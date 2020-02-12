Арестантско-полицейское единство

Тюменский следователь Рафик Аглиуллин уволен из органов внутренних дел после застолья с гостями из криминального мира. Торжество в честь его повышения прошло под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ», а поздравить следователя заглянули руководители местной полиции и некто Денис Деев, по данным местных СМИ неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Художник Fizzz решил проследить, как понятия заменяют закон «О полиции» в высоких кабинетах МВД. Специально для «Новой».