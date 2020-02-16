«Я не представляю, что еще можно запретить»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обвинила «Медузу», «Радио Свобода», «Би-би-си» и еще несколько организаций, среди которых есть нежелательные в России, в пропаганде наркотиков среди молодежи и попытках добиться их легализации в стране. Председатель комиссии Василий Писарев заявил, что формирование в обществе терпимого отношения к потреблению наркотиков и продвижение «нарколиберальных идей» «представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества». По его мнению, целью «лоббистов, которые пытаются ввести заместительную терапию в России» является удовлетворение интересов зарубежных производителей такого дорогого наркотического средства как метадон. В МВД отметили, что проверяют материалы СМИ на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот этих запрещенных веществ. Директор Центра защиты прав СМИ, медиаюрист Галина Арапова ответила на вопросы «Новой газеты» о том, какие ограничения для СМИ и НКО существует сейчас, и что изменится после решения Госдумы и МВД начать борьбу с пропагандой наркотиков в интернете.

карточка эксперта Фото: БФУ им. И. Канта Галина Арапова Директор Центра защиты прав СМИ, практикующий медиаюрист, эксперт в области информационного права, соавтор комментария к закону «О СМИ».

— Госдума заявила, что собирается ужесточать наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Какие запреты на распространение информации о наркотиках действуют сейчас?

— Я не представляю, что там еще можно запретить. Сейчас у нас в статье 4 закона «О СМИ» уже есть запрет на пропаганду наркотиков. Нельзя распространять в СМИ и онлайн информацию о том, где можно купить наркотики, о методах их изготовления, применения, в том числе информацию о прекурсорах (ингредиенты, из которых можно изготавливать) — распространение таких сведений является злоупотреблением свободой массовой информации. Кроме того, нельзя рассказывать о преимуществе одного наркотика перед другими. За текстами, которые пишутся на эту тему, следит Роскомнадзор.

Аналогичная норма есть в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Эта информация относится к числу тем, запрещенных к распространению, то есть при желании Роскомнадзор может заблокировать материал, если будет признано, что там есть пропаганда наркотиков. Помимо этого, есть соответствующая статья в КоАП (статья 6.13), которая устанавливает административную ответственность за распространение информации о наркотиках. Также аналогичные положения есть и в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

— Какие штрафы и за что именно получают СМИ?

— Расскажу о двух показательных случаях. Блогер онлайн издания «7х7» опубликовал ссылку на видеоинтервью с либертарианцем Михаилом Световым, в котором он, говоря о проблемах в политике и общества, в числе прочего рассуждал о вреде наркотиков, упомянул собственный негативный опыт и высказал мнение на предмет легализации легких наркотиков. Роскомнадзор посчитал это пропагандой наркотиков, и высказыванием относительно преимущества одного наркотика перед другим. Получается, что как только кто-то говорит, что легкие наркотики менее опасны, чем тяжелые, этого достаточно для бюрократа, чтобы привлечь к ответственности и пополнить бюджет России. В результате редакция «7х7» заплатила штраф в 800 тысяч рублей, главный редактор — еще 40 тысяч рублей. Адвокат Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян подал жалобу в ЕСПЧ, ставя вопрос о чрезмерности штрафа и явном ограничении права на свободу выражения мнения по общественно-значимым вопросам. Несмотря на то, что по этой статье 800 тысяч рублей - минимальный штраф, он явно неадекватен и для многих редакций просто разорителен.

У нас за гибель человека в ДТП виновнику часто назначают компенсацию значительно ниже.

Где логика в установлении таких огромных штрафов, чьи права были нарушены рассуждениями Светова?

Какова была необходимость наказывать редакцию за публикацию блогера и ограничивать возможность общественной дискуссии? Теперь на эти вопросы должен будет ответить Минюст России, так как буквально в начале февраля эта жалоба была коммуницирована Европейским судом, а значит, ЕСПЧ приступил к рассмотрению этого дела.

Еще один, прямо скажем, смешной пример произошел с главным редактором одной нижегородской районной газеты, которую несколько лет назад также оштрафовали за пропаганду наркотиков. Причиной штрафа стало то, что она осветила в газете дискуссию на одном межведомственном мероприятии между Министерством сельского хозяйства и Госнаркоконтролем (тогда его еще не упразднили): министр сельского хозяйства сказал, что из-за борьбы с наркотиками мы загубили традиционное для России конопляное производство, потому что фермеры боятся выращивать коноплю, хотя не все ее сорта содержат наркотические вещества. Министр высказался за то, что нужно поддерживать фермеров, которые соберутся возделывать с/х коноплю, чтобы возобновить традиционные промыслы. Руководитель Госнаркоконтроля его поддержал, сказав, что нужно одно от другого отличать и тоже не против.

