В сирийском Идлибе никто не намерен уступать
Дамаск готов спровоцировать там прямое российско-турецкое столкновение
Фото: AP / TASS
Павел ФельгенгауэрОбозреватель «Новой»
Вооруженные силы режима Башара Асада (Сирийская арабская армия — САА) вместе с проиранскими ополчениями при военной поддержке РФ продолжают наступление в северо-западной сирийской провинции Идлиб — последнем оплоте радикальной антиасадовской вооруженной оппозиции несмотря на нарастающую угрозу полномасштабного турецкого военного вмешательства.
По условиям сочинских соглашений 2018 года в Идлибе должна была быть образована демилитаризованная зона, огражденная цепочкой из 12 турецких военных наблюдательных постов каждый силой до роты с несколькими танками и с другой тяжелой техникой. С внешней стороны идлибской зоны размещались подразделения, сформированные из чеченских, ингушских и других российских мусульманских контингентов именуемые военной полицией минобороны, хотя бойцы-добровольцы в их составе в основном из частей МВД и Росгвардии. По замыслу московского начальства мусульманский личный состав суннитского толка должен был возбуждать в местном единоверном населении доверие и добрые чувства.
При этом восстановленная с российской помощью авиация САА вместе с ВКС усердно бомбят Идлиб и как практически при любой воздушной кампании достается, по свидетельству ООН, не только радикальным исламистам из бывшего фронта ан-Нусра (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. ред.), но и всем прочим в набитой беженцами (до 3,5 млн человек) провинции. Турки обещали отделить и разоружить радикальных исламистов в Идлибе, оставив только «умеренных», но этого не произошло. Турки говорят, это потому, что асадовские силы не соблюдают условия перемирия и нападают на Идлиб. Но и радикалы не сидят сложа руки и устраивают вылазки из Идлиба, тем более, что родом они из самых разных мест, откуда были изгнаны асадовцами, проиранскими ополченцами и российскими военными.
На десятом году сирийской бойни, чудовищного взаимного насилия, этно-религиозных зачисток, грабежа, массовых убийств и бомбардировок «умеренных» там осталось немного.
САА и союзники наступают, пользуясь тотальным превосходством в воздухе и в огневой мощи. По признанию министра обороны Турции Хулуси Акара, по меньшей мере четыре турецких наблюдательных пункта остались вместе с гарнизонами в тылу наступающих войск Асада во враждебном окружении. Турки их не выводят, и российская военная полиция организует проведение конвоев с предметами снабжения для осажденных. Оборона боевиков трещит по швам: САА вместе с союзниками заняли («освободили») стратегически важные города Маарат ан-Нуман на шоссе М5 и Саракиб, что на пересечении шоссе М5 и М4. Практически установлен прямой путь из Дамаска в экономическую столицу довоенной Сирии – Алеппо. САА осталось провести окончательную зачистку местности от боевиков, отремонтировать дорогу, установить блокпосты и заодно решить, что делать с турецкими военными, у которых также несколько блокпостов на трассе.
С 3-го февраля начались уже прямые боестолкновения между турецкой армией и асадовской САА. Есть потери в людях и в технике с обеих сторон. Теперь Анкара требует отвода САА из Идлиба и с шоссе М4 и М5, угрожая иначе изгнать асадовцев силой и восстановить статус кво 18-го года. Эрдоган дал САА и России до конца февраля время на полный вывод сил из Идлиба и деблокаду турецких постов. Такой необычайно продолжительный срок для «ультиматума» ясно указывает на то, что турецкое руководство хотело бы избежать прямой конфронтации с Россией, но отдавать Идлиб режиму Асада также не намерено. При этом Эрдоган предупредил, что в случае новых обстрелов и жертв среди турецких военных, он не станет ждать конца месяца, а сразу откажется от сочинских соглашений и будет наносить удары по САА «где угодно».
Кремль поддержал наступление Асада, обвинив турок в невыполнении сочинских соглашений и попустительстве террористам.
В Москве, очевидно, не воспринимают турок всерьез, ожидая, что Эрдоган ещё покочевряжится, но в конце концов всё-таки сдаст Идлиб.
Не станет же он всерьёз бросать вызов ядерной сверхдержаве ради какого-то сирийского захолустья и разрывать взаимовыгодные отношения, в которые вложено столько денег и политико-дипломатических усилий. 8-го января Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Стамбуле на торжественном открытии подводного экспортного газопровода «Турецкий поток» и они договорились о перемирии в Идлибе с 12-го января. Но никакого перемирия не вышло, потому что за день до того Путин был в Дамаске, где видимо дал добро на операцию по окончательной ликвидации вооруженных радикалов в Идлибе.
Теперь Путин и Эрдоган ведут телефонные переговоры, пытаясь разрулить ситуацию, российская военно-дипломатическая делегация приезжала в Анкару, и турецкая делегация направляется в Москву, но всё безрезультатно, поскольку цели сторон несовместимы. Москва готова договариваться о формуле сдачи Идлиба на «почетных» условиях, а турки добиваются формулы вывода проасадовских сил за пределы зоны деэскалации и сохранения Идлиба в качестве постоянной базы вооруженной оппозиции.
В Москве заговорили об антитурецких экономических санкциях – о новом эмбарго на импорт помидоров, мандаринов, о запрете массового российского туризма.
Анкара обратилась за помощью в НАТО, в турецкой проправительственной прессе заговорили о том, что в случае продолжения российско-сирийского наступления по меньшей мере пара миллионов беженцев из Идлиба побегут в Турцию, а оттуда дальше в Европу, что может привести к худшему, чем в 2015-ом году, общеевропейскому кризису беженцев. Турецкий сигнал был услышан. США осудили действия САА и «её покровителей» в Идлибе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность и возмущение действиями режима Асада (и покровителей) в Идлибе. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также осудил «очень серьезные нарушения международного гуманитарного права» в результате действий режима Асада при поддержке России и Ирана. Кроме того, по мнению Борреля, «существует риск конфронтации турецкой и российской армий, что может развязать региональный конфликт более широкого масштаба».
С другой стороны, Эрдоган очень многих на западе достал своенравием и непредсказуемостью. Турцию считают ненадежным союзником, и в аппарате штаб-квартиры НАТО никто, похоже, не горит желанием как-либо втягиваться в идлибскую конфронтацию, тем более, что эта территория лежит вне зоны действия обязательств коллективной обороны Альянса. Другое дело территория самой Турции – если что-либо перелетит границу. Общенатовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS Boeing E-3 Sentry и союзные системы ПВО/ПРО Patriot уже в южной Турции, и могут быть другие подкрепления.
От Саракиба до Идлиба САА осталось пройти где-то 15 км и окончательная победа уже почти в руках.
Загнанные в идлибский угол боевики оппозиции не очень рвутся в бой с превосходящим противником, ожидая, когда, наконец, турки начнут полномасштабную операцию по изгнанию САА из Идлиба, используя тяжелое оружие, которого нет у оппозиции: тяжелые натовские гаубицы, системы залпового огня, танки и главное боевую авиацию, что лишит ВКС и союзную боевую авиацию САА господства в воздухе над Идлибом.
И Дамаск, и Москва эрдогановский «ультиматум» отвергли. Дамаск рассматривает Эрдогана – «умеренного» исламиста – как заклятого врага и спонсора радикальной оппозиции, которому только российское вмешательство в гражданскую войну в 2015-ом году помешало добиться смены режима в Сирии. Дамаск похоже готов спровоцировать прямое российско-турецкое противостояние ради окончательной победы в гражданской войне.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.