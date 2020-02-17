Дом на воле

В поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области, где два года назад по инициативе общественной организации «Перспективы» на пожертвования и без единой государственной копейки построили дом для молодых людей с тяжелой инвалидностью, открылись керамические мастерские.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Мастерские от дома недалеко — надо только перейти дорогу и идти по направлению к церкви — храму Святых Царственных Страстотерпцев. У настоятеля отца Бориса большие планы: вокруг храма появится целый городок ремесел — кроме домика керамических мастерских, он мечтает запустить столярную и ткацкую мастерские. И нужно это не только обитателям дома в Раздолье, но и всем окрестным жителям. Мария Островская, президент «Перспектив», говорит: «У нас уже лист ожидания на занятия в мастерской — всех не можем взять, поэтому так нужен городок ремесел, куда могут приезжать и люди с инвалидностью из других поселков — они же по домам сидят, их практически нет на улицах».

Дом в Раздолье. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Мария Островская, президент Благотворительной организации «Перспективы». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

В мастерской два керамиста-преподавателя — Наталья Тимченко и Леонид Баранов, вместе с подопечными они уже делают красивые кружки. Мария Островская считает, что надо работать «под заказ» — чтобы компании заказывали их продукцию для кафе, подарков, офисов. Такой опыт уже в Петербурге есть — опыт мастерских «Простые вещи» на Васильевском успешен. Ручную работу, штучное производство уже научились ценить, как и то, что такие простые и стильные вещи созданы в интеграции — разными людьми.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

…Дина, жившая раньше в психоневрологическом интернате, учится жить самостоятельно. Она с трудом говорит, но ее быстро начинаешь понимать. Дина отлично готовит и мечтает о собственном доме.

Жители дома: Юля (вверху), Люба и Дина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Юля — соседка Дины по Раздолью — открыла в себе талант видеоблогера. Сергей прекрасно лепит. Осенью в Петербурге исполнилась его мечта — он встретился со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером и подарил ему сувениры «Перспектив». Володя Долматов в Раздолье стал писателем — к его книге «Раздольские рассказы» написал предисловие Евгений Водолазкин, высоко оценив прозу Долматова — прозрачную, легкую и искреннюю.

Сергей. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Кинорежиссер Максим Якубсон снял фильм о доме в Раздолье — «Дом на воле», премьера которого прошла в Москве на АртДокФесте и в Петербурге, в Музее Анны Ахматовой. С его легкой руки дом теперь так и называют — Дом на воле. Это альтернатива психоневрологическим интернатам (ПНИ) — огромным зданиям за забором — с глаз долой, подальше от людей. Дома на воле должны быть, чтобы у каждого был свой дом, свое пространство, своя уникальная и единственная жизнь.

Максим Якубсон. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»