Сплошной интертеймент

«Как-то один философ задался вопросом: мы — люди, потому что мы смотрим на звезды? Или мы смотрим на звезды, потому что мы — люди?» («Звездная пыль», Нил Гейман)

Человек приходит в театр. Сдает пальто в гардероб, смотрится в одно из многочисленных зеркал, поднимается по лестнице (или спускается по ней, или, может быть, в театре вообще нет лестницы), занимает свое место в зале. Пропуская соседку по креслу, улыбается ей, завязывается разговор. Разговор не прерывается с началом спектакля, он просто превращается в обсуждение игры актеров (естественно, любой зритель знает лучше любого театрального деятеля, как и что нужно играть, даже если сам он из всей системы Станиславского знает только «Не верю!»). И посреди спора один из них вдруг задумывается:

что, если это не тот актер играет в спектакле, а я? Если не я зритель, а он?

Хотя, может быть, никогда никто о таком и не задумывается. Такова жизнь. Таков интертеймент.

Фото: FB Okko Театр

«Интертеймент» — это новый проект Ивана Вырыпаева, который в соавторстве со своим многолетним партнером — режиссером Виктором Рыжаковым — стал автором текста, продюсером постановки и исполнителем одной (из двух) ролей. О чем спектакль?

Сам Вырыпаев говорит, что о любви, стирающей грань между реальностью и мечтой и делающей возможным все, или о вообще жизни и вселенной, в которой мы существуем. Или, может, это об одной из энергий искусства, которых, по Вырыпаеву, всего три: развлекающая, протестующая и созидающая.

«Искусство — это интертеймент, — объясняет Вырыпаев «Новой газете». — Искусство может быть скучным, может быть развлекательным, глубоким и неглубоким. Слово «интертеймент» значит больше, чем слово «развлечение»: это способ подачи не для узкого круга, не для критиков и какого-то фестиваля, а для большего числа зрителей. Например, «Джокер» — это интертеймент. Сериал «Чернобыль» — это интертеймент, это важно понимать. Сегодня все значимые глубокие высказывания, главные высказывания о мире, осуществляются на территории интертеймента. Существует три уровня искусства:

первый — искусство развлекательное;

второй — искусство протестующее, анализирующее и поучающее. Именно его чаще всего можно увидеть на фестивалях, в Каннах, Берлине и так далее.

И третье искусство — это искусство знания, духовное искусство. Оно просто несет в себе мудрость.

«Интертеймент» состоит из всех трех уровней. Настоящее искусство и должно стремиться ко всем трем. Если ты хочешь говорить о чем-то важном и глубоком, то это должно быть понятно и доступно. И также это может затрагивать какие-то актуальные темы. Я стараюсь соединить все три.

Как всегда, театр Вырыпаева начинается с текста.

Пьесу «Интертеймент» драматург написал специально для нового проекта «Okko Театр» — театрального продюсерского бюро, созданного на базе онлайн-кинотеатра Okko. Миссия проекта в том, чтобы сделать доступным качественное театральное искусство, записав его на камеру и переведя в онлайн. Нет, вряд ли создатели бюро собираются спорить с классическим пониманием театра как моментального искусства, искусства здесь и сейчас и больше нигде и никогда. Идея в том, чтобы ставить спектакли на разных площадках и в разных театрах России и зарубежья, а затем делать экранную версию этих постановок, но так, чтобы сама постановка не утратила художественной ценности.

Иван Вырыпаев. Фото: РИА Новости

По словам Вырыпаева, «Okko театр» не станет хранилищем телеспектаклей: это будут полноценные самостоятельные произведения, специально для такого формата написанные и поставленные, отснятые профессиональной кинокомандой на качественную аппаратуру. Благодаря этому даже жители дальних городов, не имеющие возможности посмотреть постановки в оригинале, смогут увидеть их в версии, не уступающей оригиналу ни в чем. «Мы создаем совсем новый формат продукта: мультиканальный театр, — объясняет пресс-служба Rambler Group, в состав которого входит «Okko Театр». — Благодаря сервису Okko у нас есть возможность приобщить к театральному контенту людей из всех городов России и мира. Прилететь на спектакль в Москву — это трудно и дорого, а посмотреть в онлайне будет несложно. Сейчас среди первичных задач для нас — создание качественного видеопродукта и работа над постановками, которые мы играем вживую. Потому что для зрителя все-таки конечной точкой будет приход на наш спектакль офлайн».

«Я экранизировал свои пьесы «Кислород» и «Танец Дели», и то, что мы сегодня пытаемся сделать, по своему механизму — именно механизму, а не содержанию, — похоже на то, как мы сняли «Танец Дели», — добавляет Вырыпаев. — Что в этом механизме главное? Главное в нем то, что текст всегда проявляется на первом плане. На первом месте в драматическом театре должен быть именно текст, этим его структура и отличается от смежных видов искусства. Форма спектакля будет зависеть от конкретной пьесы.

По сути, мы будем предлагать видеопьесу, разыгранную с помощью персонажей.

Я много изучаю опыт режиссеров прошлого: постановки Петра Фоменко и фильмы-спектакли Анатолия Эфроса. В Польше сейчас развита культура фильмов-спектаклей, и мы возьмем что-то оттуда. Сам формат не новый, поэтому мы учитываем все уже существующее и что-то включаем в свои проекты. Есть и наши собственные новые наработки, которые мы пока держим в секрете. Я думаю, что продукт, близкий по качеству к тому, что мы в итоге хотим получить, появится на платформе Okko не раньше, чем через год. То, что мы выпустим в ближайшее время, — скорее, промежуточный вариант. Нам нужно время, чтобы добиваться лучшего качества от проекта к проекту и прийти к тому видению, которое у нас сформировано».

По словам директора пресс-службы «Okko Театра» Лолиты Груздевой, команда проекта состоит из пяти человек, где каждый является директором своего направления: «Мы будем проектно работать со многими режиссерами, в том числе из сферы кино, но об этом пока рано рассказывать. Нам повезло, что у генерального продюсера есть опыт в сфере кино, Иван Вырыпаев и будет определять режиссеров для сотрудничества».

По крайней мере, все это обещают создатели проекта — Иван Вырыпаев (генеральный продюсер) и член совета директоров Rambler Group Александр Мамут, автор идеи. А «Интертеймент», переведенный в онлайн-формат первый спектакль Okko, станет доступным в HD и Full HD без всякой рекламы в апреле, и тогда все мы увидим, как «звезды» современного театра сыграли свои роли. Или, может быть, звезды посмотрят на нас.

Вероника Артемьева, специально для «Новой»