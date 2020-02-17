Берлинале–2020. Перезагрузка

20 февраля открывается 70-й «Берлинский кинофестиваль». К своему внушительному юбилею форум решил омолодиться. Назначенные в прошлом году программный директор Карло Шатриан (до этого он занимался фестивалем в Локарно), менеджмент-директор Мариетте Риссенбек (занималась продвижением немецкого кино) решились на нововведения в параллельных программах.

Кадр из фильма «Гунда». Фото: Berlinale.de

Кардинальное новшество — премьера программы «Столкновения», аналог каннскому «Особому взгляду». В секции будут соревноваться 15 фильмов, среди которых «Гунда» Виктора Косаковского. Режиссер размышляет над тем, что происходит в сознании и сердцах животных. В главных ролях — свинья Гунда, ее две подруги-коровы и одноногая курица. Главный вопрос фильма — насколько человечно наше отношение к животным.

В этой же программе — трехчасовая экранизация «Трех разговоров о войне, прогрессе и конце всемирной истории» Владимира Соловьева. Лидер румынской волны Кристи Пую («Смерть господина Лазареску», «Сьераневада») решился вместе со своими героями, старыми друзьями, собравшимися перед Рождеством в поместье в Трансильвании, погрузиться в философские размышления о зле, дикости войны и противоречивости прогресса. В фильме будет звучать и русский язык.

Программа «Столкновения» призвана поощрять смелые работы независимых режиссеров. «Каждый из 15 проектов, — говорит Шатриан, — представляет жизнеспособность кинематографа в разнообразных формах.

Эти картины принимают вызов формировать мир, а не просто воспроизводить его».

Кадр из «Дау.Наташа». Фото: Berlinale.de

Среди радикальных опусов основного конкурса — «Дау. Наташа», эпизод из грандиозного проекта Ильи Хржановского. Впрочем, в отдельности от эпопеи об «Институте физических проблем» — метафоры закрытого сообщества ученых и спецслужб — история «Наташи» со страданиями героини от насилия гэбэшника — кажется оторванным от материка советской жизни островом.

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Поэтому в параллельной программе состоится показ шестичасовой картины «Дау. Дегенерация» — одной из последних глав проекта, проливающей свет на его трагизм и масштабность. «Дау. Наташа» — один из 4 фильмов эпоса «Дау», которым российский Минкульт не выдал прокатное разрешение из-за «пропаганды порнографии». Кинокомпания «Феномен филмз» подала иск на министерство культуры в Арбитражный суд.

Не исключено, что заседание пройдет в один день с мировой премьерой фильма.

Из ожидаемых — картина «Женщина, которая убежала» обладателя каннского приза «Особого взгляда» Хон Сан-су. Драматическая история молодой кореянки, как обычно у Сан-су, наполнена тайнами и признаниями. В новой работе он обращается к чеховской стилистике. В 2017-м на Берлинале его главная муза актриса Ким Мин Хи получила приз за лучшую женскую роль в его фильме «Ночью на пляже в одиночестве».



Кадр из картины «Женщина, которая убежала». Фото: Berlinale.de

Французский мэтр Филипп Гаррель («Просто любовники», «Граница рассвета») снял черно-белую картину в соавторстве с коллегами-сценаристами Арлетт Лангман и Жан-Клодом Каррьером. Провинциальный юноша Люк едет в Париж, чтобы сдать вступительный экзамен в университет. По дороге у него завязывается роман с юной Джемилой. Но мотором сюжета становится любимая режиссером тема отношений с родителями.

Одна из главных картин конкурса — новая экранизации романа Альфреда Деблина «Берлин-Александерплац». Немецкий режиссер Бурхан Курбани решил после легендарной саги Райнера Вернера Фасбиндера переосмыслить и осовременить культовую для немцев книгу.

«Берлин-Александерплатц». Фото: Berlinale.de

Лидер Берлинской школы Кристиан Петцольд («Барбара») представит «Ундину» — историю девушки, которая водит экскурсии по Берлину. Этим фильмом Петцольд начинает трилогию о германских мифах. Следуя древней легенде, Ундина должна убить изменившего ей парня. Так бы она и поступила, если бы жила в Средневековье.

«Сибирь» — сюрреалистическое роуд-муви Абеля Феррары — фантазия на тему «Красной книги» Карла Густава Юнга. Как объясняет режиссер, его творение — смесь «Одиссеи», «Алисы в Стране чудес» и повестей Джека Лондона. Уиллем Дэфо — не просто исполнитель, но один из персонажей фильма.

