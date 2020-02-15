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Крутится, вертится…

Комикс о белорусском глобусе

Политика

 

По данным резидентуры иностранных государств в Минске, президент Лукашенко грозится частично отсасывать содержимое из нефтепровода «Россия — иностранные государства». С целью сокрытия хищения принято решение подкрутить глобус Беларуси таким образом, чтобы сократить длину трубопровода.

Иллюстрации: Fizzz

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Теги:
лукашенко, комикс

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