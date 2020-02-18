14 лет и 50 миллиардов

Решения, от которого зависит слишком многое, ждали как в ЮКОСе, так и в Кремле. Крупнейший инвестиционный спор в мире затянулся на 14 лет. Первые 10 лет занял Международный арбитражный суд в Гааге, который в июле 2014 года обязал Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа рекордную сумму компенсации — $50 млрд долларов.

Арбитраж в Гааге тогда установил: российское государство в начале 2000-х «совершило полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского.

После решения о $50 млрд российское правительство заявило, что акционеры компании не имели права судиться в голландской юрисдикции, поскольку Россия не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, защищающий иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор постсоветских стран. Они несколько лукавили. Москва, подписавшая этот Договор еще в 1994 году, но действительно не ратифицировавшая его,

тем не менее, документ временно применяла — когда было нужно.

А в случае спора с ЮКОСом как раз заявила, что Договор «противоречит российскому законодательству».

К слову, Гаагский арбитраж, вынося решение о $50 млрд, еще в 2014 году постановил, что временное применение Москвой Договора распространялось на все части документа, включая статью 26 о порядке разрешения споров с инвесторами в международных арбитражах.

Тем не менее, Россия подала на это решение апелляцию, и в 2016-м году Окружной суд Гааги отменил постановление Гаагского арбитража. Холдинг GML, представляющий интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, обжаловала эту отмену, обратившись в вышестоящую инстанцию страны — Апелляционный суд в Гааге. Разбирательство затянулось еще на три года.

Это трехлетнее разбирательство сопровождалось скандалами и взаимными обвинениями. Россия обвиняла ЮКОС в том, что одна из его компаний делала некий платеж в вашингтонский Институт Катона, в котором работает бывший советник президента России Андрей Илларионов, выступавший свидетелем в Гаагском арбитраже и рассказавший об обстоятельствах опалы на компанию со стороны Кремля. Сам Илларионов это отрицал, замечая: «Все, что я говорил об уничтожении ЮКОСа в суде, является правдой».

ЮКОС в свою очередь обвинял Москву в заключении сразу нескольких сделок со свидетелями, которые одновременно долгие годы являлись штатными свидетелями обвинения по уголовным делам в отношении сотрудников ЮКОСа. Так в апелляционный суд Гааги Москва принесла показания о «незаконном характере приватизации ЮКОСа» со стороны бизнесмена Евгения Рыбина, в 1990-х являвшегося директором австрийской компании «Ист Петролеум», которая инвестировала в «Томскнефть» до того, как контроль над ней приобрел ЮКОС. Приобретя «Томскнефть», ЮКОС не стал сотрудничать с Рыбиным, тот лишился сверхприбыли, безуспешно судился с ЮКОСом в Венском арбитраже, а через несколько лет стал свидетелем обвинения на процессах против как руководителей, так и рядовых сотрудников ЮКОСа. На некоторых процессах он имел даже статус потерпевшего, утверждая, что его пытались дважды убить (процесс над Алексеем Пичугиным и заочный суд над Леонидом Невзлиным).

Выгодные для России показания по делу о $50 млрд для Апелляционного суда Гааги давали также, помимо прочих, экс-директор трастовой компании RTT Гитас Анилионис (периодически выступает экспертом в фильмах НТВ, например таких, как «Кровавая империя Ходорковского») и бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, говоривший в Гааге «о незаконной» приватизации ЮКОСа и выводе акций в офшоры. Именно в период дачи этих показаний в отношении Гололобова, заочно обвинявшегося в России в хищении, на родине прекратили уголовное дело и сняли с международного розыска.

Москва пыталась доказать в Гааге, что ЮКОС был приватизирован в 90-е незаконно, а значит платить правительство РФ ничего никому не должно.

Все свидетели со стороны России рассказывали, что бывшие совладельцы ЮКОСа, приобрели контроль над компанией в середине 1990-х «путем мошеннических аукционов и подкупа». Представители ЮКОСа в свою очередь замечали, что Россия, доказывая в Гааге якобы «незаконность» приватизации ЮКОСа, пыталась скрыть тот факт, что

она сама же дважды успешно защищала приватизацию ЮКОСа перед собственными судами.

По данным GML, российские власти удалили информацию о судебных делах ЮКОСа из архивов российских судов (в частности, решения Московского арбитражного суда от 1996 года), однако юристы компаний Hulley, Veteran и Yukos (владели 70,5% ЮКОСа) сумели найти копии этих решений.

Заключительные слушания по спору между Россией и ЮКОСом прошли в конце сентября 2019 года, после чего судьи Апелляционного суда в Гааге удалились для вынесения решения. И вот 18 февраля 2020 года оно было озвучено: «Апелляционный суд в Гааге постановил, что вердикт суда (Окружного суда Гааги от 2016 года — В.Ч.) неверен. Это означает, что арбитражное решение снова в силе», — говорится в пресс-релизе Гаагского апелляционного суда, поступившем в распоряжение «Новой». Арбитражный суд отмечает, что аргументы Российской Федерации относительно того, почему решение арбитража Гааги от 2014 года должно быть отменено, не имеют под собой оснований и отклонены. «В результате арбитражное решение от 18 июля 2014 года вновь вступило в силу», — резюмировал Апелляционный суд.

Москва, отмечают в Гааге, может обжаловать решение в Верховном суде Нидерландов. В GML «Новой» сказали, что приветствуют решение Апелляционного суда.

В Минюсте России уже объявили, что «продолжат отстаивать свои законные интересы» и обжалуют решение в Верховном суде Нидерландов.