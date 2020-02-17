Возвращение в 50-е

Дядей Леней называют Леонида Ладанова в поселке. Он живет на Велва-Базе, в 250 км от Перми. «Дядь Лень, что будем делать с волками?», «Медведь, дядя Леня, ягоды не дает собрать, съезди, спугни, а?». 26 лет Леонид Ладанов проработал егерем. Давно уж на пенсии. Но односельчане продолжают обращаться к нему за помощью по привычке. Он знает лес, как никто в округе.

Пихты, ели, сосны и кедры окружают Велва-Базу со всех сторон на многие десятки километров. Жители поселка говорят, что живут в Парме. В переводе с коми-пермяцкого «Парма» — «бескрайний лес». Коми-пермяцкий — родной язык для местного населения. Но жители хорошо владеют и русским, знают немного литовский. В 50-е годы на Велва-Базу и в окрестные поселки направляли депортированных литовцев. Их селили в бараках и направляли на работы в лесу: мужчины, как правило, занимались рубкой деревьев, а женщины и подростки освобождали стволы от сучков.

В 2016 году литовцы установили рядом с местным кладбищем памятный знак. А 2019 году приехали с экспедицией, чтобы прибраться на местах захоронений своих земляков, умерших в депортации. Экспедицию организовало молодежное волонтерское объединение при пермском «Мемориале». Кроме пятерых граждан Литвы, в ней участвовали «мемориальцы» и волонтеры из Италии и России.

Фото: Елена Истомина

Остановились участники экспедиции как раз у Ладанова. Он всегда принимает литовцев, когда они приезжают на Велва-Базу. С постоянным участником экспедиций, Генюсом Балюкевичусом, он вместе ходил в детский сад, а потом в школу. Живет пенсионер с супругой (дети давно разъехались) в типичном для Велва-Базе доме — деревянной двухквартирке. В виду того, что участников экспедиции было целых десять, литовцев он разместил у себя, а других гостей поселил в пустующем доме своей матери. Этот дом стоит на той же улице Береговой, в 200 метрах от дома Ладанова.

Днем волонтеры работали на кладбище: убирали сухостой, косили траву, восстанавливали упавшую часть забора, — а вечером возвращались в поселок. В последний день экспедиции к ним заявились сотрудники полиции, миграционной службы, ФСБ и министерства природных ресурсов Пермского края. «Чем вы тут занимаетесь? Лес рубите? У кого живете? В каких организациях состоите?» — интересовались проверяющие. Допросы шли до двух часов ночи.

На следующий день полицейские вновь прибыли в Велва-Базу. Они возбудили два уголовных дела — по факту незаконной рубки леса (впоследствии его приостановили) и в отношении Леонида Ладанова. Пенсионера обвинили в фиктивной регистрации иностранных граждан. По версии следствия, он якобы зарегистрировал литовцев у себя дома, а на деле они проживали в доме его матери. Построено обвинение на показаниях литовцев, которых допрашивали без переводчика, и на словах местных жителей, которые с волонтерами не общались и даже не подозревали, что в экспедиции, кроме литовцев, участвуют граждане Италии и России. Эти люди лишь видели волонтеров возле дома матери Ладанова.

«Фиктивную постановку на учет иностранных граждан Ладанов осуществил, действуя во исполнение преступного умысла», — говорится в обвинительном заключении.

— Я понимаю, что это политика, — пожимает плечами пенсионер. — Столько раз литовцы приезжали ко мне, никого это не интересовало. Теперь, когда отношения между Россией и Литвой испортились, я стал крайним. Помните уроки литературы в школе? Такие истории писатели обычно рассказывают в своих книжках. Как их называют? Тема маленького человека?

Леонид Ладанов. Фото: Елена Истомина

Уголовное дело, возбужденное в отношении Ладанова, рассматривает мировой судья Людмила Мокрушина. На последнем заседании 12 февраля адвокаты Леонида Николаевича Сергей Кудымов и Эдуард Асатрян заявили ей отвод. По словам защитников, судья, как и полицейские, судя по всему, не хочет разбираться в деле объективно. Ходатайство о вызове литовцев в суд она отклонила, поскольку гособвинение его не поддержало. А секретарь судебного заседания Галина Радостева представила в суд телефонограмму, согласно которой литовцы якобы отказались от участия в деле. Она их обзванивала по телефону, дозвонилась до четверых. Один из литовцев, Станисловас Улинскас, разговор записал, адвокаты представили суду аудиозапись. Из нее четко следует, что Станисловас высказывает желание приехать в суд, но просит дать ему время для оформления визы либо предлагает организовать между Россией и Литвой конференцсвязь.

— Четыре раза мой коллега Эдуард Асатрян во время следствия заявлял ходатайство о проведении очных ставок с литовцами. Но ему в этом отказали. Сами литовцы обращались в полицию с заявлением, просили их передопросить с участием переводчика. Но и этого не было сделано. Теперь и суд начинает отдавать предпочтение доказательствам? — поражен защитник Сергей Кудымов.

— Не знаю, где окажется при таком отношении суда к разбирательству Леонид Ладанов, — соглашается с ним коллега Эдуард Асатрян. — Как бы абсурдно это ни звучало, но мы элементарно не можем сегодня опросить свидетелей обвинения. Ни во время следствия нам не позволили это сделать, ни сейчас.

Получается, обвинение строится на предположениях, слухах и личностных отношениях.

Секретарь судебного заседания Галина Радостева объяснила, что, возможно, перепутала литовцев, когда оформляла телефонограммы. По ее словам, один из литовцев сказал, что не может приехать. В итоге отвод судья Людмила Мокрушина не приняла и назначила следующее заседание на 20 февраля.

«Kafka process live», — написал в фейсбуке по поводу случившегося один из участников экспедиции из Литвы Томас Кукис.

Леониду Ладанову за помощь «Мемориалу» и литовцам может грозить до трех лет лишения свободы.

Елена Истомина,

Пермь