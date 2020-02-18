«Ко всем читателям изданных нами книг…»
Открытое письмо книгоиздателей в поддержку осужденных по «делу Сети»*. «Новая» — поддерживает!
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Мы, российские книгоиздатели, выражаем протест против неправосудных приговоров, которыми завершилось так называемое «дело Сети».
Семеро молодых людей из Пензы были осуждены за «организацию террористического сообщества» и приговорены к заключению на огромные сроки, однако следствие и суд продемонстрировали нам, обществу, не преступления обвиняемых, но деградацию российской правоохранительной системы и готовность государства к беспредельному насилию по отношению к своим гражданам. В ходе следствия арестованных систематически пытали электрическим током — и мы не должны мириться с этим вопиющим фактом. Приговор был вынесен без единого доказательства вины обвиняемых и является прямым нарушением закона.
Семеро молодых людей стали жертвами чиновников и силовиков, которые хотят управлять страной с помощью вранья, насилия и страха.
Но мы уверены, что у них ничего не получится. Мы выражаем сочувствие и поддержку осужденным. Мы обращаемся ко всем читателям изданных нами книг, ко всем гражданам России — не будьте равнодушными, протестуйте против преступлений государства, распространяйте информацию о происходящем в стране. Мы требуем нового расследования этого дела и наказания тех, кто виновен в пытках, подлогах, провокациях и вынесении противозаконных приговоров осужденным по делу «Сети».
Мы призываем всех обратить внимание на еще один неправосудный «судебный процесс» этих дней — так называемое дело «Нового величия», не слишком отличающееся от дела «Сети» по масштабам фальсификаций и произвола.
Свободу всем политическим заключенным!
Мы призываем наших коллег — писателей, переводчиков, художников, редакторов и всех, кто имеет отношение к созданию книг — присоединиться к нашему заявлению. Свою подпись под заявлением можно поставить здесь.
- Ирина Балахонова, издательство «Самокат»
- Игорь Булатовский, издательство Jaromir Hladik Press
- Ильдар Галеев, издательство «Галеев-Галерея»
- Варвара Горностаева, издательство Corpus
- Илья Данишевский, проект «Ангедония»
- Виктор Зацепин, издательство Rosebud
- Виталий Зюсько, издательство «КомпасГид»
- Михаил Котомин, издательство Ad Marginem
- Андрей Курилкин, «Новое издательство»
- Александр Иванов, издательство Ad Marginem
- Михаил Иванов, книжный магазин «Подписные издания»
- Алексей Ильин, издательство «Альпина паблишер»
- Борис Кузнецов, издательство «Росмэн»
- Александр Куряев, издательство «Социум»
- Павел Подкосов, издательство «Альпина нон-фикшн»
- Ирина Прохорова, издательство «Новое литературное обозрение»
- Юрий Сенокосов, издательство «Школа гражданского просвещения»
- Александра Смирнова, «Издательство Ивана Лимбаха»
- Алла Штейнман, издательство «Фантом Пресс»
- Список обновляется. Подписать обращение