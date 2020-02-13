На кафедре жандармов

В октябре студента Факультета международных отношений Российского государственного социального университета (РГСУ) вызвали в службу безопасности из-за участия в одном из летних митингов. Чрез профилактические беседы со службой безопасности прошли еще несколько десятков студентов. DOXA разбирается, зачем вуз начал следить за политическими взглядами студентов и кто за этим стоит.

Студент РГСУ Владимир Медведев (имя героя изменено по его просьбе) всегда интересовался политикой: он учится на факультете международных отношений и состоит в партии «Яблоко». Все лето Владимир, как и многие студенты, работал в избирательном штабе одного из кандидатов в Московскую городскую думу: собирал подписи, отвечал за предвыборную агитацию и координировал волонтеров. Кандидата, за которого агитировал студент, зарегистрировали и, более того, он избрался в Мосгордуму. Тем не менее, Владимир выходил на митинг за честные выборы в центре Москвы в поддержку других кандидатов, и там его задержали. Как и многие задержанные в тот день студенты, он побывал в автозаке и ОВД, а потом на суде получил административное наказание: штраф за «нарушение порядка проведения массовых мероприятий» (ч.5 ст.20.2 КоАП).

«Если тебя не вызывали раньше, это не значит, что за тобой не следили»

В сентябре Владимир вернулся в университет, а 2 октября его на «профилактическую беседу» вызвала служба безопасности РГСУ: туда поступила информация об административном правонарушении (аудиозапись «беседы» имеется в распоряжении DOXA). Сотрудники службы безопасности угрожали студенту отчислением и пытались выяснить, сколько ему платят за участие в митингах и пикетах, а еще обвиняли в работе на Евросоюз и «вербовке» других студентов.

расшифровка разговора со службой безопасности РГСУ «Если тебя не вызывали раньше, это не значит, что за тобой не следили. Здесь [в РГСУ] такого не будет, как в МГУ, как в ВШЭ, в других вузах. Здесь спокойная обстановка, разные люди. Ну не буди ты лихо, понимаешь? Ты можешь не доучиться в этом вузе, понимаешь? Везде ты висишь, все знают, что ты проходишь по этой статье. Мы безопасность, мы отвечаем за все что находится в этом здании, но мы гражданские люди, а не сотрудники полиции. Но тобой ведь будут заниматься и сотрудники полиции: экстремизм, еще что-нибудь. Тебе это надо?



<...> Вы приехали со своей Прибалтики, родились и прописаны там. Вы не жили вообще здесь, в России. Вы от нее очень далеки. Зачем вы полезли в политику? Вы что, здесь жить будете? Женитесь, что ли, на москвичке? Работать собираетесь или на митинги ходить? Просто на митинги вы доходитесь, у вас уже есть одна административка по 20.2 [КоАП], будет еще одна такая, а потом что? Потом уже уголовный срок».

Тогда же служба безопасности РГСУ заставила Владимир Медведев написать объяснительную и указать имена тех студентов, которые тоже посещали несогласованные митинги — вместе с ним или отдельно. Особенно служба безопасности интересовалась студентами, проживающими в общежитии РГСУ.

Под давлением Медведев указал их фамилии, а затем сотрудник под диктовку заставил его написать от своего имени в объяснительной следующее: «Больше я ходить на несогласованные митинги и привлекать студентов РГСУ не буду. Обязуюсь соблюдать кодекс чести студентов РГСУ».

«На сотрудников не злюсь, а вот на тех, кто дал приказ данные беседы провести — злюсь»

После этих событий по РГСУ прокатилась целая волна преследований студентов, которые участвовали в несогласованных акциях или в этом подозревались. Для того, чтобы стать объектом внимания со стороны сотрудников необязательно было получить штраф или иное административное наказание. Служба безопасности вызывала «на ковер» даже тех, кого не задерживали на акциях протеста, и угрожала этим студентам.

Иллюстрация: postmodernsoldier*

Например, студентку 2-го курса Факультета психологии вызвали для беседы, по мнению девушки, из-за сообщения в общем чате общежития РГСУ в VK и «сториз» в личном аккаунте в Instagram. Скорее всего, об этих публикациях рассказал службе безопасности другой студент или студентка. Всех студентов, которых вызывали на разговор, заставляли писать объяснительную и указывать в ней, что на несогласованные акции они больше ходить не будут.

Студента РГСУ Владимира Савина тоже пригласили в Службу безопасности на «беседу», а потом вызвали и его соседа по комнате в общежитии, хотя тот не посещал несогласованные акции — и Владимир сказал об этом сотрудникам.

«В целом никакой обиды на службу безопасности я не держу: свои взгляды они не навязывали, мои взгляды принимали. Они мне прямо сказали, что их цель — провести воспитательную беседу, — говорит студент. — Из воспитательной беседы я вынес несколько правил: не агитируй на территории вуза, не посещай несанкционированные акции, закрывай долги. То, что смутило меня больше всего — вызов моего соседа по комнате на беседу, хотя я сказал, что он абсолютно не причастен. В общем, на сотрудников не злюсь, а вот на тех, кто дал приказ данные беседы провести — злюсь. Не потому что вызвали меня, а потому что вызвали человека, который к этому делу никакого отношения не имеет».

