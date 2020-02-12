Арестантско-полицейское единство

Тюменский следователь Рафик Аглиуллин уволен из органов внутренних дел после застолья с гостями из криминального мира. Торжество в честь его повышения прошло под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ», а поздравить следователя заглянули руководители местной полиции и некто Денис Деев, по данным местных СМИ неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
Художник Fizzz решил проследить, как понятия заменяют закон «О полиции» в высоких кабинетах МВД. Специально для «Новой».
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
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