Конец порномультика

Если Советский районный суд Брянска оставит в силе первый приговор — три года колонии по делу трансгендерной женщины Мишель, это будет означать, что уголовное наказание в России за размещение непристойной аниме-картинки в соцсетях уравнивается с наказанием за реальную педофилию.

В ноябре Брянский районный суд вынес приговор — три года колонии за распространение порнографии. Обвиняемый — брянский врач-эпидемиолог Михаил К., находящийся в процессе перехода в трансгендерную женщину, был взят под стражу в зале суда. Три картинки в стиле хентай (японский жанр порнографического аниме) были размещены им на своей странице «ВКонтакте» в 2014 году и за прошедшие 6 лет собрали 16 лайков.

Брянский суд трактовал публикацию мультяшных картинок как тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Два месяца Мишель провела в одиночной камере СИЗО, дело было направлено на пересмотр в связи с процессуальными нарушениями в ходе следствия.

История с судом над Мишель вызвала широкую огласку. За ее освобождение выступил народный артист России Евгений Миронов: «Мне неважно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь».

Но весь смысл медийного хайпа так или иначе упирал прежде всего на трансгендерность врача-эпидемиолога из Брянска. Главной темой публикаций было то, что Мишель нельзя помещать в мужскую камеру — убьют. Там с педофилами, да еще столь нетрадиционными, общаются понимают как.

И как-то на второй план ушла тема главная — несколько лет назад в России у правоохранителей появился легальный способ подменить борьбу с реальными насильниками отловом в Сети любителей откровенных картинок.

Делать-то ничего не надо: есть картинка — есть срок. Не затратный способ повысить статистику раскрываемости по педофильской статье. А заодно и укрепить скрепы.

Мишель

Встречаемся в московском кафе, с Мишель — ее подруга, уже совершившая переход, Лада Преображенская. Лада организовала общественную защиту Мишель, взяв на себя, по сути, работу адвоката. Лада крайне опасается, что Мишель скажет что-то «не то» и навредит себе еще больше.

«Вот зачем она писала признательные показания? Это же катастрофа. Из-за этого дело не может теперь быть пересмотрено, потому что она признала свою вину», — сокрушается Лада.

Мишель в основном молчит и на вопрос, что сейчас ее волнует больше всего, отвечает: «Весь этот кошмар. Я до сих пор не могу все это осознать. Я же всерьез это не восприняла. Приехали ко мне утром. Говорят, пройдемте с нами. Они еще такие доброжелательные были — кофе предлагали. Я, наверное, поэтому так быстро согласилась на признание вины, не думала, что это реальный срок. Я даже помогала им бланки заполнять во время протокола. А обыск проводили без ордера, но я в таком шоке находилась, что не пыталась возражать. Понимаете, это же все выглядело как абсурд.

Когда мне стали говорить, что я постила порно с изображением несовершеннолетних, я спросила, можно ли определить возраст Винни-Пуха? Он же тоже герой мультика».

«Я следователю сразу сказала, что нахожусь в процессе перехода (трансгендерного перехода — гормональной терапии — Н. Ч.), и меня в Сизо отправили в одиночную камеру. Спасибо им».

Мишель опять молчит, пьет кофе. Обо всем рассказывает со смущенным недоумением: «Я эти картинки разместила на странице «ВКонтакте» в 2014 году и забыла о них».

Лада возмущается: «Мишель призналась в том, что разместила картинку, а не в том, что растлевала малолетних. Но назначенный адвокат Владимир Емельянов абсолютно не собирался ее защищать. Когда прокурор сказал в суде, что условный срок невозможен, потому что якобы совершенное — это реальная педофилия, адвокат ничего не возразил».

Положительную характеристику своему коллеге подписали 80 сотрудников больницы, где Михаил К. работал врачом-эпидемиологом. Он, вообще-то, с работы уходить не собирался. Теперь при любом исходе придется: «Я просто не хочу подставлять свою больницу — после того как обо мне написали все брянские СМИ, в комментариях посыпались высказывания, типа что меня надо уничтожить. Никто ведь не разбирается в сути дела, если прозвучало «педофил».

После выхода из СИЗО у Мишель резко ухудшилось здоровье — в анамнезе рак третьей стадии.

А в анамнезе приговора суда заключение:

«Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого, в ходе предварительного следствия не установлено.

Данных о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, нет.

Сведения о гражданском истце: гражданский иск в ходе предварительного следствия заявлен не был».

