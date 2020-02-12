В «Новой газете» № 14 от 10 февраля 2020 г. был опубликован материал автора Златы Аскерко под заголовком «Секретная армия России», повествующий о направлении военными комиссариатами повесток о явке в военкоматы в адрес граждан призывного возраста, имеющих различные группы инвалидности.

Во избежание разночтений необходимо сразу подчеркнуть, что речь идет не о призыве граждан на военную службу, а о мероприятиях их первоначальной постановки на воинский учет в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», положением ст. 5.1 которого при призыве на военную службу предусмотрено прохождение всеми гражданами медицинского освидетельствования врачами-специалистами (…).

При этом федеральным законодательством для граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности, с их согласия или с согласия их законных представителей предусмотрено проведение заочного медицинского освидетельствования на основании документов, перечень которых определяется Положением о военно-врачебной экспертизе (…).

Гражданину, имеющему инвалидность, прибывать для этого лично в военный комиссариат необязательно. Представить за него необходимые документы в комиссию может его законный представитель, а также оформить в установленном порядке необходимые документы.

Таким образом, приходящая из военкомата повестка не является основанием для призыва на военную службу указанных категорий граждан, как ошибочно рассуждает автор статьи, вводя уважаемую аудиторию «Новой газеты» в заблуждение, а всего лишь служит побудителем для прибытия в военный комиссариат законного представителя гражданина с установленной инвалидностью для предоставления в медицинскую комиссию необходимых документов (…).

Министерство обороны Российской Федерации регулярно информирует общественность и актуализирует информацию о призыве граждан на военную службу; поступившие в адрес военного ведомства обращения тщательно анализируются и своевременно доводятся до органов военного управления для оперативного принятия мер по обеспечению законности и прав граждан при призыве на военную службу.

Хотелось бы подчеркнуть, что автор при написании материала за официальными комментариями в Минобороны России не обращался. (…)

С уважением, первый заместитель

руководителя Департамента

информации и массовых коммуникаций

А. Комаров

От редакции Уважаемый товарищ министр обороны России! В большинстве случаев родственникам тяжело больных людей объясняют: документы будут рассматривать только в присутствии призывника. А въезд в военкоматы с помощью подъемника — ​экзотическая редкость. Там же, где есть пандусы, нет подъемников внутри. Товарищ министр обороны! Отмените вы этот приказ, заставляющий всякий раз в офисе вашего ведомства демонстрировать, что ДЦП — ​не простуда, и он не прошел… Товарищ министр, есть еще способы. А создать базу данных о тяжело больных людях призывного возраста министерство не пробовало? То есть надо по-прежнему к вам прибывать, как в советское время, для подтверждения инвалидности — ​«а вдруг нога отросла».

Митинский военкомат. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Чертановский военкомат. Фото: Наташа Шарапова / «Новая»

Кунцевский военкомат. Фото: Александра Джорджевич / «Новая»