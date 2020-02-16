Дежавю с портсигаром

«У него была манера, когда он усаживался в кафе или ресторане, сразу выкладывать на стол портсигар и зажигалку».

В.В. Набоков, «Камера обскура»

Презентация Samsung Galaxy Z Flip в Сан-Франциско, США. Фото: EPA

Троллинг производителей, выкатывающих второй год подряд складные смартфоны, действует на пишущую братию как мулета. СМИ заводятся с полуоборота, самые манерные включают пафос с претензией на иронию, остальные пыжатся задать тренд, стращая обывателя:

«Ну-ка быстро побежал покупать!»

Забавно, что энтузиазм прессы обыватель не разделяет, голосуя кошельком против складного недоразумения.

Ровно год назад корейский Samsung содрогнул мир смартфоном-раскладушкой Galaxy Fold, а через пару-тройку дней подтянулся и китайский Huawei с Mate X. Оба гаджета удручали практической неуместностью, помноженной на дикость дизайна: в сложенном виде Galaxy Fold напоминал смартфон 10-летней древности (4,6”) c жирной рамкой, а Mate X совсем вышел уродцем: 6,6 дюйма — с одной стороны и 6,4 дюйма — с другой.

В развернутом виде оба азиатских лопатника 2019 года превращались в квадратный планшет, с которым непонятно, что было делать: подобный формат экрана искажает любое приложение.

Huawei решил добить рынок до конца, поэтому заставил экран Mate X складываться не внутрь, а наружу: видимо, для того, чтобы пользователь избавился от неопределенности и экран его смартфона, очутившись в кармане с ключами, царапался при любом раскладе.

В какой-то момент понадеялось, что Galaxy Fold отдаст богу душу еще до того, как доберется до магазинных полок: горячие корейские раскладушки, переданные тестировщикам сразу после презентации, дружно сломалась уже на следующий день. У журналиста CNBC перестала работать половина экрана. У обозревателя Bloomberg экран вышел из строя полностью. У специалиста The Verge опухло и пошло полосами место сгиба.

Galaxy Fold и Mate X. Фото: EPA

Samsung, однако, просил за право прикоснуться к «новой главе в истории мобильных технологий» (цитирую презентацию) 1980 долларов, поэтому уперся рогом, что-то подкрутил в консерватории и таки выкатил на рынок раскладушку поздней осенью. Если верить статистике «Яндекс.Маркета», за два последних месяца

Galaxy Fold купили в Москве 308 человек. По 150 тысяч рублей за штуку.

Huawei тоже не отстает: сегодня Mate X готовы отдать в добрые руки почти даром — за какие-то жалкие 320 тысяч рублей. К сожалению, статистику продаж привести не смогу: пока писал этот текст, единственное предложение на «Яндекс.Маркете» с витрины сняли.

Могу, однако, привести для сравнения цифры продаж смартфонов, у которых экраны не умеют складываться: скажем, за те же два месяца iPhone 11 Pro стартовой конфигурации купили 5147 человек, а Galaxy S10+ — 2270 человек. Думаю, можно считать, что народ за раскладушки кошельком проголосовал. Вернее, не за, а против.

Предвижу недоумение читателя:

что это за единорог такой — смартфон-раскладушка? Откуда он вообще взялся?

По сценарным соображениям начну издалека — с мобильных телефонов. Культовый тренд с шевелящимися конструкциями был задан легендарной «Матрицей»: помните эпизод, в котором Нео ползает за окном небоскреба, а потом роняет вниз продакт-плейсмент Nokia?

Модель Nokia 8110, засветившаяся в «Матрице» и прозванная в народе «банан» (из-за формы), считается раскладушкой (flip по-английски) первого поколения: ее корпус не складывался ракушкой (clamshell), а закрывался выдвижной крышкой, защищавшей клавиатуру. Первой полноценной ракушкой стала модель 1996 года Motorola StarTac, задавшая модный тренд на полное десятилетие.

Кадр из фильма «Матрица»

В 2006 году экспансия смартфонов с сенсорным экраном во главе с iPhone, казалось, тему раскладушек закрыла, потому как захлопывать стало нечего: физическая клавиатура уступила место виртуальной. Оказалось, однако, что моторный невроз современного человека, требующий постоянно что-то складывать, двигать и шевелить, сильнее здравого смысла, поэтому эксперименты со смартфонными раскладушками органично продолжили телефонную традицию.

Первой, если не изменяет память, была японская Kyocera Echo, выпущенная в 2011 году для американского оператора мобильной связи Sprint. У этого смешного смартфона было два 3,5-дюймовых экрана, которые раскладывались с помощью запатентованной системы шарнирных петель в подобие единого экрана размером 4,7 дюйма и разрешением 480 x 800.

Изображение на одном экране перетекало на другой экран, создавая иллюзию цельности. Впрочем, лишь иллюзию, потому что экраны физически между собой не соприкасались.

Kyocera Echo. Фото: Wikipedia.org

Тем не менее раскладушечный тренд в смартфонах был задан, и главной технологической задачей в следующие годы стало создание полноценного гибкого экрана, который можно складывать и раскладывать как одно целое.

Технически сгибать экраны было возможно уже в середине нулевых: прототипы на IT-выставках в разное время представляли Siemens (2005), LG (2006), Philips (2006), Sony (2007), TDK (2010), AUO (2011) и другие производители. Первые готовые модели смартфонов с изогнутыми экранами на розничный рынок выпустили в 2013 году корейские компании Samsung (Galaxy Round) и LG (Flex).