Тайваньский классик Цай Минлян тоже не изменяет своей музе — актеру Ли Каншеном, который сыграл главную роль в новой статичной гей-драме «Дни».

«Первая корова» — костюмная инди-драма Келли Рейхардт. Действие разворачивается в штате Орегона в середине XIX века. Опытный повар присоединяется к группе охотников и знакомится с китайским иммигрантом. Они решают начать дело, успех которого зависит от молочной коровы, принадлежащей богатому землевладельцу.

«Неизбранные дороги» Салли Поттер («Вечеринка») — о пересечении в пространстве одного дня разнообразных судеб. О столкновении случайного и закономерного, жизни и смерти. В фильме снялись Хавьер Бардем, Эль Фаннинг, Сальма Хайек.

Новая фестивальная команда оказывает значительно больше внимания российским режиссерам, чем предшественники. В программе «Форум», отмечающей пятидесятилетний юбилей, дебют Марии Игнатенко «Город уснул».

Кадр из фильма «Город уснул». Фото: Berlinale.de

Игнатенко — выпускница мастерской Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино. Вместе с героем этого сновидческого фильма погружаемся в сферу сонного города со спящими горожанами. Но весь этот замерзший пейзаж лишь проекция внутреннего мира героя, потерявшего близкого человека.

Драма Вадима Перельмана («Дом из песка и тумана») «Уроки фарси» включена в программу Berlinale Special. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, в концлагере выдает себя за перса — это единственная возможность остаться в живых. «Наша картина рассказывает о временах холокоста и об истории выживания человека в условиях концлагеря», — говорит продюсер Илья Стюарт. Это копродукция России, Германии и Белоруссии. Перельман родился в Киеве, с 1990 года живет в США. В последние годы снимает российские сериалы, такие как «Пепел» с Евгением Мироновым или «Измены» с Еленой Лядовой.

Документальная мозаика «Котлован» Андрея Грязева («Завтра») — в «Панораме». Это found footage, собранный из ютьюб-видеороликов, в которых жители России обращаются к президенту Путину. И все эти отдельные выкрики складываются в общий хор — метафору гигантского котлована, в котором тонет страна.

Кадр из «Котлована» Грязева. Фото: Berlinale.de

После мировой премьеры в Санденсе покажут и фильм оскаровского номинанта Дэвида Фрэнса («Как пережить чуму») «Добро пожаловать в Чечню». Впервые о том, что в Чечне проводятся натуральные чистки от лиц нетрадиционной ориентации, «Новая газета» написала в 2017 году. Дэвид Фрэнс снял документальную историю о группе активистов, отважившихся помочь геям из Чечни уехать за границу. Предпоказ картины, продюсером и оператором которой стал российский режиссер Аскольд Куров, прошел в «Новой». «Добро пожаловать в Чечню» уже приобрел канал HBO.

дэвид фрэнс — об лгбт-беженцах из чечни и миссии фильма Сочувствие больше страха. Интервью с режиссером фильма «Добро пожаловать в Чечню».

В рамках Берлинале состоится премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева «Номера». Пока Олег отбывал срок на Ямале, крымский режиссер Ахтем Сейтаблаев («Киборги») начал работу над антиутопией про тоталитарное общество. Вместе с продюсером Анной Паленчук он обменивался с Сенцовым письмами, в которых были советы по постановке картины.

В программе короткометражных фильмов, главная тема которых «свобода», российская анимационная картина Саши Свирского «Мой галактический двойник Галактион». Драйвовый абсурдистский трип. Черно-желтый Человек (альтер-эго автора) получает спам-мейл о трагических проблемах соседней галактики, до боли похожей на нашу. Конечно, после такого мейла следует присоединиться к галактическим силам добра против межпланетного зла, но как правильно выбрать сторону?

«Мой галактический двойник Галактион». Фото: Berlinale.de

На питчинге сериалов выступят соавторы Кирилла Серебренникова по фильму «Лето» — Лили Идова и Михаил Идов. Они представят новую работу — юмористический сериал «Пешки».

Фильм открытия фестиваля — «Мой год Сэлинджера» Филиппа Фалардо по книге Джоанны Ракофф. Героиня — начинающая поэтесса Джоанна, устроившаяся на работу ассистенткой литературного агента Маргарет. В ее обязанностях — отвечать на письма поклонников знаменитого писателя, давным-давно превратившегося в затворника.