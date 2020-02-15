Спокойной ночи, контингент!

Детский сад № 44 в Краснотурьинске переходит на строгий режим. Может быть, не на такой же строгий, как расположенная здесь женская колония № 16, но новый начальник к дошколятам пришел как раз из нее. Заведующим садиком стал майор ФСИН Андрей Гайдуков, экс-замначальника женской ИК-16.

Майор Андрей Гайдуков (слева) на мероприятии в ИК-16. Лето 2017 года. Фото: пресс-служба ФСИН

«Мы просто шокированы тем, что руководить детским садом теперь будет этот жестокий ГУФСИНовец, который ранее избивал женщин в колонии. В детском саду не могут нам внятно ответить, с чем связаны такие изменения и почему именно Гайдуков стал руководить нашим детсадом!» — публикует анонимное письмо родителей городское сообщество «Краснотурьинск Live».

По словам родителей, они не хотят выступать против заведующего открыто, чтобы «не создавать проблем для себя и своих детей». Корреспондент «Новой» попытался связаться с несколькими родителями, чьи дети ходят в детский сад № 44, но разговаривать о новом заведующем они не стали. Лишь одна из мам на условиях анонимности сообщила, что «вроде бы никакой паники в садике нет»: «Сотрудник ФСИН — такой же человек. У нас в группе никто против него не выступает. О том, что он бил женщин, лично я ничего не слышала».

О манере работы Гайдукова в колонии «Новой газете» рассказала бывшая заключенная Наталья Рагозина.

— Он был начальником на швейном производстве. По отношению ко мне ничего незаконного не делал, но наорать — мог. Мог ругаться, если не получалось что-то сшить.

«Мог ударить человека. У него была папка, которой он мог двинуть. Но при этом не избивал, такого не было».

В детский сад, впрочем, Гайдуков пришел не прямо из колонии: до этого два года работал заммэра Нижней Туры. На этой должности стал знаменит благодаря попытке не пустить в зал, где заседала комиссия по чрезвычайным ситуациям, журналистов канала «Крик ТВ»: Гайдуков отталкивал их со словами «Уберите руки, может быть, вы нетрадиционной ориентации». Журналисты сняли это на камеру.



Во ФСИН Андрея Гайдукова характеризуют с положительной стороны: как честного человека и хозяйственника с двумя высшими образованиями. У нового заведующего детсадом действительно два образования, одно из которых — педагогическое.

Пообщаться с самим Андреем Гайдуковым «Новой газете» не удалось. В социальных сетях его нет. Мэр Нижней Туры Алексей Стасенок пообещал передать своему бывшему подчиненному просьбу редакции о комментарии, но на момент публикации Гайдуков на связь не вышел.

В интервью Znak.com бывший заведующий детским садом сообщил, что решил поработать в детском саду, чтобы переехать в Краснотурьинск, поближе к семье. «Очень печально, что некоторые люди мыслят стереотипами, шаблонами. Тем более что мне не 60 лет, из которых я 40 лет прослужил [во ФСИН], никакой иной работы не зная. Мне всего лишь 35, а в 35 можно и другую карьеру построить. Я, кстати, поэтому и уволился после достижения минимального для пенсии срока, потому что была потребность заняться чем-то новым», — заявил он.

В правительстве Свердловской области также выступили с официальным объяснением причин назначения бывшего сотрудника ФСИН на должность заведующего детским садом:

«Андрей Гайдуков <…> прошел все необходимые конкурсные процедуры. При рассмотрении его кандидатуры комиссия учитывала наличие у претендента педагогического образования, а также имеющийся управленческий опыт. Одним из дополнительных факторов, принятых во внимание комиссией, стала тренерская работа Гайдукова с детской футбольной командой при местной спортивной школе «Маяк». Сейчас специалисты занимаются проверкой документов соискателя, приказ о назначении пока не подписан. Ни в управление образования Краснотурьинска, ни в администрацию муниципалитета не поступало обращений и вопросов от родителей, связанных с возможным назначением Гайдукова на пост заведующего».

В правительстве также отметили, что Андрей Гайдуков был единственным человеком, который вообще подал заявление на должность заведующего.