В плане эстетики Galaxy Round и Flex выглядели жутко, однако пристрастие гнуть экраны, похоже, затрагивало какие-то особые струны национальной души корейцев, поэтому, единожды начав, они уже никогда не унимались.

Особо лютовал Samsung, умудрившийся изуродовать гнутыми экспериментами всю флагманскую линейку: если Galaxy S6 и S7, кроме изогнутых Edge, предлагали еще версии с нормальными экранами, то начиная с S8 все топовые андрофоны этого производителя стали безальтернативно выпуклыми.

Прототип полностью складывающегося экрана в том виде, как мы знаем его сегодня, запатентовал в 2017 Sharp, и уже через два года, помимо помянутых Galaxy Fold и Mate X, смартфоны-раскладушки засветились в моделях Motorola Razr 2019, Royole FlexPai, а также в дюжине китайских noname’ов.

О том, как рынок принял раскладушки, мы уже знаем. Показательно, что цифры продаж в статистике «Яндекс.Маркета» — не исключение, а самое оптимистичное, что только можно найти в мире: постсоветский человек, материально никак не укорененный в реальности, отличается уникальной тягой ко всякому технологическому новаторству. Заставить рядового американца или европейца обменять свой смартфон среднего ценового уровня на новейший флагман Apple или Samsung классического дизайна — задача нетривиальная. Покупка раскладушки по цене, которая начинается от 2 тысяч долларов, граничит с политической некорректностью.

Как говорит Грета: «How dare you?!»

Теперь мы вплотную подошли к интриге всей моей реплики. Оказалось, что никакие удручающие цифры продаж не в силах остановить моторный корейский зуд, поэтому на днях Samsung выкатил раскладушку нового поколения — Galaxy Z Flip.

Характерно, что вместе с моделью со складным экраном обновилась и флагманская линейка традиционных смартфонов, которые демонстрируют в этом году поистине революционные характеристики: частота обновления экранов новых Galaxy S20 — 120 герц, а камера топовой модели S20 Ultra оснащена 108-мегапиксельным сенсором, способным снимать видео с разрешением 8К и обеспечивать стократное зуммирование.

Презентация нового Samsung в Сан-Франциско. Фото: EPA

Никаких подобных наворотов в раскладушке Galaxy Z Flip нет. Есть хоть и гибкий, но скромный по разрешению 6,7” экран. Есть 8 гигабайт оперативной памяти, тоскливая батарея на 3300 мАч, более чем скромные камеры с разрешением 12 и 10 мегапикселей. И да, за этот комплект просят в полтора раза больше денег, чем за Galaxy S20 Ultra, —

120 тысяч рублей.

Тем не менее я почти не сомневаюсь, что Galaxy Z Flip станет хитом продаж. Как такое возможно с учетом прошлогоднего голосования кошельком, продемонстрировавшего равнодушие рынка к смартфонам-раскладушкам?

Моя гипотеза строится на форм-факторе. Вернее, на революции в понимании форм-фактора, которую совершила модель Galaxy Z Flip. Все, что мы видели до настоящего времени, было провальной попыткой портировать на рынок смартфонов идею телефона-раскладушки, которую превратно интерпретировали на уровне функционала. С поразительно слепым единодушием производители почему-то решили, что раскладушка в новых реалиях должна непременно превращать смартфон в планшет!

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Эта роковая ошибка обошлась производителям в сотни миллионов долларов, потраченных на разработку и производство химер, кульминацией которых стали модели 2019 года — Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold. В итоге мы получили тяжелые, громоздкие и неудобные смартфоны, которые раскладываются в смешные планшеты с квадратными экранами.

Производители забыли, что потребители давно обрели гармонию на обоих рынках. Современные классические смартфоны — тонкие, невесомые, с роскошной батареей, обеспечивающей полные сутки работы, с запредельными по качеству камерами и удивительными по характеристикам экранами — дополнены не менее совершенными планшетами. Для складных гибридных уродцев, обреченных быть посредственными смартфонами и посредственными планшетами в одном флаконе, на рынке просто не оказалось места. Тем более по заоблачным ценам.

Вот уж поистине: все новое — хорошо забытое старое. Мобильные телефоны-раскладушки в свое время привлекали потребителя не функционалом, а форм-фактором. Они были компактные! А ракушка еще и защищала экран от внешних механических повреждений

(привет Huawei, умудрившейся сложить экран смартфона наружу!).

И тогда инженеры Samsung совершили невозможное: непредвзято переоценили прошлое и сложили 2+2. В результате на свет появился первый в мире смартфон-портсигар! В сложенном состоянии Galaxy Z Flip меньше смартфона. Он тонкий, плоский, легкий, красивый. С раскрытым экраном он превращается в Galaxy S20+.

Galaxy Z Flip. Фото: EPA

Из категории, не имеющей шансов конкурировать со смартфонами и планшетами по функционалу, Galaxy Z Flip переместился в категорию миниатюрных имиджевых гаджетов. Эта раскладушка предназначена не для того, чтобы мериться мегапикселями, а для того, чтобы небрежным жестом набоковского Бруно Кречмера выложить ее на столе ресторана и с делано равнодушным видом жадно ловить завистливо-любопытные взгляды окружающих.

Еще лучше раскладушку не класть на стол, а ставить на попа: Samsung этот функционал предвидел и предусмотрел возможность селфи с помощью жеста.

Короче говоря, всех нас, сторонников функционального отношения к гаджетам, ждут тяжелые времена: корейцы только что выпустили из бутылки джинна таких адских понтов, что от его куража придется страдать не одно десятилетие!