Конституция — цифровой закон
Что изменит принятие поправки о передаче диджитал-сферы на государственный уровень
Наталья Касперская. Фото: РИА Новости
Дамир Гайнутдиновюрист Ассоциации «АГОРА»
Владимир Путин поддержал предложение Натальи Касперской отнести регулирование информационных технологий к ведению Российской Федерации: владелица группы компаний InfoWatch на встрече, посвященной изменению Конституции, заявила, что «оборот данных и защита данных граждан — дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства». Интернет-сообщество, привыкшее к постоянному закручиванию гаек в этой сфере, напряглось, но на самом деле в данном случае новых ограничений Касперская не предлагает. На первый взгляд в ее предложениях нет ничего существенного, однако изменение баланса полномочий может привести к серьезным изменениям, которые все граждане почувствуют на себе.
При этом никакой необходимости ломать сложившийся порядок нет, а централизация регулирования, скорее всего, означает монополизацию рынка, на котором у InfoWatch, занимающейся защитой данных и информационной безопасностью, есть вполне ясные интересы.
Лоббировать соответствующее законодательство Наталья Касперская начала еще несколько лет назад, предлагая национализировать данные пользователей.
Совпадение это или нет, но на следующий день после собрания в Кремле Минкомсвязи опубликовало законопроект, дающий правительству полномочия устанавливать принципы и порядок обработки больших данных.
Действующая редакция Конституции к ведению Федерации относит лишь федеральную информацию и связь, а термины «информационные технологии» и «оборот данных» в ней вообще отсутствуют. При этом, согласно статье 73 Основного закона, вне пределов ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной власти.
Таким образом, сейчас российские регионы могут самостоятельно развивать информационные технологии, в том числе конкурируя между собой. Возможность, не выходя из-за стола, записаться на прием к врачу, отправить со смартфона показания приборов учета или проверить успеваемость ребенка для многих стали привычными. Однако и Московский портал государственных услуг, и «Электронный Татарстан», и другие подобные региональные системы стали возможными в том числе благодаря тому, что субъекты могли самостоятельно вкладываться в развитие электронных сервисов.
Все эти, а также многие другие вопросы, в том числе связанные с созданием и поддержкой информационных систем субъектов Федерации, а также программ развития цифровой экономики и доступа к региональным информационным ресурсам, регулируются региональными законами — ежегодно в этой сфере принимаются сотни нормативных актов. В конце концов, даже внедрение систем видеонаблюдения и распознавания лиц в российских городах, против которого выступают независимые эксперты и гражданские активисты, производится в рамках региональных проектов «Безопасный город».
В случае принятия конституционных поправок все это сложное и разнообразное регулирование придется отменять, что неизбежно повлечет за собой изменение порядка работы и функционала сервисов и инфраструктуры, а также перераспределение полномочий и сфер ответственности органов власти.
Нет никаких оснований предполагать, что федеральные власти окажутся более компетентными и смогут учесть интересы всех субъектов, а также оперативно реагировать на потребности регионов.
Как писал Томас Джефферсон, «если бы указания о том, как сеять и когда жать, поступали к нам из Вашингтона, то мы вскоре остались бы без хлеба».
В конце концов, информационные технологии — лишь надстройка, позволяющая более эффективно выполнять государственные функции и реализовать собственные полномочия субъектов Федерации.
Можно успокоить Наталью Касперскую: защита данных граждан уже находится в ведении государства, а ключевые нормы в этой сфере и так закреплены на уровне федерального законодательства. Речь, прежде всего, о законах «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Во всяком случае, формальное упоминание ИКТ в Конституции очевидно не является насущным вопросом. До сих пор, если что-то в России и препятствовало развитию этой сферы, то скорее государственная цензура, массовая слежка за гражданами и давление на IT-бизнес. О чем действительно стоило бы подумать, так это о реальной имплементации гарантий свободы слова и уважения частной жизни, которые уже сформулированы на уровне ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
Однако в современной России, явно взявшей курс на защиту «информационного суверенитета» (взять хотя бы пакеты законов Яровой– Клишаса–Боковой и регулярные угрозы заблокировать глобальные цифровые платформы), подобное предположение звучит утопично, а единственное, что сдерживает изоляцию, — недостаток ресурсов и некомпетентность исполнителей.
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