Раздули трап
Разработчик «Суперджетов» обратится в прокуратуру с просьбой проверить видео о SSJ-100. А борт — продолжает полеты
Александра Джорджевичспециальный корреспондент
Как заявили в пресс-службе «Гражданских самолетов Сухого» (комментарий есть в распоряжении «Новой газеты»), компания планирует серьезно разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство на видео сработало некорректно. «Мы планируем обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием определить источник видео, обстоятельства съемки и ее распространения», — говорится в заявлении.
Напомним, бывший инженер ОКБ им. Сухого, эксперт Вадим Лукашевич опубликовал в пятницу на своей странице в фейсбуке ролик, на котором видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.
Лукашевич написал, что на видео опубликованы кадры с контрольной проверки выпуска аварийных надувных трапов. По его словам, такие проверки прошли 4 и 7 февраля в авиакомпании «Аэрофлот».
«Два трапа вышли в перевернутом виде, один вообще порвался, вышел только один, — отметил он. — Таким образом, контрольные проверки «путем реальной демонстрации» на прошлой неделе показали, что Sukhoi Superjet не соответствует нормам летной годности и выданному сертификату в части обеспечения эвакуации людей». Лукашевич призвал «приготовиться» Следственному комитету и Росавиации, однако, кроме видео, доказательств своих слов не представил.
Пользователи в комментариях к посту обратили внимание на ресурс flightaware.com, на котором можно отследить полеты реальных бортов: согласно данным сайта, у судна, запечатленного на ролике, 7 февраля было три рейса, а 4 февраля — пять рейсов. Кроме того, отметим, что ставший за сутки скандальным ролик со страницы Вадима Лукашевича изначально был опубликован в Telegram-канале Aviaincidents.
Как пояснил «Новой газете» сам Вадим Лукашевич, ролик ему прислали собственные источники.
«На момент публикации поста я не знал, что видео уже гуляло по Сети. Мне его прислали лично», — сообщил он. На вопрос относительно возможности проведения «контрольных проверок» борта в день, когда самолет совершал несколько рейсов, Лукашевич ответил, что, скорее всего, «Аэрофлот» мог проводить оперативные испытания выпуска трапов между рейсами или в конце дня, так как видео явно снято ночью.
Как отмечает эксперт, самым страшным на данный момент является то, что
этот борт из ролика с некорректно работающим трапом продолжает совершать рейсы.
Разработчик «Суперджетов» не указывает причину ошибки в выбросе трапа, хотя первым комментарием после поста Вадима Лукашевича в компании заявили, что это «единичный случай»:
«Это не носит системный характер, а является единичным случаем. Тем не менее в компании отнеслись к этому видео с наивысшей степенью ответственности. Проводится проверка соблюдения всех алгоритмов и будут усилены меры в зоне ответственности производителя, чтобы искоренить даже единичные случаи», — прокомментировали видео журналистам Агентства городских новостей «Москва» в пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого».
«Новой газете» не удалось подтвердить актуальность этого комментария в пресс-службе. Кроме того, Вадим Лукашевич обратил внимание издания на то, что
фото некорректно открывающегося надувного трапа появлялись в сети еще в сентябре 2019 года.
✈️ Техник случайно запустил механизм аварийного раскрытия трапа на самолёте "Аэрофлота"— 🅽🅺 (@nikhodakov) September 4, 2019
Суперджет прилетел из Москвы в #Ставрополь. После высадки пассажиров техник начал плановый осмотр, задел скрепу и трап вот таким образом "вывалился". pic.twitter.com/w76TfY02qM
Между тем, в ГСС подчеркнули, что «на видео абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель».
«Контрольные выпуски проводятся на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных и применением разных режимов. Это целая система, сертифицируемая по российским и международным требованиям. Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет — непонятно», — говорится в комментарии ГСС, имеющемся в распоряжении «Новой газеты». Там также подчеркнули, что считают произошедшее «очередным витком кампании по дискредитации продукции российского авиастроения».
Сама авиакомпания «Аэрофлот», чей самолет и был снят на видео, пока никак не комментировала ситуацию.
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