«Преступники на свободе и бояться им нечего»

Уполномоченному по правам человека РФ

Т.Н. Москальковой



Уважаемая Татьяна Николаевна!

6 февраля 2020 года в г. Грозный было совершенно нападение на специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Подробности этого нападения были опубликованы в «Новой газете» (статья «Бои без правил»), а также изложены в заявлении в полицию г. Грозного (заявление было зарегистрировано в 3 часа 45 минут 07.02.2020 г. , о чем имеется талон-уведомление № 19) и в заявлении о преступлении на имя председателя СКР господина Бастрыкина.

У нас нет никаких сомнений в том, что нападение на Елену Милашину напрямую связано с ее профессиональной деятельностью и имеет целью воспрепятствовать ее работе по освещению ситуации с нарушением прав человека в Чеченской республике. В связи с чем Елена Милашина неоднократно получала в свой адрес угрозы.

Последняя угроза убийством в ее адрес поступила на редакционную почту 13 февраля от гражданки А. Иконниковой, которая в социальной сети «ВКонтакте» администрирует публичную группу под названием «Подвал Кадырова». А. Иконникова прямо угрожает нашей сотруднице «смертным приговором», если она продолжит публиковать статьи о Чечне и главе Чечни Рамзане Кадырове.

Угроза Елене Милашиной, поступившая в редакцию «Новой газеты»

Ранее эта же гражданка А. Иконникова размещала на сайте ПЦ «Мемориал» аналогичные угрозы убийством в адрес сотрудников «Мемориала» и, в частности, Олега Петровича Орлова, руководителя программы ПЦ «Мемориал» — «Горячие точки». В декабре прошлого года Орлов обращался с заявлением о преступлении по данном поводу в СКР, однако, безрезультатно.

Сразу после нападения на нашу сотрудницу государственные СМИ Чеченской республики (получающие финансирование на свою деятельность из российского бюджета) одобрили нападение на нашего журналиста и показали десятки постановочных интервью с жителями Чечни, в которых было прямо сказано, что за свою работу Елену Милашину «мало было избить, надо было убить».

Редакция «Новой газеты» неоднократно обращалась в правоохранительные органы (как республики Чечни, так и федеральные) с просьбой дать угрозам, поступающим Елене Милашиной, надлежащую оценку с точки зрения Уголовного Кодекса РФ, однако, все наши обращения были безрезультатны: уполномоченные представители государства не видели в данных угрозах состава преступления.

С декабря 2014 года на журналистов и правозащитников, работающих в Чечне, было предпринято не менее 15 атак, в том числе с применением физического насилия, опасного для жизни. Количество угроз, которые получили в свой адрес журналисты и правозащитники, исчисляется за аналогичный период времени десятками. Ни одна из этих угроз не получила надлежащую правовую оценку (не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту угрозы), ни одно нападение не было расследовано. Все преступники остались безнаказанными.

Именно эта безнаказанность стала главной причиной того, что на нашу сотрудницу было организовано нападение в Грозном по сценарию, который был апробирован на других журналистах и правозащитниках («Комитет против пыток», «Мемориал», «Кавказский Узел» и т.п.) с целью пресечения их работы в Чеченской республике.

Ответственность за эту безнаказанность, по нашему мнению, несут федеральные ведомства (СКР и Генеральная прокуратура в первую очередь), которые упорно игнорируют признаки нарушения закона как в действиях властей Чечни, которые неоднократно публично угрожали убийством журналистам и правозащитникам, так и в действиях собственных подчиненных, которые неправомерно отказывали в возбуждении уголовных дел или расследовали их так, что преступники находятся на свободе и бояться им нечего.

18 февраля 2020 года Елена Милашина в очередной раз обратились к председателю СКР господину Бастрыкину с заявлением о преступлении, так как нападение на нее связано с профессиональной деятельностью (и нападавшие это не скрывали), а значит, по закону является подследсвтенным СКР, а не МВД. Кроме того, чеченская полиция, которая расследует нападение, не проявляет никаких признаков активности и это совершенно не удивляет, учитывая тот факт, что именно чеченская полиция и ее методы являются основным предметом критики в публикациях Елены Милашиной.

Мы чрезвычайно обеспокоены данной ситуацией и у нас есть на то серьезные причины. Журналисты «Новой газеты» Анна Политковская и Наталья Эстемирова были убиты в связи со своей работой в Чечне. Елена Милашина продолжает работать в этом опасном регионе в том числе и потому, что когда закон бездействует, единственный доступный в нашей стране способ остановить убийц журналистов — продолжить, несмотря на опасность, их дело.

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Уважаемая Татьяна Николаевна! Мы просим Вас использовать Ваши возможности и поднять на личной встрече с председателем Следственного комитета России тему многолетней безнаказанности преступлений, совершаемых в Чечне против журналистов и правозащитников. Просим Вас также передать господину Бастрыкину заявление о преступлении Елены Милашиной, в котором она настаивает на возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и расследования его силами Центрального аппарата СКР.

С уважением,

Главный редактор «Новой газеты»

Дмитрий Муратов