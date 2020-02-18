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«Ко всем читателям изданных нами книг…»

Открытое письмо книгоиздателей в поддержку осужденных по «делу Сети»*. «Новая» — поддерживает!

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Политика

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Мы, российские книгоиздатели, выражаем протест против неправосудных приговоров, которыми завершилось так называемое «дело Сети».

Семеро молодых людей из Пензы были осуждены за «организацию террористического сообщества» и приговорены к заключению на огромные сроки, однако следствие и суд продемонстрировали нам, обществу, не преступления обвиняемых, но деградацию российской правоохранительной системы и готовность государства к беспредельному насилию по отношению к своим гражданам. В ходе следствия арестованных систематически пытали электрическим током — и мы не должны мириться с этим вопиющим фактом. Приговор был вынесен без единого доказательства вины обвиняемых и является прямым нарушением закона.

Семеро молодых людей стали жертвами чиновников и силовиков, которые хотят управлять страной с помощью вранья, насилия и страха.

Но мы уверены, что у них ничего не получится. Мы выражаем сочувствие и поддержку осужденным. Мы обращаемся ко всем читателям изданных нами книг, ко всем гражданам России — не будьте равнодушными, протестуйте против преступлений государства, распространяйте информацию о происходящем в стране. Мы требуем нового расследования этого дела и наказания тех, кто виновен в пытках, подлогах, провокациях и вынесении противозаконных приговоров осужденным по делу «Сети».

Мы призываем всех обратить внимание на еще один неправосудный «судебный процесс» этих дней —  так называемое дело «Нового величия», не слишком отличающееся от дела «Сети» по масштабам фальсификаций и произвола.

Свободу всем политическим заключенным!

Мы призываем наших коллег —  писателей, переводчиков, художников, редакторов и всех, кто имеет отношение к созданию книг —  присоединиться к нашему заявлению. Свою подпись под заявлением можно поставить здесь.

  • Ирина Балахонова, издательство «Самокат»
  • Игорь Булатовский, издательство Jaromir Hladik Press
  • Ильдар Галеев, издательство «Галеев-Галерея»
  • Варвара Горностаева, издательство Corpus
  • Илья Данишевский, проект «Ангедония»
  • Виктор Зацепин, издательство Rosebud
  • Виталий Зюсько, издательство «КомпасГид»
  • Михаил Котомин, издательство Ad Marginem
  • Андрей Курилкин, «Новое издательство»
  • Александр Иванов, издательство Ad Marginem
  • Михаил Иванов, книжный магазин «Подписные издания»
  • Алексей Ильин, издательство «Альпина паблишер»
  • Борис Кузнецов, издательство «Росмэн»
  • Александр Куряев, издательство «Социум»
  • Павел Подкосов, издательство «Альпина нон-фикшн»
  • Ирина Прохорова, издательство «Новое литературное обозрение»
  • Юрий Сенокосов, издательство «Школа гражданского просвещения»
  • Александра Смирнова, «Издательство Ивана Лимбаха»
  • Алла Штейнман, издательство «Фантом Пресс»
  • Список обновляется. Подписать обращение

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«Сотни людей на свободе думают о вашей судьбе и делают все ради вашей и нашей свободы». Кто поддержал фигурантов дела «Сети»*

 

* «Сеть» признана в России террористической организацией и запрещена
Теги:
приговор, дело сети, открытое письмо

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