А публикацию об этом в районной газете местный Роскомнадзор признал пропагандой наркотиков.

— Теперь писать о наркотиках станет еще сложнее?

— Такого рода высказывания [Писарева] о западном следе, о виновности СМИ и нежелательных организаций, фактически вводят табу на дискуссию о проблемах наркомании и наркотиков. Но если проблему замалчивать, она не решится. Получится, что общество и СМИ не смогут это обсуждать. А как мы узнаем, что происходит в этой сфере? Только из статистической отчетности Минздрава или из отчета подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков в интернете? Но вряд ли из статистики можно узнать реальную ситуацию.

И так журналисты уже убирают названия, факты, связанные с наркотиками или даже борьбой с наркотиками, боясь, что Роскомнадзор привяжется к ним по формальным основаниям. Значит, журналисты будут включать еще более жесткую самоцензуру и эта тема уйдет в подполье. Это, на мой взгляд, очень опасно для общества и не будет способствовать реальной помощи наркозависимым и борьбе с наркобизнесом.

Мы видим, что государство опять вводит какие-то информационные запреты, но никаких действий, направленных на то, чтобы реально бороться с проблемой наркомании, — нет.

— С какими проблемами сталкиваются организации, занимающиеся борьбой с наркотиками или помощью наркоманам?

— Большинство российских организаций, занимавшихся помощью наркозависимым, больным СПИДом, работавшие с заместительной терапией в России, включены в реестр иноагентов, некоторые вынуждены были закрыться. В принципе до кампании по объявлению НКО иноагентами эти организации активно сотрудничали с Минздравом, с ВОЗ, и были весьма полезны в области оказания помощи наркозависимым, их реабилитации и снижения уровня потребления тяжелых наркотиков. Они пытались снять наркоманов с тяжелых наркотиков, и один из подходов спасения — заместительная терапия и раздача шприцев, чтобы наркоманы не заражались смертельными заболеваниями, пользуясь одним шприцем на двоих.

Это было не для того, чтобы вовлекать в наркоманию, а чтобы снижать риски и смертность.

Сотрудники одной из таких организаций — Фонда им. Андрея Рылькова — проводят тесты на ВИЧ и раздают наркозависимым необходимые материалы, 2016 г. Фото: ФАР

Понятно, что это не идеальный вариант борьбы с наркоманией, но все эти организации вместе взятые не смогли бы справиться с этой бедой, это задача государства, которое должно заниматься проблемой системно. После объявления иностранными агентами с этими организациями свернули сотрудничество многие государственные медицинские учреждения, их работа значительно затруднена. Пострадали в результате тысячи наркозависимых, которым ранее оказывалась помощь.

Заявление депутата Писарева, из которого по сути следует, что в распространении наркомании в России виноваты СМИ и нежелательные организации, звучит весьма голословным. Если Комитет Госдумы действительно выяснили какие-то факты, расскажите о них — нам, обществу, интересно. Если вы признаете какие-то публикации пропагандирующими наркотики, дайте факты, мы тоже хотим посмотреть, в чем именно контролирующие органы увидели проблему и сможем оценить, что именно журналисты написали неправильно, в чем ошиблись и что нужно делать, чтобы не нарушать закон впредь. Но фактов нам пока не предоставили. Ни одного, кроме публикаций в СМИ о «Копопляном марше» в Санкт-Петербурге, который проходил там более десятка лет подряд и был согласован властями города. Что именно опасного усмотрели депутаты Госдумы в репортажах 2018 года о согласованной акции, мне непонятно.

Россия — одна из стран с критическим уровнем распространения наркотиков. И тут надо задаться вопросом: являются ли «Медуза», «Радио Свобода», «Би-би-си» и другие перечисленные Госдумой организации причиной высокого уровня потребления наркотиков в нашей стране или, может быть, причины кроются в системных проблемах в здравоохранении, недостаточной работе правоохранительных органов по пресечению наркоторговли, нехватке реабилитационных центров, недоработке в молодежной политике и т д.

