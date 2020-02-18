Мы, российские книгоиздатели, выражаем протест против неправосудных приговоров, которыми завершилось так называемое «дело Сети».

Семеро молодых людей из Пензы были осуждены за «организацию террористического сообщества» и приговорены к заключению на огромные сроки, однако следствие и суд продемонстрировали нам, обществу, не преступления обвиняемых, но деградацию российской правоохранительной системы и готовность государства к беспредельному насилию по отношению к своим гражданам. В ходе следствия арестованных систематически пытали электрическим током — и мы не должны мириться с этим вопиющим фактом. Приговор был вынесен без единого доказательства вины обвиняемых и является прямым нарушением закона.

Семеро молодых людей стали жертвами чиновников и силовиков, которые хотят управлять страной с помощью вранья, насилия и страха.

Но мы уверены, что у них ничего не получится. Мы выражаем сочувствие и поддержку осужденным. Мы обращаемся ко всем читателям изданных нами книг, ко всем гражданам России — не будьте равнодушными, протестуйте против преступлений государства, распространяйте информацию о происходящем в стране. Мы требуем нового расследования этого дела и наказания тех, кто виновен в пытках, подлогах, провокациях и вынесении противозаконных приговоров осужденным по делу «Сети».

Мы призываем всех обратить внимание на еще один неправосудный «судебный процесс» этих дней — так называемое дело «Нового величия», не слишком отличающееся от дела «Сети» по масштабам фальсификаций и произвола.

Свободу всем политическим заключенным!

Мы призываем наших коллег — писателей, переводчиков, художников, редакторов и всех, кто имеет отношение к созданию книг — присоединиться к нашему заявлению. Свою подпись под заявлением можно поставить здесь.

Ирина Балахонова , издательство «Самокат»

, издательство «Самокат» Игорь Булатовский , издательство Jaromir Hladik Press

, издательство Jaromir Hladik Press Ильдар Галеев , издательство «Галеев-Галерея»

, издательство «Галеев-Галерея» Варвара Горностаева , издательство Corpus

, издательство Corpus Илья Данишевский , проект «Ангедония»

, проект «Ангедония» Виктор Зацепин , издательство Rosebud

, издательство Rosebud Виталий Зюсько , издательство «КомпасГид»

, издательство «КомпасГид» Михаил Котомин , издательство Ad Marginem

, издательство Ad Marginem Андрей Курилкин , «Новое издательство»

, «Новое издательство» Александр Иванов , издательство Ad Marginem

, издательство Ad Marginem Михаил Иванов , книжный магазин «Подписные издания»

, книжный магазин «Подписные издания» Алексей Ильин , издательство «Альпина паблишер»

, издательство «Альпина паблишер» Борис Кузнецов , издательство «Росмэн»

, издательство «Росмэн» Александр Куряев , издательство «Социум»

, издательство «Социум» Павел Подкосов , издательство «Альпина нон-фикшн»

, издательство «Альпина нон-фикшн» Ирина Прохорова , издательство «Новое литературное обозрение»

, издательство «Новое литературное обозрение» Юрий Сенокосов , издательство «Школа гражданского просвещения»

, издательство «Школа гражданского просвещения» Александра Смирнова , «Издательство Ивана Лимбаха»

, «Издательство Ивана Лимбаха» Алла Штейнман , издательство «Фантом Пресс»

, издательство «Фантом Пресс» Список обновляется. Подписать обращение

* «Сеть» признана в России террористической организацией и запрещена