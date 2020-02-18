«Сотни людей на свободе думают о вашей судьбе и делают все ради вашей и нашей свободы»

«Мы требуем немедленно отменить приговор по делу «Сети», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования».

«Дело «Сети» возвращает нас к самым темным страницам истории нашей страны, когда невиновных людей осуждали на десятки лет лагерей только лишь на основании пыток и доносов».

«Подсудимые по делу «Сети» — недавние выпускники, наши бывшие ученики, идеалисты. Издевательства и судилище над ними — это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее».

«Мы призываем наших коллег и всех неравнодушных граждан России высказывать свое возмущение варварскими методами следствия и добиваться пересмотра несправедливого, невероятного в своей жестокости приговора».

«Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе справедливый суд и жизнь в правовом государстве. И мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали. Мы требуем справедливого расследования!»

«Наша профессия помогать людям быть психически здоровыми, поддерживая основные человеческие ценности для гармоничного развития в здоровом обществе. Но данная ситуация — это шок для граждан России. Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем».

«Мы гневно осуждаем открывшуюся на этом процессе практику пыток. <…> Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно (в периоды осознания ошибок прошлого) самой же властью осуждались как тяжкое преступление. Они уничтожают общества, нацию, а в конечном итоге государство».

«Судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных. Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ



Политзаключенным России, узникам совести. Друзья! Далекие и близкие, хорошо нам знакомые и те, чьи имена мы знаем только из прессы, томящиеся в тюрьмах и колониях и еще дожидающиеся суда в следственных изоляторах, пожалуйста, знайте: вы не одиноки, не забыты, на воле о вас помнят и ждут вас.

Ежедневно в любую погоду во многих городах по всей стране — в Москве и Петербурге, Екатеринбурге и Казани, Новосибирске и Дубне, Ростове-на-Дону, Иванове и Нижнем Новгороде — мы выходим в пикеты, требуя вашей свободы. Каждую пятницу сотни пикетчиков в Москве и Петербурге стоят у станций метро с требованиями справедливости и свободы для вас. И этот еженедельный пикет становится традиционным и в других городах России.

Каждый день в интернете мы распространяем правду о вас, о предъявленных вам обвинениях, об их неправомерности, о неправосудности ваших приговоров.

Ежедневно мы ищем и находим способы помочь вашим родным и близким.

Мы надеемся, что наше сегодняшнее обращение так или иначе дойдет к каждому из вас в тюремную камеру или в лагерный барак , и вы еще раз убедитесь, что вы не одиноки, что десятки и сотни людей на свободе постоянно думают о вашей судьбе, о вашем будущем, и делают все, что в их силах, ради вашей и нашей свободы, в стремлении и надежде приблизить нашу встречу на воле.

Будущее за нами!

Лев Тимофеев, писатель

Наталья Мавлевич, переводчик

Григорий Пасько, журналист

Людмила Улицкая, писатель

Нина Катерли, писатель

Александр Подрабинек, журналист

Константин Азадовский, литературовед

Юрий Самодуров, публицист, гражданский активист

Зоя Светова, журналист

Алиса Ганиева, писатель

Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности

Елена Эфрос, журналист

Григорий Михнов-Вайтенко, общественный деятель, епископ Апостольской православной церкви

Сергей Гандлевский, писатель

Анатолий Бергер, поэт, писатель, узник совести (1969–1975)

Алина Витухновская, поэт

Елена Баевская, переводчик

Марина Вишневецкая, писатель

Софья Русова, журналист

Андрей Збарский, редактор, издатель

Виталий Диксон, писатель

Мария Рыбакова, писатель

Лариса Миллер, поэт

Дмитрий Петров, журналист

Игорь Харичев, писатель

Сергей Яковлев, писатель

Нуне Барсегян, писатель

Ирина Стаф, переводчик

Наталия Демина, журналист

Олег Лекманов, филолог

Леонид Бахнов, писатель

Геннадий Красухин, литературовед

Сергей Кузнецов, писатель

Виктор Матизен, кинокритик

Лилия Газизова, поэт

Надежда Ажгихина, журналист

Максим Осипов, писатель

Наталия Соколовская, писатель

Евгений Ермолин, эссеист, историк культуры

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Ирина Сурат, литературовед

Михаил Айзенберг, поэт

Алексей Слаповский, писатель

Татьяна Тульчинская, переводчик

Екатерина Барабаш, кинокритик

Юлий Гуголев, поэт, переводчик

Аркадий Штыпель, поэт, переводчик

Дмитрий Веденяпин, поэт, переводчик

Наталья Иванова, писатель

Дмитрий Карельский, переводчик

Игорь Зотов, журналист

Ольга Дробот, переводчик

Варвара Горностаева, издатель

Татьяна Щербина, писатель

Мария Галина, писатель

Георгий Ефремов, поэт, переводчик

Ирина Богатырева, писатель

Виктор Есипов, поэт, литературовед

Наталья Громова, писатель

Наталья Чепик, сценарист

Марина Бувайло, писатель

Елена Фанайлова, поэт, журналист

Алёша Прокопьев, поэт, переводчик

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Дмитрий Бавильский, писатель

Ксения Ларина, журналист

Елена Якович, кинорежиссер

Ирина Балахонова, издатель

Марк Гринберг, переводчик

Майя Кучерская, писатель

Алексей Моторов, писатель

Алла Боссарт, писатель

Игорь Иртеньев, поэт

Мария Фаликман, поэт, психолог

Виктория Ивлева, журналист

Антон Нечаев, писатель

Николай Подосокорский, публицист, культуролог

Алла Шевелкина, журналист

Александр Гельман, драматург

Вячеслав Середа, переводчик

Валерий Дымшиц, переводчик

Никита Елисеев, ведущий библиограф Российской Национальной библиотеки, литератор, переводчик

Наталья Сивохина, поэт

Андрей Чернов, поэт

Александр Лавров, историк литературы

Татьяна Вольтская, поэт, журналист

Елена Чижова, писатель

Давид Раскин, литератор, доктор исторических наук

Ирина Левинская, историк

Вадим Жук, литератор

Илья Штемлер, писатель

Тамара Буковская, поэт

Геннадий Николаев, писатель

Анатолий Разумов, историк

Валерия Михалевич, поэт, переводчик, доктор биологических наук

Марина Бородицкая, писатель

Наталья Тумашкова, психолог

Каринэ Ковхаева, библиотекарь

Екатерина Тимофеева, психолог

Юлия Рудакова, правозащитница

Роман Спектор, психолог

Надежда Беленькая, переводчик, писатель