Стоит также вспомнить негативное влияние антинаркотических мер на качество медицинской помощи онкологическим больным, которым для купирования серьезных болей нужны медикаментозные наркотики. Но у этого есть обратная сторона — врачей привлекают к уголовной ответственности за выписанные пациентам рецепты на наркотики, поэтому они теперь это делают с большой осторожностью. А организации, помогающие онкобольным детям, просто кричат в голос, что в сфере паллиативной помощи детям из-за мнимой борьбы с наркоманией среди молодежи наркотические вещества врачи не выписывают почти никогда, вероятно, еще больше боясь уголовной ответственности, ведь это уже может рассматриваться как вовлечение несовершеннолетних в наркоманию. Неужели такой подход для борьбы с наркоманией можно признать эффективным? Аналогично и с информационным запретом — вряд ли это приведет к реальному снижению распространения опасной информации о наркотиках, давайте будем откровенны,

не на площадках профессиональных СМИ она распространяется, основной поток такой информации идет через даркнет.

А с площадками продажи наркотиков в даркнете и подпольной инфраструктурой распространения наркотиков через кладменов, похоже, не особенно правоохранительные органы и борются, судя по масштабам процветания проблемы.

— Что помимо запрета обсуждения темы наркотиков делает государство?

— Это хорошо было бы услышать от ответственных ведомств, в полномочия которых входит борьба с наркоторговлей, помощь наркозависимым и другая работа в этой проблемной сфере. Пока нам всем известно лишь то, что пишет по этому поводу пресса, включая тревожные данные о распространении наркомании в России, о критической ситуации с назначением наркотических препаратов в паллиативной медицине, ну и, конечно, о периодических успехах полиции по изъятию больших партий наркотиков. Но не будем забывать и о позорных ситуациях с подбрасыванием наркотиков, достаточно вспомнить дело журналиста-расследователя Ивана Голунова, которое закончилось благополучно, в том числе благодаря солидарности журналистского сообщества. Возможно, отдельные государственные ведомства, а скорее, отдельные их добросовестные работники и стараются сделать что-то, чтобы сдержать рост наркопотребления, пресечь наркотрафик и продажу наркотиков онлайн. Но комплексная работа государства в этой сфере, боюсь, не очень заметна.

У «Проекта» было хорошее журналистское расследование по рынку наркотиков в даркнете, после прочтения которого складывалось ощущение, что правоохранительные органы отлично все знают, но ничего особо не делают. Потому что журналисты за полгода узнали, где продают, кто продает и сколько это стоит, поговорили с модераторами площадок, узнали, что там крутятся миллиарды.

Неужели правоохранительные органы при всех их возможностях не смогли выяснить то, что выяснили журналисты?

А теперь им ещё и рассказывать об этом будет нельзя. Так общество не узнает о том, как обстоят в этой сфере дела в России, никакого общественного контроля за работой государства по этой проблеме проводить будет нельзя, что, как минимум, очень рискованно.

Запрет обсуждать эту тему только усугубит и так непростую ситуацию в этой сфере. Очевидно, нужно признать наличие проблем, их масштаб, всерьез заняться профилактикой, понять, какой из путей борьбы с наркоторговлей и наркоманией наиболее эффективный, перенять опыт других стран. Отрицать проблему наркомании глупо, возникает ощущение перекладывания с больной головы на здоровую.

Пресса является зеркалом происходящих в обществе процессов, журналисты пишут о том, что волнует общество. На фоне отсутствия системного подхода в этой сфере, введение очередного запрета на распространение информации выглядит весьма неубедитмельной мерой, скорее некой профанацией деятельности, необоснованным введение цензуры на неудобную тему. Во исполнение этого нововведения в законодательстве создаются новые управления в системе МВД по борьбе с пропагандой наркотиков в интернете, которые будут получать зарплату, направлять в федеральный центр отчеты о выявленных нарушениях. Боюсь, мы опять столкнемся с созданием видимости борьбы с проблемой: будут ловить подростков за мемы в интернете и журналистов за проблемные интервью, как это уже было, когда создали систему центров по борьбе с экстремизмом. Наверняка полицейские из центров «Э» ловят и неонацистов, об этом обществу, к сожалению, известно , и уровень бытовой ксенофобии ничуть не снизился. Зато наказывают за ловлю покемонов в храме, за антифашистские плакаты со свастикой, относя все это к борьбе с проявлениями экстремизма. Так быть не должно, такими методами ни проблему не решишь, ни обществу с болезнями справиться не поможешь.