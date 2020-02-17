Родина-материя

Послушал прогноз погоды и вспомнил Ленина. Нет, не протекающий и продуваемый шалаш в Разливе, в котором Ильич сидел, нахохлившись, с большим блокнотом. Когда по радио передали, что завтра будет плюс три, а по ощущениям — минус четыре, на память пришла одна удачная формулировка вождя.

«Материя, — тонко подметил он, — есть объективная реальность, данная нам в ощущении».

Считается, что Ленина озарило во время работы над его бестселлером «Материализм и эмпириокритицизм», хотя не исключено, что эти слова он впервые написал на открытке, когда дарил Крупской к 8 Марта отрез ситца на кофточку.

Так или иначе, насчет ощущений — это гениально. Жизнь такова, каковой мы ее ощущаем. «По ощущениям…» — это вообще формула нашей действительности. Годовая инфляция у нас три процента, а по ощущениям — все пятнадцать. Путин у власти 20 лет, а по ощущениям он появился в Кремле сразу после Ленина. Такая материя.

Справедливость философской мысли Ильича проявляется даже в событиях районного масштаба. Скажем, во многих домах поселка Боровский Тюменской области нет водопровода. Объявления о продаже жилья здесь выглядят так: «Дом, баня, хозяйственные постройки, погреб, колодец».

Но по ощущениям водопровод есть. Эти ощущения возникли сразу у нескольких жителей, когда им вдруг прислали счета за воду. Кто-то, говорят, даже стал шарить на кухне вдоль стенки в надежде нащупать кран и опомнился только тогда, когда ему объяснили, что это ООО «Тюмень Водоканал» так небрежно сформировало абонентскую базу потребителей.

«Плюнь и не плати!» — сказали ему, и он плюнул. Мимо колодца, конечно.

Или вот история куда более масштабная: о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. Всего три с половиной часа из конца в конец при попутном ветре! Только возьмешься за кроссворд и попытаешься угадать, что это за река из пяти букв впадает в Каспийское море, как эта река уже за окном — приехали.

Одно время возникало стойкое ощущение, что дорога уже построена, — так часто и подробно о ней говорили. Дорогу на картах то удлиняли (аж до Пекина), то укорачивали (до Гороховца). И, независимо от того, удлинялся путь или укорачивался, каждый новый проект становился гораздо дороже.

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Публиковались эскизы поездов с локомотивом, похожим на вступающего в брачные игры дельфина. Печатались эскизы вокзалов, таких шикарных, что привокзальных бомжей пришлось бы побрить и приодеть в клубные пиджаки.

Однако ощущение приближающегося экспресса уже пропало. В разговорах о магистрали прошло шесть лет, и пассажиры, стоявшие с чемоданами возле предполагаемого перрона, потихоньку разошлись. И только защитники природы продолжают считать ворон, чьи гнезда могут быть разорены при спиливании деревьев на протяжении задуманной трассы.

Правда, новый вице-премьер Марат Хуснуллин недавно пояснил, что от проекта магистрали еще не отказались, но его реализация откладывается из-за высокой стоимости. Такова объективная реальность:

если нет денег, то даже на бумаге рельсы сходятся клином.

А правительство тем временем снова вышло на большую дорогу, теперь автомобильную. Возник уже не рельсовый, а асфальтовый проект Москва — Казань. Теперь уже не тем, кто выбирает поезд, а тем, кто доверяет автомобилю, пытаются внушить ощущение скорости и комфорта. Но оно что-то не возникает — трудно отвлечься от реальности, от нынешней неудобной и аварийной трассы М-7.

Строить новую дорогу еще не начали, зато пообещали потратить расчетные 730 миллиардов рублей раньше срока и объявили конкурс на название трассы. Наиболее оригинальное из предложенных — «Моника». Это по первым слогам названий городов: Москва — Нижний Новгород — Казань. Хорошо, что в перспективе дорогу собираются тянуть к Пекину, а не к Парижу.

А то у трассы Париж — Нижний — Казань название возникло бы весьма нежелательное.

Давайте без паники. Что-то все-таки делается, и порой успешно. Вот, кстати, о названиях — объявлен еще один конкурс. Тут вроде ничего особенного, всего лишь туалетная бумага, которую выпускает известный комбинат в Набережных Челнах. Но тоже — материя. На ощущениях пользователей этой материи задерживаться не станем, тем более что их (пользователей и ощущений) пока нет. Бумага успешно прошла испытания и готовится к выпуску на рынок. И это замечательно, поскольку остаются еще сферы нашей жизни, где пока не перешли с бумаги на цифру.

Производители считают, что их изделие не должно оставаться безымянным, а конкурс, как и ожидалось, раскрыл творческие возможности челнинцев. Не все, ой, не все названия, пришедшие на ум жителям города, удобно воспроизводить в газете. Упомянем разве что «Лопух» и «Неёжик». Но при всем при том создалось ощущение гражданской активности и заинтересованности людей в происходящих в стране процессах.

Конечно, на комбинате могли подойти к задаче основательнее. Неплохо было бы создать рабочую группу из известных спортсменов, артистов и писателей. Они умело разобрались бы с поступающими предложениями даже в условиях, когда начальство торопится и сроки поджимают, — заявки на конкурс принимаются до 1 марта.

Но и без того есть ощущение, что все будет хорошо. Бумага все стерпит.