломный проект «Крепость Владивосток». И в списке выпускников стоит уже первым. Посему получает право самому выбрать место службы. Выбирает Севастополь. Но вскоре, с его же согласия, переводится на строительство крепости Брест.

Редакторы, в 60-70-е годы прошлого века не пропустившие в печать воспоминания об этом блистательном взлете молодого офицера, боялись, как бы не поколебали они тогдашние освященные свыше негативные в основном представления о царской армии. Авторы возникшей уже в начале нового века версии о якобы случайности попадания Карбышева в Герои, по сути, ставили тот же вопрос: а был ли подвиг? Может, подвига и не было?

Крайности сходятся. В обоих случаях предпринимались попытки «сузить» Карбышева до крайних стереотипных схем, которые соответствовали бы господствующим на данный момент идеологемам. Но «сузить» никак не удается. Он непреодолимо сопротивляется этому, оставаясь яркой, выдающейся, цельной личностью и в дореволюционной, и в советской, и в постперестроечной России. Ибо первопричины, возводящие Карбышева в ряд самых чтимых народом героев и великомучеников, куда глубже, чем сиюминутные политические пристрастия. Ибо именно такие люди, где бы они не находились – на фронте, в тылу, в плену, суммируясь в неодолимое сопротивление, в той смертельной схватке с фашизмом спасли Россию. Когда же мы, наконец, поймем эту инвариантную к смене политических режимов истину?

* З.Ясман. «Человек-легенда. Новые материалы о генерале Д.М. Карбышеве в Государственном историческом музее». М., 2004