Мультяшный криминал

Картинки аниме хентай попали в зону уголовщины тяжкого розлива благодаря главе комитета Совета Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Елене Мизулиной. Законопроект ее авторства «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях противодействия изготовлению и обороту порнографической продукции» лежал в Госдуме с 2012 года. О нем отрицательно отзывались думское правовое управление, Верховный суд и правительство РФ. Однако в 2016 году поправки к ст. 242.1 УК РФ, призванные противодействовать «обороту порнографии с использованием несовершеннолетних и среди несовершеннолетних», все-таки удалось продавить. В определение «детской порнографии», под которое подпадает «изображение полового акта, в котором участвуют несовершеннолетние и совершеннолетние, изображающие несовершеннолетних», попала и японская эротическая анимация хентай. Срок за преступление по этой статье — от 3 до 10 лет.

Елена Мизулина. Фото: РИА Новости

Что такое хентай, узнать просто, — Яндекс по запросу выдает несколько сот изображений порнографического японского аниме, просмотр которого Роскомнадзор никак не ограничивает и не блокирует. Любопытные могут проверить. Хентай — это, по сути, комикс, мультик, в котором все герои созданы с той долей условности, которая и делает мультипликацию таковой.

Собственно, автора коряво нарисованного на заборе мужского полового органа (а кто в России не видел таких заборов!) при желании можно приравнять к распространению порно.

Кто сказал, что это невозможно? Читайте внимательнее закон.

За картинки хентай в России уже преследовали. В 2014 году житель Вологды получил 3 года условно за распространение материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних. На своей странице «ВКонтакте» он, как и Мишель, постил видео с японскими рисованными школьницами. Но это было еще до ужесточения статьи, и срок дали условный.

Несмотря на то что возраст любого рисованного персонажа невозможно досконально идентифицировать, дознаватели предпочитают не заморачиваться. Любители японской анимации под гребенку классифицируются как педофилы.

Отзывы на принятие этого закона в 2016 году на форумах любителей японского аниме были совершенно однозначными.

«Сажать в тюрьму за просмотр хентая? Ведь в результате изготовления и просмотра никто не пострадал, персонажи нарисованы и не являются реальными! Чьи этот закон права защищает? Неужели нарисованных персонажей? Пропаганда педофилии? То есть если человек, например, слушает металл, а в текстах исполнителей есть темы самоубийства, убийства, некрофилии, шизофрении и.т. д., он является самоубийцей, убийцей, некрофилом и шизофреником одновременно?

Срок за просмотр его (хентая) достигает 10 лет, а ведь этот срок равносилен убийству. Неужели по тяжести это одно и то же?»

«Настоящие педофилы никак от такого закона не пострадают: для них возбуждающими являются картинки с «детской модой» или просто с детьми на пляже в трусах, а реальное порно они давно уже прячут глубоко и надежно. Как показывает опыт, против секса и удовольствий выступает только самая отборная и последняя мразь. Особенно эта мразь любит прикрываться «защитой детей».

Порнография и центр экспертиз

Примечательно, что экспертизу о преступности контента в деле Мишель делала по заказу следствия автономная некоммерческая организация «Центр социокультурных экспертиз».

Центр социокультурных экспертиз — организация с особой репутацией. Ее специалисты в свое время по запросу следствия проводили экспертизы по делу историка Дмитриева, по делу Pussy Riot, свидетелей Иеговы. Всякий раз выводы ЦСЭ служили основанием для обвинительных заключений. Эксперты центра по образованию — математик, переводчик, политолог и искусствовед.

В деле Мишель эти непрофильные специалисты установили, что три изображения «являются статическими порнографическими изображениями несовершеннолетнего лица: мальчика в возрасте (с учетом погрешности используемой методики определения возраста) 12 лет».

Какие методы применяли эксперты, делая такой вывод, не оглашается. Потому что совершенно очевидно, что достоверных методов нет, особенно когда речь идет об экспертизе возраста героя мультика.

Более того, до сих пор нет и универсального определения порнографии в российском УК. В последней редакции 242-й статьи она определяется так: «Предметом преступления являются порнографические материалы или предметы, в которых непристойно, цинично, натуралистически изображаются половые отношения, анатомические или физиологические подробности полового акта, которые не имеют существенной литературной, художественной или научной ценности».

