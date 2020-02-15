На съезд «Коми-народа» пускали по паспортам. Точнее, не пускали: в здание сыктывкарского драмтеатра так и не смогли попасть активисты республики, участвующие в протестах против свалки на Шиесе.

Сославшись на отсутствие мест в зале, руководство организации «Коми войтыр» (в переводе — коми-народ), созвавшей съезд, отказало в праве присутствовать на нем представителям правозащитных организаций: «Экологи Коми», организации инвалидов, организации по защите прав потребителей «Защита», «Комитету защиты Вычегды» и НКО «Гражданское общество Республики Коми». Пройти в зал им не помогли даже мандаты делегатов, выданные сыктывкарской конференцией все того же объединения «Коми войтыр».

Почему дрязги внутри регионального НКО кажутся нам важными? Потому что «Коми войтыр» не просто организация. В национальной республике она наделена полномочиями законодательной инициативы.

В том числе правом внесения поправок в конституцию Республики Коми. Правда, за 20 лет своего существования ни разу этим правом не воспользовалась.

— «Коми войтыр» многие годы играла роль ширмы: так называемые «лучшие представители народа» одобряли решения правительства, — поясняет случившееся сыктывкарский журналист Елена Соловьева. — А сейчас, на фоне общей политизации общества, в республике действительно активные люди решили сделать из «Коми войтыр» реальный орган воздействия на власть. Чтобы не лебезить, а быть занозой. Республиканскому правительству это, конечно, не нужно. Это действительно важно в масштабе всероссийской повестки: живые люди делают попытку легально войти во власть.

Причина хождения во власть есть: шиесская стройка — от нее до границы с республикой всего четыре километра.

За два года губернатор не сделал ни шагу, чтобы защитить людей от экологической катастрофы, выдвигая чудесный аргумент: де-юре Шиес — на территории Архангельской области. Правда, горючее на свалку возили из Коми, и останавливали караваны бензовозов не полиция, а обычные люди близ села Мадмас. А полиция их штрафовала и задерживала.

Вмешаться в ситуацию «Коми войтыр» при наличии огромных полномочий сам бог велел. Но добиться этого может только новый состав общественников. Прежние в эту историю старательно не вмешивались.

Николай Братенков, ижемский активист, был одним из тех, кому удалось попасть на съезд. Он баллотировался на пост председателя «Коми войтыр», но снял кандидатуру после того, как его лишили права представить делегатам свою программу.

— Поначалу заявились 10 кандидатов на пост председателя, затем большинство взяли самоотводы, а двое из трех оставшихся отказались от права представлять свою программу. На презентацию дали две минуты. Я запросил больше, меня заставили замолчать. Тогда я снялся с выборов, — рассказывает Братенков. Он вовсе не считает это поражением: теперь о существовании активной оппозиции в республике не знает только ленивый. Юридически несогласные, может, и проиграли, зато политически — выиграли.

Николай Братенков считает, что у общественного подъема в республике несколько причин, и первая — общая экономическая ситуация. Уровень жизни падает, национальный язык всячески «затирают», льготы урезают. Если после посадки бывшего губернатора Гайзера со товарищи власть некоторое время списывала это на грехи его команды, то теперь «списание» больше не работает.

— Люди надеялись: «приехал барин — барин нам поможет», тем более что прислал барина не кто-нибудь, а сам царь, — говорит Братенков. — Однако сейчас надежды стремятся к нулю.

Кроме того, людей взбодрил Шиес: он в 90 километрах от Сыктывкара, туда многие ездят, многие участвуют в протестах.

Елена Соловьева уточняет: активный народ начал борьбу за власть не вчера, в конце прошлого года на выборах во многих муниципальных образованиях республики победили коммунисты.

— Наша КПРФ, надо отметить, это вменяемые и работоспособные люди. А Гапликов и его команда — и Шиес это ярко продемонстрировал — не предпринимают в острых ситуациях ничего, демонстрируя полную неспособность проявить себя. Хоть сегодня оппозиция и проиграла формально в «Коми войтыр», по сути, она победила, к ней привлечено внимание, и на выборах в Госсовет в 2020 году можно ожидать интересных результатов.