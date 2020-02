Лигу плющат

Министерство образования направило запросы в Гарвардский и Йельский университеты с требованием предоставить отчетность о получении денег от стран, которые «не разделяют американские ценности»: Китая, России, Ирана, а также Катара и Саудовской Аравии. Речь идет по меньшей мере о сумме в 375 млн долларов, сообщают The Wall Street Journal и The New York Times.

Подкуп элиты? Гарвард и Йель входят в так называемую «Лигу плюща» — ассоциацию восьми самых престижных учебных заведений на северо-востоке США. Здесь всё лучшее — студенты, преподаватели, масштабные научные исследования. Здесь самые большие финансовые фонды. Университеты Лиги неизменно входят в список 15 лучших вузов Америки. Выпускники «плющей» образуют элиту этой страны. Данные о том, что зарубежные связи элитных университетов с недавних пор стали «серой зоной», взволновали прежде всего американских консерваторов. Ведущий телеканала Fox Лу Доббс заявил, что американские университеты принимают деньги от других стран для «пропаганды и шпионажа» и поддерживают усилия Китая и других стран по воровству интеллектуальной собственности. В документах Департамента образования здешние университеты названы «многомиллиардными, многонациональными предприятиями, использующими непрозрачные фонды и сложные юридические структуры для получения доходов». Причем полученные деньги не отражаются на улучшении условий для студентов или снижении платы за образование, пишет WSJ. Как правило, молодые американцы берут студенческий займ, который потом могут выплачивать в течение нескольких десятилетий. Например, Барак и Мишель Обама полностью погасили займы только в 2007 году. Йельский университет. Фото: GoogleMaps В Йеле и Гарварде циркуляры минобразования были получены 11 февраля с предупреждением: в случае отказа предоставить информацию о зарубежных контрактах, грантах и подарках запросы будут переданы в министерство юстиции, «плющей» ждут гражданские и уголовные иски. «Речь идет о прозрачности, — комментирует министр образования Бетси ДеВос. — Если колледжи и университеты принимают иностранные деньги и подарки, их студенты, спонсоры и налогоплательщики имеют право знать, сколько и от кого. Этого требует закон». Особое внимание департамент уделил документам, связанным с двумя китайскими телекоммуникационными компаниями, Huawei и ZTE, которые администрация Трампа назвала угрозой безопасности. Российская «Лаборатория Касперского» тоже попала под подозрение. В письмах минобразования также упоминались Фонд «Сколково», Фонд Алави, расположенный в центре Нью-Йорка и обвиненный в связях с Ираном, Национальный исследовательский фонд Катара и др. Расследование продолжалось год. Департамент образования объявил, что начиная с июля 2019-го найдено около 6,5 млрд долларов в виде «неучтенных иностранных подарков, грантов и контрактов» в Бостонском университете, Карнеги-Меллон (Пенсильвания), университете Чикаго, Колорадском университете, Корнелле (еще один «плющ»), Массачусетском технологическом институте, Техасском университете A & M, Техасском медицинском университете. По закону учебные заведения должны сообщать о подарках и контрактах из иностранных источников на сумму свыше 250 тыс. долларов. Чиновники требуют от университетов записи за 9 лет, тысячи документов, в которых отображены соглашения и финансовые переводы от организаций и правительств таких стран, как Китай, Катар, Россия и Саудовская Аравия. «К сожалению, чем больше мы копаем, тем больше находим, что слишком многие занижают цифры иностранной помощи или вообще не сообщают о ней», — заявила министр ДеВос. Арест нанотехнолога Гарвардская лаборатория Чарльза Либера была «образцом сотрудничества США и Китая», но вскоре он был арестован за сокрытие гигантских грантов из Китая. Фото: Reuters Проверки «Лиги плюща» начались после ареста декана химического факультета Гарвардского университета Чарльза Либера, которому было предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений американским чиновникам о грантах из Китая. 