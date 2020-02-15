«Я — киллер Кадырова…»

6 февраля в холле гостиницы «Континент» в Грозном на меня и адвоката Марину Дубровину было совершено нападение. Своих лиц нападавшие не прятали, их не смутили даже многочисленные камеры наблюдения.

Всего в гостинице «Континент» установлено 27 камер наблюдения. Из них три камеры установлены непосредственно в холле, где происходило нападение. Одна — в столовой, в которой преступники тусовались перед нападением, шесть камер — на улице, с полным охватом территории вокруг гостиницы. Камера, расположенная над стойкой регистрации гостей, в реальном времени зафиксировала, как я произвожу съемку монитора компьютера, на который выведены изображения со всех камер. То есть все камеры находились в рабочем состоянии. Сотрудники гостиницы пояснили, что изображение с камер автоматически поступает на удаленный сервер и хранится в облаке.

В отеле, где напали на Милашину и Дубровину, десятки камер наблюдения. Пока они не заинтересовали чеченскую полицию. Фото: Елена Милашина / «Новая газета»

В ходе осмотра места происшествия, который проводила следственно-оперативная группа (СОГ), криминалист лишь сфотографировал на «мыльницу» мраморный пол, на котором нас били. Никаких следов на полу не было.

Записями с камер наблюдения гостиницы никто до сих пор не поинтересовался, хотя они позволяли раскрыть нападение по горячим следам.

Но возможно, бездействие чеченской полиции объясняется не только профнепригодностью. Уже на следующий день государственное республиканское телевидение, на котором мышь не пикнет без разрешения Рамзана Кадырова, четко сформулировало мотив нападения на меня и адвоката Марину Дубровину, приехавшую защищать в суде своих клиентов — жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний и пыток.

Селфи Елены Милашиной после нападения в холле гостиницы. На лице — ушибы и следы борьбы

ГТРК «Грозный» показала интервью чеченцев, в которых они оправдывали нападение, а некоторые даже заявляли, что с нами обошлись недопустимо мягко: «За то, что они делают в Чечне, надо было не только избить, но и убить». Надо сказать, что и я, и адвокат Дубровина занимались в Грозном своей профессиональной деятельностью, которая, очевидно, совершенно не нравится чеченским властям, о чем они много раз заявляли, в том числе в форме прямых приказов своим силовикам «расстреливать к чертовой матери».

Следственный комитет России и Генеральная прокуратура ни разу не нашли в призывах Кадырова «убивать, сажать, пугать» оснований для возбуждения уголовного дела. Между тем слова никогда не расходились с делом: за пять лет, с декабря 2014 года, на правозащитников и журналистов, работающих в Чечне, было совершенно не менее 15 атак, в том числе с использованием физического насилия, опасного для жизни.

Ни одна атака не расследована.

Ровно через неделю после нападения на редакционную почту «Новой газеты» пришло письмо следующего содержания:

Угрозы обозервателю «Новой газеты». цитата Так выглядела угроза, поступившая в редакцию «Новой газеты» «СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА «НОВОЙ ГАЗЕТЫ» — ЕЛЕНЫ МИЛАШИНОЙ. Ты скажи спасибо что тебя вообще не убили!! И завали свое хлебало со своими писюльками везде! И забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню! Иначе — тебе крышка! И мы приведем смертный приговор в исполнение в отношении тебя! НЕ СМЕЙ СОВАТЬСЯ И КАСАТЬСЯ ЧЕЧНИ БОЛЬШЕ!» (Пунктуация и орфография оригинала. — Е. М.).

Анна Иконникова — автор угроз журналисту Елене Милашиной. Фото: соцсети

Автором сообщения значилась некая Анна Иконникова — вполне реальная тетка. Аналогичные угрозы она рассылала в адрес правозащитников ПЦ «Мемориал», режиссера Сокурова, а также председателя Следственного комитета России Бастрыкина: «Если ты заведешь дело на Рамзана Ахматовича или хоть дыхнешь в его сторону…Только попробуй шевельнуться в сторону Рамзана Ахматовича!.. (Далее следует описание, как именно в этом случае расправятся с женой, детьми и самим Бастрыкиным, причем в детальных анатомических подробностях; полный текст угрозы мы передадим адресату лично в руки, приложив к нашему заявлению о преступлении. — Е. М. )

Данные угрозы размещены в сети «ВКонтакте» в паблике «Подвал Кадырова».

