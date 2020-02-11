«Кто, кроме него, может войти в клетку?»

Олега Зубкова суд арестовал 3 февраля за то, что он в январе трижды не явился на заседания по уголовному делу. Всего за последние три года в российском Крыму владелец уникального питомника пережил 561 суд — так он пытается отбиться от штрафов и взысканий со стороны российских проверяющих органов.

Олег Зубков в зале суда. Фото: РИА Новости

есть обновление Верховный суд Крыма отпустил Зубкова из-под ареста Обновлено: 19:52, 11.02.2020

Ситуация накалилась в конце прошлого года: 29 ноября Зубков собрал очередную пресс-конференцию, где напрямую обвинил власти Крыма в травле.

«В настоящее время при помощи крымских властей происходит рейдерский захват моих парков. Своими многочисленными проверками они сначала попытаются обанкротить мои предприятия, а затем они попадут в нужные руки. Схема разработана, и ее исполнители известны», — заявил он.

Во всех бедах «Тайгана» Зубков обвиняет главу Крыма Сергея Аксенова. Мотивом называет месть. По словам Зубкова, члены крымского правительства не раз предлагали ему лично встретиться с Аксеновым и обо всем договориться, но бизнесмен отказался.

«То, что мне пообещали решить все проблемы с проверками после встречи с главой Крыма, говорит лишь об одном — что все эти проверки заказные», — отметил Зубков.

Однако 22 января заместителю министра экономического развития РФ Сергею Назарову, который держал этот вопрос «на контроле», все-таки удалось усадить Сергея Аксенова и Олега Зубкова за стол переговоров.

Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: РИА Новости

«Все претензии органов власти Крыма к директору Парка обоснованны, возражений по ним нет. Руководство сафари-парка львов «Тайган» подтвердило намерение устранить выявленные нарушения, — говорится в официальном заявлении министерства по итогам встречи. — Руководство парка, в свою очередь, нацелено на скорейшее приведение всех требующихся для этого документов в соответствие с нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации». Отдельно в сообщении отмечено, что «если бы руководство парка изначально обратилось к главе Республики Крым, то большая часть вопросов была бы решена в рамках конструктивного диалога».

Спустя 11 дней Зубков оказался в симферопольском СИЗО.

Узнав об аресте, Сергей Аксенов предложил себя в качестве поручителя бизнесмена.

«Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права, он действует в рамках своей компетенции. При этом необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех. Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом», — написал Аксенов на своей странице в соцсети.

Между тем Зубков по-прежнему в СИЗО.

У этого запутанного скандала не менее запутанная скандальная предыстория.

Владелец парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» был арестован судом Белогорского района. Его судят по п. «в» ч. 2. ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). И все из-за того, что в июле 2018 года туристка хотела сфотографироваться со львом, а хищник укусил ее за руку.

Посетители «Тайгана» кормят кабана. Фото: РИА Новости

Зубков находился под подпиской о невыезде, но в январе несколько раз не явился на заседание суда. Поэтому судья изменил ему меру пресечения, отправив в СИЗО. По данным депутата Керченского совета Константина Ерманова, Зубкова доставили в симферопольский следственный изолятор в наручниках 3 февраля прямо из зала суда.

«Олега Зубкова из ИВС перевезли в СИЗО в камеру для осужденных № 10 — это полуподвальное помещение.

Туда раньше закрывали, чтобы сломать человека.

Это камера строгого режима. Аксенов, у тебя совесть есть?», — написал Ерманов на своей странице в соцсети. «Новой газете» он подтвердил подлинность публикации. Депутат считает, что с Зубковым сводит счеты именно глава Крыма Сергей Аксенов.

На вопрос «зачем?» Ерманов отвечает: «Просто мстит».

Свой бизнес бывший военный Олег Зубков начал с развалом СССР. Организовал в Ялте зоопарк «Сказка», который до сих пор считается одной из достопримечательностей города.