Следуя этому определению — ни фотографии раздетой дочери историка Дмитриева, сделанные для медицинского отчета перед органами опеки, ни трехсекундный ролик со снимающим штаны ребенком, опубликованный в соцсетях Евгенией Чудновец, ни картинки хентай, перепощенные Мишель, под это определение не подходят. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев в ходе процесса комментировал выводы ЦСЭ так: «Следствие знало, что, если поручить экспертизу объективному экспертному бюро, дело развалится. Какое отношение они [эксперты] имеют к порнографии, к сексопатологии? Это полный непрофессионализм».

Но, когда речь идет об устранении неугодных, когда так заманчиво светят звездочки на погонах, когда можно оттянуться на всех этих «пидорасах»… К чему эти социокультурные ньюансировки?

Методы следствия

Чтобы охота на ведьм велась профессионально и эффективно, ведомство уже выпускает учебные пособия по методологии получения нужных показаний. Например, в «Вестнике Волгоградской академии МВД России» № 3 (38) 2016 опубликована статья В. А. Шаркова «Особенности допроса подозреваемого в незаконном распространении порнографических материалов посредством информационно-телекоммуникационных сетей», где автор дает прямые рекомендации: «Необходимо учитывать, что на поведение подозреваемого большое влияние оказывает внезапность задержания или применения меры пресечения. Это вносит дезорганизацию в его эмоционально-волевые и мыслительные процессы, вызывает состояние возбуждения, растерянности и страха, которые затрудняют реалистическую оценку ситуации».

Это отличная рекомендация. И она работает. Как правило, задержанные по этой статье добровольно пишут признательные показания практически сразу после задержания, потому что, право слово, смешно отпираться: «Да, смотрел картинки, да перепостил — а что такого?» На отсутствие преступного умысла суд внимания не обращает.

Новосибирский адвокат Андрей Власов так комментирует эту практику:

«Ставя подобные уголовные дела «на поток», они «спекулируют» человеческими судьбами в угоду раскрываемости и показательной борьбы с педофилией».

Однако есть прецеденты — адвокат К. Бижаев смог доказать в Верховном суде, что по смыслу закона преступления по ст. 242 и ст. 242.1 УК РФ могут быть совершены только с прямым умыслом, когда виновный осознает, что незаконно распространяет материалы порнографического характера и желает этого.

Тенденция

С 2013 года условные сроки по «педофильским» статьям стали невозможны, как и условно-досрочное освобождение. Но самая спорная поправка, по мнению адвоката Марии Эйсмонт, была введена законом в 2012 году. Эта поправка фактически приравняла «развратные действия» к «насильственным действиям сексуального характера».

Мария Эйсмонт. Фото: РИА Новости

«А что значит «развратные действия»? Вот, например, идет ребенок, и идет взрослый дяденька. Он снимает штаны и показывает ребенку свой причиндал и идет дальше, даже не дотронувшись до ребенка. Это вот «развратные действия», — говорит Мария Эйсмонт. — Согласно поправке к ст. 131 УК, если ребенку меньше 12 лет, то он автоматически считается в беспомощном состоянии, тем самым любое действие с ним, даже развратное, должно трактоваться как насильственное, а это от 12 до 20 лет лишения свободы. И вот получается: убил человек ребенка, и ему нижняя граница наказания — 8 лет лишения свободы, а показал тому же ребенку половой орган, даже не дотронувшись, — уже минимальное наказание 12 лет. И вот мы уже слышим про дела, где дядя пописал рядом с детской площадкой, его увидели случайно дети — и все, 12 лет колонии».

Самыми громкими за последние годы стали дела медбрата из Наро-фоминска Евгения Ефименко, который якобы во время физиопроцедуры отвел за шторку 4-летнюю девочку и, как она утверждала, «показал писю», его осудили на 12 лет колонии; офтальмолога Матвеева: он якобы щупал через одежду маленьких пациентов, усаживая их на стул для проверки зрения. Приговор — 13 лет колонии.

В обоих делах нет прямых доказательств вины докторов, только рассказы детей.

А в деле Мишель не выявлено вообще каких-либо детей, на которых картинки аниме могли оказать развратное воздействие.

справка «новой» В 2010 году в послании президента России Дмитрия Медведева впервые на высшем уровне прозвучала тема борьбы с педофилами. В Госдуме в 2011 году заявили, что число педофилов в стране возросло в три-четыре раза. В 2018 году за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов были осуждены 246 человек, в том числе 23 приговорены к реальному и 201 — к условному сроку лишению свободы. Оправдательных приговоров не было. За изготовление или оборот порнографических материалов с участием несовершеннолетних к уголовной ответственности привлечено 210 человек, трое оправданы.