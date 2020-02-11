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«Кто, кроме него, может войти в клетку?»
В Крыму арестован владелец парка львов «Тайган»
Фото: РИА Новости
Елена РомановаСобкор «Новой»
Олега Зубкова суд арестовал 3 февраля за то, что он в январе трижды не явился на заседания по уголовному делу. Всего за последние три года в российском Крыму владелец уникального питомника пережил 561 суд — так он пытается отбиться от штрафов и взысканий со стороны российских проверяющих органов.
есть обновление
Верховный суд Крыма отпустил Зубкова из-под ареста
Обновлено: 19:52, 11.02.2020
Ситуация накалилась в конце прошлого года: 29 ноября Зубков собрал очередную пресс-конференцию, где напрямую обвинил власти Крыма в травле.
«В настоящее время при помощи крымских властей происходит рейдерский захват моих парков. Своими многочисленными проверками они сначала попытаются обанкротить мои предприятия, а затем они попадут в нужные руки. Схема разработана, и ее исполнители известны», — заявил он.
Во всех бедах «Тайгана» Зубков обвиняет главу Крыма Сергея Аксенова. Мотивом называет месть. По словам Зубкова, члены крымского правительства не раз предлагали ему лично встретиться с Аксеновым и обо всем договориться, но бизнесмен отказался.
«То, что мне пообещали решить все проблемы с проверками после встречи с главой Крыма, говорит лишь об одном — что все эти проверки заказные», — отметил Зубков.
Однако 22 января заместителю министра экономического развития РФ Сергею Назарову, который держал этот вопрос «на контроле», все-таки удалось усадить Сергея Аксенова и Олега Зубкова за стол переговоров.
«Все претензии органов власти Крыма к директору Парка обоснованны, возражений по ним нет. Руководство сафари-парка львов «Тайган» подтвердило намерение устранить выявленные нарушения, — говорится в официальном заявлении министерства по итогам встречи. — Руководство парка, в свою очередь, нацелено на скорейшее приведение всех требующихся для этого документов в соответствие с нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации». Отдельно в сообщении отмечено, что «если бы руководство парка изначально обратилось к главе Республики Крым, то большая часть вопросов была бы решена в рамках конструктивного диалога».
Спустя 11 дней Зубков оказался в симферопольском СИЗО.
Узнав об аресте, Сергей Аксенов предложил себя в качестве поручителя бизнесмена.
«Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права, он действует в рамках своей компетенции. При этом необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех. Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом», — написал Аксенов на своей странице в соцсети.
Между тем Зубков по-прежнему в СИЗО.
У этого запутанного скандала не менее запутанная скандальная предыстория.
Владелец парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» был арестован судом Белогорского района. Его судят по п. «в» ч. 2. ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). И все из-за того, что в июле 2018 года туристка хотела сфотографироваться со львом, а хищник укусил ее за руку.
Зубков находился под подпиской о невыезде, но в январе несколько раз не явился на заседание суда. Поэтому судья изменил ему меру пресечения, отправив в СИЗО. По данным депутата Керченского совета Константина Ерманова, Зубкова доставили в симферопольский следственный изолятор в наручниках 3 февраля прямо из зала суда.
«Олега Зубкова из ИВС перевезли в СИЗО в камеру для осужденных № 10 — это полуподвальное помещение.
Туда раньше закрывали, чтобы сломать человека.
Это камера строгого режима. Аксенов, у тебя совесть есть?», — написал Ерманов на своей странице в соцсети. «Новой газете» он подтвердил подлинность публикации. Депутат считает, что с Зубковым сводит счеты именно глава Крыма Сергей Аксенов.
На вопрос «зачем?» Ерманов отвечает: «Просто мстит».
Свой бизнес бывший военный Олег Зубков начал с развалом СССР. Организовал в Ялте зоопарк «Сказка», который до сих пор считается одной из достопримечательностей города.