Первая запись в этой группе появилась 1 декабря прошлого года, большинство публикаций посвящены тому, как в Чечне и за ее пределами пытают и убивают людей. Много восторженных признаний в любви Кадырову: «Мой единственный президент!!!», «Хочу верно и преданно служить Рамзану Ахматовичу. И если понадобиться — умереть за него». (Орфография и пунктуация оригинала. — Е. М.)

Как именно она готова служить, Иконникова тут же и объясняет: «Глава Чечни Рамзан Кадыров готовит новую смену убийц. Готовит юных кадыровцев». «Чеченские убийцы — лучшие в России и за ее пределами». «Я — киллер Кадырова…» (Орфография и пунктуация оригинала. — Е. М.)

Одновременно в полный восторг Иконникову приводят сообщения о смерти сотрудников федеральных силовых ведомств.

Так, про самоубийство следователя в Красноярском крае она пишет: «Еще она следачка …» (Опущено слово, которое Роскомнадзор может трактовать как распространение высказываний, разжигающих ненависть и вражду — Е. М.).

Теракт в здании ФСБ в Архангельске Иконникова одобряет и жаждет еще большей крови: «Больше <…> ФСБ-шников должно быть!!!! БОЛЬШЕ ФСБ-ШНИКИ ДОЛЖНЫ <…>!!!.» (Глагол, констатирующий смерть животного, опущен по причинам, указанным выше. — Е. М.)

Иконникова — автор паблика «Призрак ДНР» в соцсети Вконтакте. Она как минимум один раз выезжала на территорию самопровозглашенной республики. Фото: соцсети

Иконникова является также автором другого паблика в сети «ВКонтакте» — «Призрак ДНР». Там выложены ссылки на «подвиги», совершенные российскими наемниками в Украине, а также фотографии самой Иконниковой в форме с автоматом, сделанные в 2015 году в батальоне «Сомали», которым командовал покойный Михаил Толстых (Гиви). Несмотря на множество кровожадных публикаций о том, что Иконникова якобы кого-то «резала, убивала, пытала, насиловала» и проч., на Донбасс, судя по всему, она приезжала на один день сделать эффектную фотосессию в камуфляже.

Потом она использовала свою поездку для вытягивания у наивных граждан пожертвований якобы на поддержку штанов бойцов Гиви. Но это была афера, и разоблачил ее сам Гиви, посвятив «мошеннице Иконниковой» пятиминутное видео.

На первый взгляд публикации Иконниковой в вышеуказанных пабликах заставляют усомниться в том, что она психически здорова, однако местами у нее прорывается редкий цинизм, характерный для абсолютно здорового человека: «Я за бабло не то что там кого-то, любого ребенка удавлю…» (Орфография и пунктуация оригинала. — Е. М.).

Сообщения с угрозами убийством уже образует состав преступления, предусмотренный статьей 119 УК РФ. Однако у нас есть основания подозревать, что Анна Иконникова может быть причастна не только к распространению угроз убийством врагам Кадырова, но и непосредственно к нападению на меня и адвоката Марину Дубровину в Грозном.

Анализ ее активности в социальных сетях показывает, что с 15 января по 12 февраля она могла находиться в Чечне, в которой уже бывала по меньшей мере один раз — весной прошлого года.

Контакты Иконниковой среди чеченцев сводятся к одиозному министру по делам молодежи Исе Ибрагимову. Фото: пресс-служба правительства Чечни

Кроме того, Иконникова общается с жителями Чечни, связанными или даже прямо работающими на министерство по делам молодежи Чечни. Это министерство имеет очень своеобразную репутацию, руководит им Иса Ибрагимов, брат которого засветился в оскорблении Ксении Собчак, когда в январе 2018 года она приехала в Чечню поддержать главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева.

Сам Иса Ибрагимов является ближайшим соратником (с 2011 по 2016 год работал помощником, а точнее, порученцем по особо щекотливым делам) спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, который сам неоднократно высказывал угрозы в адрес критиков главы Чечни.

Список с данными личных страниц всех чеченских «друзей» Иконниковой мы скопировали и намерены передать для проверки в Следственный комитет России. Также мы будем настаивать на запросе биллинга с привязкой к базовым станциям за 6 и 7 февраля по номеру телефона Анны Иконниковой, который она сама же и разместила в своем паблике «Подвал Кадырова».