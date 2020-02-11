Будут миллионы просмотров

Фото: @nadyariot

«Выглядит как хорошо спланированная пиар-акция, с учетом того, что сейчас эта облава на съемках стала хорошим инфоповодом», — прокомментировал скандалы вокруг Pussy Riot в Петербурге автор телеграм-канала Rave Russian Kids. В реальность происходящего действительно было трудно поверить — стражи порядка как будто делали все, чтобы у будущего клипа панк-группы были миллионные просмотры. Тем не менее полиция подтвердила «Новой»: проверка была, нарушений не выявлено. «К сожалению», — уточнили в МВД.

Съемки клипа на песню «Бесит» начались в киностудии «Ленфильм» утром в воскресенье, 9 февраля. Участие в них принимали известные ЛГБТ- и фем-активисты Борис Конаков, Никсель-Пиксель и Леля Нордик. Около полудня съемки прервали сотрудники полиции. На видеозаписи с места событий полицейский озвучивает причину визита силовиков: «Пропаганда ЛГБТ-сообществ либо разжигание ненависти. Не допускается осуществление экстремистской деятельности». По информации «Фонтанки», питерские полицейские решили заявиться на съемки по просьбе своих московских коллег.

Полиция на «Ленфильме». Фото: twitter.com/gruppa_voina

Активистка Никсель-Пиксель рассказала в инстаграме, что все развивалось по нарастающей: «Забавно, как все эскалировало с «о, всего один мент пришел, и он норм» до толпы ментов и эшников, отключения электричества во всем "Ленфильме"». Проблемы со светом во всей киностудии начались примерно через 40 минут после визита полиции, рассказала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Девушки уточнили, что подъезды к «Ленфильму» перекрывали, чтобы не мог проехать электрогенератор.

Исполняющая обязанности директора «Ленфильма» Инесса Юрченко в комментариях СМИ отрицала заказной характер отключения электричества. По ее словам, толпа полиции на видеозаписях с киностудии — это переодетая для клипа массовка. Уже заплаченные за аренду павильона деньги «Ленфильм» из-за перебоев с электричеством планирует вернуть.

Заявление Юрченко в разговоре с «Новой» опроверг пресс-секретарь петербургского главка МВД Вячеслав Степченко, ответив на вопросы корреспондента текстом, который, по его словам, согласован с руководством: «Как сообщили в ГУ МВД России, по указанному адресу нарушений общественного порядка не зафиксировано». «К сожалению», — добавил от себя Степченко. Из этого следует, что

полиция присутствовала на «Ленфильме», но в каком количеств и качестве, пресс-секретарь не уточнил.

По словам Надежды Толоконниковой новые сингл и клип посвящены тому, как больно быть врагом государства в своей собственной стране, на своей единственной родине. На организацию воскресных съемок, по ее подсчетам, ушло 15 тысяч долларов: это аренда не только помещения, но и дорогостоящего оборудования.

Надежда опубликовала в инстаграме короткий фрагмент клипа, который они успели записать со словами: «Бесит, бесит, бесит, бесит. Начинаем куролесить». «Мы бы спокойно отсняли клип и разъехались по домам — может, никто бы и не заметил, — говорит участвовавший в съемках пресс-секретарь Кризисного центра для женщин Борис Конаков. — А теперь будут миллионные просмотры у клипа».

Надежда Толоконникова в Петербурге. Фото: @nadyariot

После несостоявшихся съемок Надежда Толоконникова объявила в инстаграме о сборе денег на новый клип. За сутки она собрала 66 тысяч рублей.

На следующий день общение панк-группы с петербургской полицией продолжилось.

В понедельник сотрудники МВД задержали Толоконникову и еще 12 человек, участвовавших в фотосессии. Правда, уже не на «Ленфильме», а в другом съемном помещении. Причину задержания, по словам Толоконниковой, им не озвучили, а к дому подогнали целый кортеж из машин с мигалками — чтобы все поместились.

Спустя три часа, проведенных в 16-м отделе полиции, всех отпустили без составления протоколов. Как рассказали в адвокатской группе «Агора», участников фотосессии задержали на основании «сообщения о пожаре и криках о помощи». «Вероятно, цель задержания — срыв съемок», — считают юристы.