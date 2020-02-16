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Николай Цискаридзе: «Здоровье детей — это здоровье государства»

Подпишите петицию за право больных детей

Культура

Лариса Малюковаобозреватель «Новой»

 

В России десятки тысяч детей имеют редкие (орфанные) диагнозы. Многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Государство не только не обеспечивает такое лечение, но и годами не решает задачу централизованных закупок необходимых лекарств, создания официальных реестров больных. Чтобы изменить это, «Новая газета» запустила петицию с требованием внести поправку в Конституцию, которая закрепила бы обязанность государства гарантировать иначе недоступную качественную медицинскую помощь детям, страдающим редкими заболеваниями. Нас поддержали читатели и друзья.

Николай Цискаридзе
артист балета, Народный артист РФ, член Совет при президенте РФ по культуре и искусству
«Если государство может помочь — это необходимо»


— Здоровье детей — это здоровье нашего государства! Наше будущее!
Если государство и общество может помочь своим гражданам, а тем более детям, я уверен, что это необходимо!

действуй!


Закрепить в Конституции право детей с редкими заболеваниями на медицинскую помощь: петиция

Теги:
цискаридзе, здравоохранение, спинальная атрофия, орфанные лекарства

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