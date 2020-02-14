Смешивать, но не взбалтывать
На экранах «Джентльмены» Гая Ричи — свежее гангстерское кино «британского Тарантино»
Кадр из фильма «Джентльмены». Kinopoisk.ru
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Туда, туда, где срывают большой куш, дымятся стволы в руках костоломов, где в зачине главный герой, миллионер-харизматик, в придорожном кафе заказывает пинту пива с маринованным яйцом, пока у его виска киллер снимает пистолет с предохранителя. Убить главного героя в первом же эпизоде? Это в стиле Гая Ричи.
Потеряв время на пузыристое фэнтези («Меч Короля Артура»), незадавшийся шпионский триллер «Агенты А.Н.К.Л.» и незатейливый до банальности «Алладин», поиграв вволю в «Шерлока Холмса», Ричи наконец-то «пришел в себя».
И снял криминальную комедию в духе того самого культового режиссера, которого помнят и любят.
И правда, отчего бы вновь не испечь пирог из своих проверенных временем фирменных ингредиентов. И дело не только в ричевских пасхалках, которыми щедро пересыпаны «Джентльмены». Режиссеру, кажется, самому интересно перебирать пропылившиеся от времени старые находки в поисках новых смыслов. Но еще более увлекательно — исследовать различные направления культур и субкультур, верхние и нижние слои общества.
Живущий в Лондоне богатый американец Микки Пирсон (Мэттью МакКонахи), выпускник Оксфорда и муж роковой красотки (Мишель Докери из «Аббатства Даунтон»), воплотил в жизнь оригинальную идею строительства продвинутой марихуановой империи на землях арендованных поместий британских аристократов. И, используя передовые технологии по выращиванию и производству зелья, достиг небывалых результатов. Когда становится известно, что он готов продать свой процветающий бизнес оклахомским миллиардерам вместе с двумястами контейнерами анаши, начинается криминальный канкан с шантажом, фейерверком автоматных очередей, коктейлем из виагры с экстази, головой в холодильнике, вьетнамцем по имени Нах в багажнике, русскими бандитами, отравленным супчиком и интимной связью с огромной свиноматкой.
Закон джунглей по-прежнему неизменен, даже если джунгли расположились в сером Лондоне: побеждает сильнейший. Или — как в случае кино Ричи — играющий (стреляющий) на опережение. В этом тотальном беспределе «смешивать, но не взбалтывать» — с видимой охотой и ребяческим самозабвением участвуют Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Мишель Докери и Хью Грант.
Грант хорош в роли беспринципного журналиста Флетчера, который шантажирует наркокартель и его основателя. Впрочем, за Мики Пирсоном охотятся еще и американский миллионер Мэтью (Джереми Стронг), китайские авторитеты во главе с истероидным антисемитом Сухим Глазом (Генри Голдинг) и трудные подростки, прорвавшиеся на запретные фермы с наркотиками. В сумбурную битву вынужден вступить и тренер по боксу, заботливо опекающий этих юных рэперов-бузотеров (Колин Фаррелл). И наконец, тяжелая артиллерия — жена Мики Розалинд. Королева бензоколонки и автосервиса с алой помадой и алой подошвой черных шпилек — равноправный член сугубо мужского криминального клуба.
Сюжет — матрешка. Флетчер (Хью Грант) пересказывает Реймонду (Чарли Ханнэм с неожиданной боярской бородой играет сверхсерьезного помощника криминального лорда Пирсона) собственного производства свеженаписанный сценарий «Куст». И — о, совпадение!» — оказывается, его сюжет и есть головокружительная история владельца наркопоместий, решившегося продать свой бизнес. История про то, как многие неблагонадежные джентльмены наперегонки рванули за «большим кушем». Да и взорвали изнутри сценарий Флетчера, который так хотел наварить на всей этой баланде. У каждого из персонажей, наступающих друг другу на пятки, своя точка зрения на вихрь событий, свои ожидания и обломы. И поэтому сама история движется зигзагами пинг-понга, только каждый следующий удар делает следующий персонаж.
Кстати, первый эпизод фильма — тот самый, где Микки заказывает пинту пива, происходит в кафе Gritchie. Так автор ставит на картине свое клеймо: «Добро пожаловать в мой мир!»
Впрочем, рука режиссера узнается в каждом кадре этого кинолабиринта с многоэтажным сюжетом и беззастенчиво игровой стихией.
В наваристом бульоне кипят страсти, интриги со смертельным исходом, обрубленные фразы и ругательства на Cockney.
На дне останется своеобразный ричевский юмор, вера в то, что легкие наркотики одержат мировую победу над тяжелыми. Что сценарий проходимца Флетчера рано или поздно заинтересует — если не опозорившего харасментом имя главного продюсера Miramax, то какого-то другого продюсера, подозрительно похожего на Харви Вайнштейна. Кстати, ирония режиссера отнюдь не случайна — фильм снят на киностудии Miramax.
Да, «Джентльмены» Гая Ричи с их несколько подувядшей ностальгией по брутальному кино 90-х, самоповторами, молодящейся игрой в неполиткорректность, переступающей границы и запреты нынешней толерантной эпохи, не дорастают до культовых «Карты, деньги, два ствола» или «Большого куша». Зато обещают зрителю яркое, нескучное путешествие в знакомый криминальный район Gritchie. В вас давно не целились с экрана? Нет? Тогда вам сюда.
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