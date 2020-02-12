Дмитрий Спирин: «Для этих детей время — это жизнь»

В России десятки тысяч детей имеют редкие (орфанные) диагнозы. Многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Государство не только не обеспечивает такое лечение, но и годами не решает задачу централизованных закупок необходимых лекарств, создания официальных реестров больных. Чтобы изменить это, «Новая газета» запустила петицию с требованием внести поправку в Конституцию, которая закрепила бы обязанность государства гарантировать иначе недоступную качественную медицинскую помощь детям, страдающим редкими заболеваниями. Нас поддержали читатели и друзья.

Дмитрий Спирин Вокалист панк-группы «Тараканы» — Я подписал петицию и призываю вас присоединиться. Детям с редкими заболеваниями можно помочь. Но нужны огромные деньги. А чтобы их найти нужно время. Но зачастую для этих детей время — это жизнь. Самое ценное, что может быть. Если государству нужны эти жизни, оно должно их сохранить. ДЕЙСТВУЙ!

Закрепить в Конституции право детей с редкими заболеваниями на медицинскую помощь: петиция