«Это маленькая, но победа»

11 февраля Колпинский районный суд вынес приговор по резонансному делу: бывшего полицейского 27-летнего Алексея Заброду осудил на 1 год 8 месяцев в колонии общего режима, а его коллегу – экс-полицейского 25-летнего Евгения Аунинга – на 1 год 6 месяцев. К тому же обоих судья Ирина Браславская лишила права занимать должности на госслужбе в течение двух лет после освобождения (из полиции Заброду и Аунинга уволили в декабре прошлого года). Осужденных взяли под стражу в зале суда и отправили в следственный изолятор «Кресты».

«Новая» подробно рассказывала о том, как в ночь на 29 мая 2019 года 17-летний Вадим Коваль оказался в 80-ом отделе полиции в Колпино, откуда затем его госпитализировали с телесными повреждениями. Вечером 28 мая в магазине «Семья» на набережной Комсомольского канала, 19 в Колпино парня заподозрили ни то в краже, ни то в мелком хулиганстве и задержали. Позже подозрения в каком-либо правонарушении со стороны Коваля не подтвердились, однако подросток несколько часов провел в отделе, где был жестоко избит. Со слов Вадима, полицейские требовали, чтобы он сознался в хищении. Рассказывает, что его били по всему телу и голове ногами, руками и резиновой палкой и угрожали: «хочешь, мы тебя сейчас отпетушим?» При госпитализации врачи констатировали у Коваля сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, ушибы и гематомы лица, отек левого века, множественные ссадины и гематомы спины и ягодиц, ушиб левого коленного сустава.

Вадим Коваль в суде. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Уголовное дело в отношении полицейских, возбужденное в июле 2019 года, рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку в декабре обвиняемые признали свою вину и заключили сделку со следствием.

— Я виноват, я причинил и моральный, и физический вред потерпевшему. Это ненормально для человека в погонах. Такое больше не повторится в моей жизни, — выступил 10 февраля с.г. в суде Алексей Заброда.

— Я не сдержался, недостойно себя повел, о чем сожалею, но я принес извинения потерпевшему, — сказал Аунинг.

Перед оглашением приговора судья Ирина Браславская поинтересовалась мнением потерпевшего:

— Я принимаю извинения и Аунинга, и Заброды, — сказал Вадим Коваль.

— Я простил обоих. Считаю, что Заброда заслуживает условного наказания, а Аунинг — нет.

В итоге обоих фигурантов суд признал виновными в «превышении должностных полномочий» (ст. 286 ч.3 УК РФ), но Аунинга — только с применением насилия, а Заброду — в насилии еще и с применением оружия или спецсредств. Родные потерпевшего сочли судебное решение слишком мягким.

— Я не кровожадная, — говорит Олеся Коваль, мать подростка, — я по объективным причинам хотела, чтобы полицейские понесли наказание по всей строгости закона, а им его смягчили. Строгое наказание необходимо для того, чтобы другим неповадно было повторять подобное. Чтобы поступок Аунинга и Заброды не повлек по стране волну таких же почти безнаказанных деяний. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что в итоге могло и вообще ничего не быть. Суд мог ограничиться условными сроками. А это хотя бы маленькая, но — победа.

Подсудимые Алексей Заброда (на переднем плане) и Евгений Аунинг. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Адвокат Аунинга Дмитрий Мартынов, наоборот, считает приговор «чересчур суровым» и намерен его обжаловать.

— Дело политическое, отсюда такой подход суда, — объяснил защитник подсудимого «Новой». — Но я очень опечален, что судья не учла в полной мере обстоятельства совершенного. Мы однозначно будем требовать пересмотра дела в Горсуде.

Адвокат Заброды Александр Рыжков комментирует вердикт более взвешенно:

— С точки зрения закона, суд определил наказание ниже нижнего предела. По данной статье предусмотрено наказание от трех лет лишения свободы. Однако судья применила ст.64 УК РФ («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»), учитывая многочисленные смягчающие обстоятельства: чистосердечное признание и раскаяние виновных; частично возмещенный ущерб (и Заброда, и Аунинг заплатили Ковалям по 50 тысяч рублей, — Н.П.) и принесенные извинения потерпевшим; отсутствие взысканий и судимостей ранее; положительные характеристики с места работы и с места жительства; содержание на иждивении родственников, включая инвалидов; аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления… Тем не менее, при таком количестве смягчающих обстоятельств, на мой взгляд, суд необоснованно отверг ст.73 УК РФ «Условное осуждение». Мой подзащитный не согласен с приговором и настаивает на его обжаловании в вышестоящей инстанции.

По словам адвокатов, апелляция в Городской суд Петербурга будет подана в течение ближайших двух недель.