«После съемок какого-то фильма киношники оставили животных, и кому-то, вероятно, пришла в голову идея собрать этих животных в зооуголок по пути на «Поляну сказок». Таких зооуголков по стране было немало. Наш ожидаемой прибыли не принес, более того, затраты на его содержание росли, он стал убыточным, и хозяева решили от него избавиться. Тогда я загорелся идеей приобрести зооуголок, ведь это было то, что близко мне по духу, к чему я осознанно и неосознанно стремился всю свою жизнь, — рассказывал Зубков. — Буквально в течение недели все клетки были вычищены. С этого времени чистота в местах содержания обитателей зоопарка является непременным условием».

В 2006 году Олег Зубков купил на торгах земли бывшего научно-исследовательского института в районе Белогорска и построил сафари-парк. Со временем «Тайган» стал крупнейшим в Европе питомником для содержания хищников в условиях, максимально приближенных к естественным. Сейчас на территории «Тайгана» в 32 га обитает более 60 львов, 40 тигров, медведи и сотни других животных.

Посетители парка передвигаются по его территории по переходам, чтобы любоваться дикими животными на безопасном расстоянии. Для более отчаянных предусмотрены прогулки на электромобилях и даже фотосессии. Зубков убежден, что хищники, выросшие рядом с человеком, не способны причинить ему вред.

Правда, зоозащитники на протяжении многих лет считают, что вред наносится самим животным и сравнивают «Тайган» с концлагерем. Однако поскольку о полном закрытии парка речи никто не ведет, а его владелец за решеткой, мотивы его преследования, скорее всего, другие.

как обходились с животными в «тайгане» «Это же просто звери!» Догхантеры, китовые тюрьмы и гибель во время перевозок — Россия привыкла к жестокому обращению с животными

Знакомые бизнесмена говорят, что проблем у него хватало и при украинских властях. В основном все тяжбы были связаны с землей.

В 2014 году Олег Зубков поддержал присоединение Крыма к России.

Трудности переходного периода «Тайган» пережил в надежде «на светлое будущее»,

но будущее пришло в парк львов в виде российского законодательства,

которое на заведения Зубкова смотрело с трудно скрываемым удивлением.

«Сначала началась атака Россельхознадзора по поводу «животных-нелегалов», которые якобы могут быть больными СПИДом, эболой и еще какими-то страшными болезнями, — рассказывал позже журналистам бизнесмен. — Но животные эти не могут быть больными априори, потому что я завез их не из африканских джунглей и не из сельвы Южной Америки, а из благополучного Евросоюза, где они находились в официальном зоопарке. Я показывал журналистам все разрешительные документы, которые они имели возможность сфотографировать. Во-вторых, животные прошли карантин уже в парке "Тайган"».

Зубков настаивает, что все разрешения, сертификаты и документы на землю у него в полном порядке и соответствуют российскому законодательству. Тем не менее крымские власти в чем только не обвиняют предпринимателя — от нарушения санитарных норм до сокрытия доходов.

«За последние три года у Зубкова было 561 заседание суда — он постоянно оспаривает наложенные штрафы и взыскания, — рассказывает Константин Ерманов. — Для чего это все делается? Задача — закрыть парки хотя бы на пару месяцев, тогда Зубков обанкротится и история «Тайгана» закончится. Вот сейчас парк львов не работает, а животных надо кормить, согревать. Пока у Зубкова еще есть деньги все это делать, но надолго его не хватит».

Лев в парке «Тайган». Фото: РИА Новости

Пятого декабря прошлого года Белогорский суд постановил на 30 дней закрыть парк львов по иску ветеринарной службы. Сотрудники ведомства обнаружили, что в парк привезли мясо с истекшим сроком годности. Все объяснения бизнесмена, что завоз в зоопарки просроченной продукции — обычная практика даже для европейских зоопарков, и вся ответственность за последствия лежит исключительно на владельце бизнеса, суд не принял. А в январе продлил закрытие до 90 дней — парк не работает до сих пор.

Борис Лурье, общественный деятель, неоднократно выступавший в защиту бизнесмена, опасается, что «Тайган» не переживет ареста своего создателя:

«За проблемой ареста Зубкова несколько забыли проблему зверей «Тайгана». Львицы продолжают рожать, надо вовремя изъять малышей, их помыть и сохранить им жизнь, иначе их львы могут съесть. Кто, кроме Олега, войдет в клетку?»