Четыре года за доверчивость

10 февраля Тверской районный суд вынес приговор героине публикации «Новой» (№ 32 от 25.03.2019). Елену Вагнер, с расчетного счета которой были похищены финансовые средства, осудили на 4 года.

Несколько лет назад предприниматель и рыбопромышленник Сергей Киреев, набрав займов в банке «Альба Альянс», уговорил еще пятерых своих знакомых поучаствовать в схеме с номиналами. Участники сделки, среди которых была и Елена, оформили в том же банке займы под покупку недвижимости у Киреева с последующей ипотекой. Только никаких домов и квартир не было в помине, средства, поступавшие на расчетный счет каждого фигуранта, переводились к Кирееву и испарялись. Когда дело дошло до взысканий займов, банк обратился в суд, а люди, со счетов которых Киреев вывел деньги, оказались на скамье обвиняемых.

Спустя почти год, в течение которого заседания откладывались, Тверской суд вынес неутешительный приговор в отношении пострадавших от действий Киреева, оказавшихся при этом в статусе подсудимых. «Если со счета заемщика похитили денежные средства, сам заемщик автоматически не становится мошенником, он потерпевший, — считает защитник Елены Денис. — Мне вообще непонятно, на основании чего суд выносит такой приговор. Позиция защиты заключалась в том, чтобы доказать суду, что средства с расчетного счета Вагнер переводились Кирееву без ее согласия, без ее ведома, без подписей и личного присутствия. В эти дни она находилась за границей. Предоставленные суду платежные поручения, якобы подписанные Киреевой, не являются оригиналами документов, несмотря на ходатайства, не была проведена экспертиза, которая бы доказывала, что Вагнер распоряжалась этими средствами. Но на оглашении приговора мы не увидели никакой оценки этим ключевым обстоятельствам».

Накануне оглашения приговора Елена упала в обморок в зале суда, в реанимационном отделении Солнечногорской больницы, куда ее доставили, диагностировали кровоизлияние. Об этом были уведомлены все участники процесса, но суд почему-то объявил ее в розыск. Хотя ее местонахождение подтвердила даже ФСИН.

Елена, боровшаяся и отстаивающая свою невиновность, получила больший срок, чем другие фигуранты, признавшие свою вину. Вся эта история полна абсурда, а ключевые вопросы пока остаются без ответа. Защитник Вагнер готовит к подаче апелляционную жалобу: «Надежда у нас еще есть, суды ведь должны отстаивать интересы справедливости, общества, людей, права человека — это высшая ценность государства. Апелляционная или кассационная инстанции должны разобраться со всеми этими обстоятельствами, может, вернуть дело прокурору, чтобы все темные пятна в этой истории подсветить».