6 февраля 60-летний Либер, названный в 2000-2010 гг. «ведущим химиком мира», был избран в Национальную инженерную академию США, став 30-м человеком в истории, получившим членство трех национальных академий: науки, инженерии и медицины. А неделей раньше в наручниках и оранжевом тюремном комбинезоне ученого доставили в федеральный суд Бостона. Его отпустили под залог в 1 миллион долларов. Если верить обвинению, химик и нанотехнолог из Гарварда получал в Китае фантастические даже для американских ученых деньги и скрыл их от американских властей. В иске, подписанном агентом ФБР Робертом Пламбом, указано, что Либер заключил как минимум 3 соглашения с Уханьским технологическим университетом — WUT. К ним относится контракт «Тысяча талантов» (спонсируется китайским правительством) на общую сумму около 653 тыс. долларов в год, в которую включены оплата труда и проживание в течение трех лет, плюс 1,74 млн за сотрудничество с новой лабораторией нанотехнологий «Гарвард-WUT Nano Key Lab» в Ухане (на «родине» коронавируса). Правительство США не представило доказательств того, что Либер действительно получил эти суммы. В апреле 2018 года, когда следователи спросили Либера о его связях с Китаем, ученый ответил, что он знаком с программой «Тысяча талантов», но его никогда не просили участвовать в ее реализации. В заявлении агента ФБР отмечается, что ученый также обманул Гарвард, ничего не сообщив о контрактах с Китаем. После ареста Гарвардский университет отправил Либера в административный отпуск, назвав обвинения в его адрес «чрезвычайно серьезными». При чем здесь пропаганда и шпионаж, «какие ваши доказательства» — спрашивают недовольные аудитом представители академических кругов США, в основном разделяющие либеральные взгляды. Помните обамовскую концепцию «глобальной мировой деревни», где все мирно сотрудничают? Гарвардская лаборатория Либера была «образцом сотрудничества США и Китая». Несколько десятков бывших сотрудников лаборатории из КНР решили остаться в Америке. Сейчас они возглавляют собственные научные лаборатории по нанотехнологиям в ведущих университетах. «Я обеспокоен тем, что чрезмерная реакция может повредить научным исследованиям в США», — отмечает президент Калифорнийского технологического института Томас Розенбаум. «Глобальная деревня» Обамы осталась мечтой, как и полный отказ от ядерного оружия. Настали другие времена. Администрации Трампа закручивает гайки в отношении ученых и инженеров, сотрудничающих с главным экономическим конкурентом Америки. Программа «Тысяча талантов», призванная вернуть в Поднебесную китайских ученых, в отчете Сената названа прямой угрозой безопасности США. Как отмечается в документе, были случаи, когда лауреаты программы привозили с собой ноу-хау, изобретения и технологии или не раскрывали информацию о финансировании (как у профессора Либера). Правительство Китая отреагировало на проверку, удалив имена получателей грантов с публичных веб-сайтов, чтобы те не стали объектом расследования ФБР. Эндрю Леллинг — один из пяти американских адвокатов, возглавляющих т. н. «китайскую инициативу» министерства юстиции, говорит об американских ученых, сотрудничающих с КНР: «Если Пентагон или NIH (федеральное агентство США по биомедицине и общественному здравоохранению) дают вам деньги, мы должны знать, нет ли у вас двойной лояльности. Озабоченность правительства в отношении Китая оправданна», — отмечает Леллинг. Для нас эта история весьма актуальна. Видите, как действуют американцы, скажут «силовики» и другие сторонники резкого ограничения контактов российских ученых с иностранцами. Отвечу цитатой американского профессора Роберта Каттнера, вы вправе с ней не согласиться, но подумать стоит: «Вопреки надеждам 1989 года на то, что либеральный капитализм и демократия одержат победу, а США станут образцом, (сегодня) капитализм все больше склоняется к самодержавию и коррупции. США становятся больше похожими на Россию, а не наоборот».