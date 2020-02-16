Не боярин Морозов

Правильные отличники в хоккей, может быть, играют, но вряд ли чего в спорте достигают, исключения редки. Алексей Морозов — одно из них. Он многого добился в хоккее, я бы даже сказал — всего, но приходится добавить слово «почти»: он не стал обладателем Кубка Стэнли, хотя провел семь сезонов в знаменитом «Питтсбурге» и даже играл в одном звене с такими великими, как Яромир Ягр и Марио Лемье. И он не стал олимпийским чемпионом, хотя в 20 с небольшим лет едва не дотянулся до золота в Нагано-1998.

Все остальное у него есть. Один из лучших бомбардиров в истории отечественного хоккея, Морозов был капитаном национальной сборной на золотом чемпионате мира-2008 в Квебеке, где для российского хоккея закончилась пора забвения (через год в Берне была одержана еще одна победа). Он забросил золотую шайбу и сделал «Ак Барс» первым обладателем Кубка Гагарина весной 2009-го. Он был во всех отношениях идеальным лицом новой Континентальной хоккейной лиги, и в конце концов, в канун своего 43-летия, стал ее президентом. Сказочная карьера для бывшего хоккеиста, по нынешним временам — просто немыслимая.

Предшественники Морозова были совсем из другой оперы. Успешный топ-менеджер «Газпрома» Александр Медведев, возглавив новую лигу, осуществил свою мечту быть поближе к хоккею как к предмету своего обожания. Сменивший Медведева экс-глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко никаких романтических чувств по отношению к предмету не испытывал — он его структурировал исключительно как прагматик. При всей разности позиций и степени самостоятельности оба начальника изнутри хоккей не знали и не могли знать — для того же главы «Газпром-Медиа» Чернышенко он даже хобби не являлся. По нынешним временам это опять же не грех: был бы управленец, а дело под него найдется. Два президента и воспринимались большинством болельщиков исключительно как назначенцы-дилетанты, за что им при случае и доставалось.

А поругай-ка Лешу Морозова с его безупречным бэкграундом, пусть и ругать пока что не за что! В этом отчасти и была гениальная мысль главных лиц, организовавших новое назначение: раз уж пришло время перемен, то пусть удар на себя возьмет образцово-положительный герой. Морозов и не скрывал, от кого поступило предложение — от председателя совета директоров КХЛ (и прочая, и прочая, и прочая) Геннадия Тимченко и ныне вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Они же, скорее всего, и донесли идею до главного хоккеиста страны (а это, как вы понимаете, не Третьяк). Возражений, очевидно, не последовало, и управляющий директор Молодежной хоккейной лиги, заслуженный мастер спорта Алексей Алексеевич Морозов стал президентом КХЛ. Ожидаемое осеннее назначение на высокий пост бессменного президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, очевидно, отложилось на неопределенный срок — договор с Морозовым подписан на четыре года.

«Ой, Леха, Леха, быть под «Газпромом» плохо», — наряду с одобрительными отзывами специалистов были и такие отклики, тоже имеющие под собой основания. Возможность для маневра у нового президента действительно минимальная — над ним курирующий спорт вице-премьер Дмитрий Чернышенко, оставивший преемнику стратегический план развития лиги. За Морозовым — Тимченко и Ротенберги, влияние которых безгранично. Шаг вправо, шаг влево — конец карьере. Да Алексей Алексеевич и не будет поигрывать мускулами, он и Молодежной хоккейной лигой, а по совместительству родным клубом «Крылья Советов» руководил предельно аккуратно и по возможности бесконфликтно. Ну зарубился Морозов слегка в январе со знаменитым Игорем Ларионовым, который на всю страну заявил о «страшной коррупции» в МХЛ — а где ваши, Игорь Николаевич, доказательства? На чем «дискуссия» и закончилась.

Характер проявлять, конечно, придется — стратегия стратегией, а как на практике осуществлять введение того же жесткого потолка зарплат? Что, питерский СКА со своим непомерным весом и доминированием должен смириться с тем, что с ним кто-то будет на равных? В альтруизм Тимченко и компании верится плохо, пусть они на словах за одинаковые для всех клубов возможности. А еще отток хоккеистов за океан приобрел угрожающие размеры, и с ликвидированным драфтом юниоров надо что-то делать, и с НХЛ отношения по-новому выстраивать, и уровень конкуренции поднимать, и национальную сборную не обидеть.

Стать реально значимой и самостоятельной фигурой в заданных жестких рамках системы практически невозможно, и тут Алексею Морозову не позавидуешь. Да, внешне все выглядит гладко — пришел профессионал с безупречной репутацией и управленческим опытом, пусть и невеликим. Но слишком много «но» с учетом разности возможностей новобранца и боярского окружения.

А Морозов не боярин. Никак не боярин.