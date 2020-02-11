«Следователи обещали богатство»

Четверо приемных детей оренбургского протоиерея Николая Стремского, которого Следственный комитет обвиняет в изнасиловании несовершеннолетней, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, записали видеообращение, в котором рассказали, что дали показания против отца под давлением следователей.

«Когда мы были против папы, следователи говорили, что все будет нормально, вас никто не обидит, у вас богатство будет. <…> Когда мы одумались, что так нельзя делать, следователи нас начали шантажировать. <…> Когда мы сюда приехали (судя по всему, речь идет об интернате, в который поселили изъятых из семьи Стремских детей. — И. Ж.), я резала себе вены, делала себе ожоги, потому что переживала за отца. Но в то же время они [следователи или сотрудники интерната] нас никуда не отправляли — ни в психушку, никуда.

Но когда мы пошли за папу, но против следователя, они начали нас пугать, что меня увезут в психушку, а других увезут в детские дома.

Дают бумаги подписывать, которые я не хочу подписывать. Я не знаю, что делать. Помогите», — говорит в обращении, которое на YouTube опубликовал журналист Александр Никишин, одна из приемных дочерей священника.

Никишин также разместил обращения других детей, которые рассказывают, что давали «ложные показания против отца» и «понятия не имели, что подписывают».

В оренбургском управлении Следственного комитета корреспондента «Новой газеты» попросили обратиться «в форме запроса» в центральный аппарат ведомства. Дозвониться до пресс-службы центрального аппарата на момент публикации не удалось. Редакция направила в ведомство официальный запрос с просьбой дать оценку заявлениям детей.

По словам адвоката священника Олега Бунтина, сами по себе обращения потерпевших не имеют юридической силы. «Но в то же время они могут являться основанием для проведения дополнительных допросов с целью выяснить, действительно ли давление оказывалось, и кто именно его оказывал», — сказал адвокат.

Ранее «Новая газета» опубликовала статью о деле Николая Стремского, в которой одна из дочерей, проходящая по делу потерпевшей, также признавалась, что не давала показаний против отца. «Я вообще не понимаю, откуда они [полицейские] взяли это обвинение. Сказали, что заявление написано моей рукой. Я этого никогда не писала. Типа меня папа изнасиловал, типа домогался. Такого в жизни никогда не было», — рассказывала дочь священника Екатерина (имя изменено).

Николая Стремского задержали 23 сентября 2019 года в поселке Саракташ Оренбургской области, где он служил настоятелем местной православной обители. Его обвинили в «изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» (ч. 4 ст. 131 УК), в развратных действиях в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 135 УК) и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК). Священнику может грозить до 20 лет лишения свободы.