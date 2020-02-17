Сбыли за полушку, вернут за миллионы

Лопухинский сад в Петербурге. Фото: kudago.com

Речная пристань в Лопухинском саду, на берегу Большой Невки, была тут с начала XIX века. В 1949-м участок у кромки воды передали ДОСААФ, для организации водно-моторной станции. Еще в начале нулевых здесь занимались водным спортом до 600 детей ежегодно. Но затем руководство РОСТО (правопреемницы ДОСААФ) умудрилось дважды продать одноэтажный павильон станции — в 2003 и 2004 гг. Конечным приобретателем стала структура строительного холдинга RBI Эдуарда Тиктинского, анонсировавшая проект под скромным названием «реконструкция лодочной станции». На поверку же оказалось, что «реконструкция» предполагает превращение павильона в девятиэтажный апарт-отель.

Петербуржцам, вставшим на защиту старинного сада, потребовалось восемь лет, чтобы обнулить пролоббированные бизнесом согласования и изменения охранного статуса этой территории. Теперь несостоявшийся застройщик готов вернуть участок городу — на условиях мены, исходя из сопоставимой рыночной стоимости наделов. Хотя досталась ему эта землица, от чиновничьих щедрот, всего по 60 рублей за квадратный метр. И ни в какие преобразования, повышающие цену участка, за прошедшие годы он не вложился. Неплохой навар. И Смольный вроде ничего против не имеет. Мы, говорят, думаем передать объект парусной школе «Крестовский остров».

В общем, все лучшее — детям. Кто бы возражал. Один только вопрос: а почему за всю эту катавасию должны опять расплачиваться горожане, налогоплательщики?

А не те, кто своими решениями создал нынешнюю ситуацию. Прикупив павильон площадью 239 кв. м, структура RBI пожелала получить и земельный участок — законодательство предоставляло владельцу здания «право первой ночи» на приобретение относимой к нему земли. Вот только прирезали к этому маленькому домику несоразмерно большой участок, почти в 30 раз превышающий площадь строения, — 0,46 га. Оформил этот аттракцион неслыханной щедрости тогдашний глава КГА Олег Харченко, выпустив соответствующее распоряжение 19 июня 2004 г. При этом в Государственном земельном кадастре участок оказался зарегистрирован уже 11 июня — то есть восьмью днями раньше, что может указывать на подписание распоряжения задним числом. Не смутило господина Харченко и отсутствие проектов планировки и межевания, утверждение которых по закону должно предшествовать формированию участка.

На момент приобретения павильон, как и сформированный затем участок, были в границах ландшафтного памятника — Лопухинского сада. Где никакое новое строительство недопустимо. Кроме того, большая часть участка (0,31 га) — это прибрежная защитная полоса. То, что такие обременения не позволяют реализовать здесь задуманный проект, в RBI прекрасно понимали. В общем, совсем не тот случай, чтобы сетовать на вечно меняющиеся правила. Здесь бизнес сам взялся их менять.

Неизменно чуткая к запросам застройщиков архитектор Татьяна Славина выполняет историко-культурную экспертизу — с выводом о возможности исключения участка из границ памятника и его застройки. Поскольку, как рассудила госпожа Славина, территория эта совершенно деградировала и не подлежит восстановлению, а одноэтажный павильон «вносит диссонанс». Но в то же время признает допустимым и даже желательным сооружение на его месте апарт-отеля под 30 метров высотой.

Павильон водной станции. Фото: citywalls.ru

Вопреки требованиям закона экспертиза была сделана не для всего памятника, а лишь для облюбованного RBI северо-восточного фрагмента сада. И здесь действовал режим объединенной охранной зоны, запрещающей строительство.

Но все это не помешало председателю Комитета по охране памятников (КГИОП) Вере Дементьевой экспертизу согласовать. План новых границ памятника «Лопухинский сад», с изъятием территории водно-моторной станции, утверждает тогдашний замглавы КГИОП Борис Кириков.

Но будучи исключенным из границ памятника, участок водной станции оставался частью сада как объекта зеленых насаждений общего пользования. Земли такой категории по закону не подлежат приватизации (отчуждению). Тем не менее участок был продан структуре RBI, а уже постфактум исключен из перечня ЗНОП. Нужные изменения подготовил КГА, возглавляемый на тот момент Александром Викторовым. Пакет корректировок ЗНОП, как он сообщал своим письмом застройщику, был подготовлен по поручению вице-губернатора Александра Вахмистрова (в его подчинении находились Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) и КГИОП). Затем Викторов и Вахмистров обеспечили внедрение еще одной новации — на этот раз в Правила землепользования и застройки. Структура RBI подала в комиссию по землепользованию и застройке, возглавляемую Вахмистровым, заявку о закреплении на ее участке локальной доминанты — допустимой высоты 33 м. Члены комиссии заявку отклонили. Указав, что территория находится в зоне ЗРЗ-1, для которой высоты не могут устанавливаться Правилами землепользования и застройки, тут они определяются режимами зон охраны. Но в протоколе, завизированном Александром Викторовым, оказалось написано, что комиссия вынесла положительный вердикт.

Решение 2009 года о продаже участка подписал и. о. председателя КУГИ Олег Ляпустин. Сделку провели через подведомственный комитету Фонд имущества Петербурга. Цену определили поразительную: 274 тыс. рублей за 0,46 га на берегу с видом на Каменноостровский дворец. Договор купли-продажи заключил со стороны города гендиректор фонда Андрей Степаненко.

В 2013-м петербургский ВООПИиК через суд сумел добиться возвращения участка водной станции в границы памятника «Лопухинский сад». Что исключило возможность застройки и пустило псу под хвост все нажитые договоренности с чиновниками. Но сменилось руководство города, и у строителя Беглова оказалось, видимо, легче найти понимание, нежели у генерала Полтавченко.

Все герои истории, за которую теперь готовы расплатиться из наших карманов, и нынче не бедствуют, а вполне неплохо устроены.

Валентина Матвиенко переместилась в кресло председателя Совета Федерации. Александр Вахмистров — на место гендиректора и председателя правления Группы ЛСР, с 2017 г. стал советником председателя правления банка «Санкт-Петербург», а еще он президент Объединения строителей Санкт-Петербурга. Вера Дементьева руководит ГМЗ «Павловск». Борис Кириков возглавляет петербургский филиал НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства РААСН. Олег Харченко и Александр Викторов — собственные архитектурные мастерские, и наработанные связи позволяют не испытывать недостатка в выгодных заказах.

Олег Ляпустин занимает должность начальника управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз». Андрей Степаненко — гендиректор АО «Российский аукционный дом», уполномоченного организатора торгов по приватизации городского имущества. В минувшем октябре господин Степаненко возглавил общественный совет при Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга. Как видим, все участники давней сомнительной сделки при деле, все чем-то управляют. Так, может, лучше бы все перечисленные скинулись, оплатив последствия того, с чем прежде уже управились?