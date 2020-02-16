Дети получат шанс
Премьер распорядился убрать барьеры для эффективных иностранных препаратов, необходимых онкобольным
Антон Вшивцевкорреспондент
Премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву до середины марта представить предложения, которые позволят отменить действующие ограничения на закупку иностранных онколекарств.
Минздраву поручили подготовить перечень препаратов для закупок по торговым наименованиям, а не по действующему веществу, как сейчас. Росздравнадзор же обязали провести анализ соответствия российских дженериков для лечения онкозаболеваний их зарубежным оригиналам, а также проработать возможность контроля за наличием фармпрепаратов в обращении в регионах.
Кроме этого, новый премьер предложил ограничить действие закона «третий лишний» на избранные иностранные онкопрепараты: с конца 2015 года при госзакупках лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших иностранным производителям отказывали, если в России существовало как минимум два своих аналога. Мишустин также попросил подготовить предложения по обеспечению пациентов одинаковыми лекарствами и в стационаре, и на амбулаторном лечении.
«Новая газета» уже рассказывала о срочной необходимости отмены ограничений на госзакупки для иностранных фармкомпаний. Об этом в Минздрав писали 142 ведущих онколога страны и родители больных детей. 6 февраля на Первом канале должен был выйти новостной сюжет о проблемах с лекарствами в детской онкологии, однако его перенесли. По данным наших источников, это было связано с тем, что Минздрав «еще не определился со своей позицией». В пресс-службе телеканала на это ответили, что не давали обещаний по срокам показа сюжета. В итоге интервью с врачами об онколекарствах и их дженериках вышло накануне заявления Мишустина.
Правило «третий лишний» привело к тому, что иностранные фармкомпании, зная о наличии двух локальных продуктов, отказывались от участия в соответствующей закупке. Производители семи препаратов, которые входят почти во все схемы лечения, ушли с рынка: потребность в них иногда восполняли частные фонды, а в некоторых случаях пациентам приходилось покупать их на свои деньги — так, в 2018 году в этом признавался каждый восьмой онкобольной.
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