«После съемок какого-то фильма киношники оставили животных, и кому-то, вероятно, пришла в голову идея собрать этих животных в зооуголок по пути на «Поляну сказок». Таких зооуголков по стране было немало. Наш ожидаемой прибыли не принес, более того, затраты на его содержание росли, он стал убыточным, и хозяева решили от него избавиться. Тогда я загорелся идеей приобрести зооуголок, ведь это было то, что близко мне по духу, к чему я осознанно и неосознанно стремился всю свою жизнь, — рассказывал Зубков. — Буквально в течение недели все клетки были вычищены. С этого времени чистота в местах содержания обитателей зоопарка является непременным условием».
В 2006 году Олег Зубков купил на торгах земли бывшего научно-исследовательского института в районе Белогорска и построил сафари-парк. Со временем «Тайган» стал крупнейшим в Европе питомником для содержания хищников в условиях, максимально приближенных к естественным. Сейчас на территории «Тайгана» в 32 га обитает более 60 львов, 40 тигров, медведи и сотни других животных.
Посетители парка передвигаются по его территории по переходам, чтобы любоваться дикими животными на безопасном расстоянии. Для более отчаянных предусмотрены прогулки на электромобилях и даже фотосессии. Зубков убежден, что хищники, выросшие рядом с человеком, не способны причинить ему вред.
Правда, зоозащитники на протяжении многих лет считают, что вред наносится самим животным и сравнивают «Тайган» с концлагерем. Однако поскольку о полном закрытии парка речи никто не ведет, а его владелец за решеткой, мотивы его преследования, скорее всего, другие.
как обходились с животными в «тайгане»
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Знакомые бизнесмена говорят, что проблем у него хватало и при украинских властях. В основном все тяжбы были связаны с землей.
В 2014 году Олег Зубков поддержал присоединение Крыма к России.
Трудности переходного периода «Тайган» пережил в надежде «на светлое будущее»,
но будущее пришло в парк львов в виде российского законодательства,
которое на заведения Зубкова смотрело с трудно скрываемым удивлением.
«Сначала началась атака Россельхознадзора по поводу «животных-нелегалов», которые якобы могут быть больными СПИДом, эболой и еще какими-то страшными болезнями, — рассказывал позже журналистам бизнесмен. — Но животные эти не могут быть больными априори, потому что я завез их не из африканских джунглей и не из сельвы Южной Америки, а из благополучного Евросоюза, где они находились в официальном зоопарке. Я показывал журналистам все разрешительные документы, которые они имели возможность сфотографировать. Во-вторых, животные прошли карантин уже в парке "Тайган"».
Зубков настаивает, что все разрешения, сертификаты и документы на землю у него в полном порядке и соответствуют российскому законодательству. Тем не менее крымские власти в чем только не обвиняют предпринимателя — от нарушения санитарных норм до сокрытия доходов.
«За последние три года у Зубкова было 561 заседание суда — он постоянно оспаривает наложенные штрафы и взыскания, — рассказывает Константин Ерманов. — Для чего это все делается? Задача — закрыть парки хотя бы на пару месяцев, тогда Зубков обанкротится и история «Тайгана» закончится. Вот сейчас парк львов не работает, а животных надо кормить, согревать. Пока у Зубкова еще есть деньги все это делать, но надолго его не хватит».
Пятого декабря прошлого года Белогорский суд постановил на 30 дней закрыть парк львов по иску ветеринарной службы. Сотрудники ведомства обнаружили, что в парк привезли мясо с истекшим сроком годности. Все объяснения бизнесмена, что завоз в зоопарки просроченной продукции — обычная практика даже для европейских зоопарков, и вся ответственность за последствия лежит исключительно на владельце бизнеса, суд не принял. А в январе продлил закрытие до 90 дней — парк не работает до сих пор.
Борис Лурье, общественный деятель, неоднократно выступавший в защиту бизнесмена, опасается, что «Тайган» не переживет ареста своего создателя:
«За проблемой ареста Зубкова несколько забыли проблему зверей «Тайгана». Львицы продолжают рожать, надо вовремя изъять малышей, их помыть и сохранить им жизнь, иначе их львы могут съесть. Кто, кроме Олега, войдет в клетку?»