По словам студентов, за октябрь Служба безопасности вызвала к себе примерно 20-30 студентов. Многие из них отказались говорить с DOXA из-за страха давления со стороны администрации вуза. Представители РГСУ не ответили на запрос DOXA с просьбой о комментарии.

«Я содействовал поимке реальных террористов»

Службе безопасности РГСУ не всегда приходится самостоятельно выявлять активных студентов — некоторые учащиеся добровольно вызываются помогать сотрудникам вуза искать «оппозиционеров» и сообщать о них в силовые структуры.

Редакторки журнала DOXA связались со студентом 4-го курса РГСУ Даниилом Михеевым, который не только считает недопустимым участие студентов в акциях протеста, но и уверен, что учащиеся должны сообщать руководству университета о политической активности своих однокурсников. По его мнению, «тому, кто использует вуз как политическую платформу для своих прокламаций, не место в вузе: он для себя обесценил значение высшего образования».

Студенты участвуют в митингах, потому что им за это платят, считает Даниил. Посещение несанкционированных акций является правонарушением, и студент обязательно должен понести наказание, даже если его не задержали на самом митинге. Заниматься этим должно государство и университет, а помогать им — сами студенты. «Обнаружив какую-то информацию, в чем проблема направить ее компетентным органам, компетентным лицам», — недоумевает Даниил.

Даниил рассказал, что сам помогал руководству университета выявлять оппозиционно настроенных студентов. Он считает, что в конечном счете это идет на пользу активистам: «Я содействовал поимке реальных террористов, экстремистов и тех, кто еще не дорос до их категории.

Это во многом и им самим помощь, как бы они к этому не относились.

Нужно человека вытянуть вовремя».

Иллюстрация: postmodernsoldier*

Любой студент может предложить такую «помощь» вузу, подобная «система оповещения» исправно работает в РГСУ: «Он [студент] должен выйти на нужных людей. Например, прийти в управление службой безопасности своего университета и сказать, что он человек с активной гражданской позицией и хочет помочь». Хотя в целом Даниил характеризует РГСУ как вуз со множеством «небезразличных студентов», он с сожалением замечает, что в этом году университет «впервые столкнулся с таким ростом правонарушений среди учащихся».

Студент 3-го курса Владимир Утенков рассказал DOXA о том, что именно по жалобе Михеева в октябре 2019 года на него возбудили административное дело за «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» (ст. 20.3 КоАП) из-за пятиминутного ролика в ВКонтакте под названием «Последние дни Третьего Рейха, оборона Берлина (Немецкая документалистика 1945 г.)». По словам Утенкова, Михеев угрожал ему и его другу Владимиру Медведеву тем, что их обоих он «обязательно посадит в тюрьму». Кроме того, Даниил предлагал Утенкову сотрудничать с Центром по противодействию экстремизму и самому писать доносы на других студентов РГСУ, но тот отказался. В итоге административное дело на Владимира Утенкова закрыли, так как суд признал, что никакой пропаганды нацистской символики в видеозаписи нет.

Мониторинг нон-стоп

Служба безопасности вместе с лояльными к ней студентами постоянно мониторит страницы особо политизированных студентов в социальных сетях и сообщает обо всем, что вызывает у них подозрение: от участия в митингах до публикации каких-то материалов. Причем как администрация вуза, так и сами студенты сотрудничают с силовыми структурами, например, с Центром по противодействию экстремизму и ФСБ.

Однажды после того, как студент РГСУ Андрей Иванов (имя изменено по просьбе студента) сделал репост фильма «ФСБ взрывает Россию» ВКонтакте, к нему в общежитие пришли двое сотрудников ФСБ. В руках у сотрудников были скриншоты личных переписок студента и его публикаций. Студента настоятельно попросили удалить со стены запись, содержащую, по мнению силовиков, нацистскую символику. Студенту угрожали проблемами с учебой и отчислением из РГСУ, а в протоколе, составленном по результатам допроса, многие фразы студента были изменены сотрудниками ФСБ. Юноша настоял на том, чтобы в протокол были занесены его действительные реплики. На этом все закончилось: не было возбуждено ни административное, ни уголовное дело. По словам студента, больше его никто не беспокоил.

P.S. Журнал DOXA освещает случаи давления внутри университета и помогает с защитой прав студентов. Если вам тоже угрожают в вузе из-за политической или иной деятельности, напишите в наш телеграм-бот DOXA_OVD (@doxa_ovd_bot). P.S.S. В сентябре 2019 года DOXA опубликовала основанный на исследовании Диссернета материал о ректоре РГСУ Наталье Починок. После этой публикации, в декабре 2019 года, журнал DOXA лишили статуса студенческой организации ВШЭ по личной жалобе Натальи Починок. В январе 2020 года ВШЭ отказалась от поддержки любых студенческих медиа, объяснив, что медиа наносят «ущерб деловой репутации университета».

Публикация подготовлена студенческим журналом DOXA совместно с «Новой газетой». При участии Константина Митрошенкова

*В иллюстрациях использованы фотографии Ильи Варламова (по лицензии CC-BY-SA 4.0.)