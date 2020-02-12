«Решения принимаются стихийно»
Эксперты — о требовании ФСБ предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей десятка интернет-компаний
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Анастасия Торопкорреспондент
11 февраля источники «Медузы» и The Bell сообщили, что в августе прошлого года ФСБ направила «Авито», Rutube, «Хабр» и еще десятку сайтов письма с требованием передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей этих сервисов, а также установить специальное оборудование, которое позволяет сотрудникам ведомства «осуществлять круглосуточный удаленный доступ к данным пользователей».
Соответствующие письма были разосланы сайтам, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. По «закону Яровой» они должны по требованию силовиков предоставлять доступ к данным и переписке. В случае отказа компаниям грозит штраф до миллиона рублей, а затем — блокировка. Сейчас в реестре, который ведется с 2015 года и включает сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями, 202 участника.
При этом, как говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров, компании попадают в реестр, если правоохранительные органы запрашивают их контакты. Однако, подчеркивал глава ведомства, это не значит, что закон не распространяется на компании, которые не внесены в реестр:
«Если вы подпадаете под определение организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), то вы автоматически должны исполнять требования закона».
Как поясняет юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян, понять логику включения сайтов в этот реестр «довольно сложно»: туда включены и психоневрологические диспансеры и сайты-агрегаторы стихов, и сервисы знакомств. «Мне кажется, что решения о включении в реестр принимаются стихийно и ситуативно. На волне ложных сообщений о терактах ФСБ скопом внесла большое количество сервисов электронной почты. Поэтому это непрозрачная история, и мы не можем точно понимать мотивацию ФСБ и основания по которым они это делают», — считает юрист.
Независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий согласен, что, так как ФСБ никогда не объясняет причины своих действий, ссылаясь на секретность, возникают вопросы, которые и пугают большинство пользователей:
«С трудом можно представить, что террористы общаются через сервер стихов, хотя я допускаю, что это возможно.
Они таким образом пытаются скрыть свои следы, а у ФСБ, возможно, есть сигнал, что там они общаются, и хотят получить доступ к этой информации».
Дарбинян добавляет, что сотрудничество с ФСБ несет репутационные издержки, потому что люди, ответственно относящиеся к приватности, могут по этой причине отказаться от пользования сервисом. По словам Лукацкого, для сервиса, ориентированного на зарубежные рынки, передача данных ФСБ также означает закрытие и американского и европейского рынка, так как иностранцы не хотят работать с компаниями, которые активно сотрудничают с российскими спецслужбами по причине геополитических рисков.
Кроме того, продолжает Лукацкий, требования ФСБ несут большие затраты для компаний на установку оборудования, которое предоставит доступ к переписке, а также на переработку, зачастую архитектурную, своих систем, чтобы дать силовикам удаленный доступ к данным. «Любая переработка — существенное время и существенные затраты, на которые компании не всегда готовы, потому что не закладывали их в свои бюджеты. Плюс это потребует нескольких месяцев работы, а ФСБ требует доступ к данным практически прямо сейчас», — объясняет эксперт.
Дарбинян уверен, что включение сервиса в ОРИ грозит его пользователям «неавторизованным доступом к их данным и утечкам, количество которых будет увеличиваться».
Что делать?
На прошлой неделе стало известно, что один из находящихся в списке ОРИ крупнейший ресурс для IT-специалистов «Хабр» покинул Россию. Хотя в компании заявили, что решение зарегистрировать юридическое лицо на Кипре связано с желанием сделать так, чтобы сервис воспринимался как глобальный проект, возможно, такое решение стало реакцией на требование ФСБ предоставить доступ к данным сервиса.
«Мы не знаем мотивацию Хабра, но если вы не держите активы, компанию и команду в стране, то единственное, что вам грозит за несоблюдение — блокировка. Многие сервисы, в частности Telegram, вполне научились жить в условиях блокировки и нацеливаются не на российский рынок.
Кроме того, такие условия заставляют выходить на иностранный рынок, где компании себя прекрасно чувствуют», — отмечает Дарбинян.
Лукацкий подчеркивает, что факт регистрации компании за пределами России никак не повлияет на решение российских органов исполнительной власти о блокировке сайта, но для того же «Хабра», айтишного ресурса, это точно не будет большим ударом. «Однако, учитывая определенные тенденции и те инициативы, которые уже принимались и будут предприниматься в обозримом будущем, я думаю, что власти будут закручивать гайки и в части анонимного доступа в интернет, и в части обхода блокировок. Часть пользователей по-прежнему будут обходить блокировки, но их число будет уменьшаться», — заключил он.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.