Главные события выходных 8-9 февраля

Военнослужащий расстрелял 29 человек в Таиланде, на границе Казахстана и Кыргызстана разразились беспорядки — 10 человек погибли, более сотни пострадали. В Коми пассажирский самолет «сел на брюхо» из-за подломившихся стоек шасси, никто из находившихся на борту серьезно не пострадал. Тем временем на Европу обрушился ураган «Сиара» — он стал не только причиной разрушений, но и виновником нового рекорда, позволив рейсу British Airways преодолеть Атлантику за рекордное время.

В результате стрельбы в Таиланде погибли 29 человек 32-летний капрал Чакрапант Тхомма устроил стрельбу в военном лагере на северо-востоке Таиланда в субботу;

Он застрелил непосредственного командира и двух сослуживцев, а затем угнал автомобиль и открыл огонь по гражданским в городе Накхонратчасима;

После этого военнослужащий взял в заложники посетителей местного торгового центра;

Стрелка удалось ликвидировать в ходе штурма силами полицейского и военного спецназа лишь утром в воскресенье. По сообщениям тайских СМИ, в перестрелке пострадали также силовики;

Ранения получили по меньшей мере 57 человек. О мотивах преступления не сообщается. ↓ В массовых беспорядках на границе Казахстана и Кыргызстана погибли 10 человек Столкновения в Жамбыльской области Казахстана начались вечером в пятницу как массовая драка на почве дорожного конфликта;

Полиция остановила автомобиль местного жителя из-за неправильного госзнака, однако тот попытался скрыться. Родственники нарушителя закидали автомобиль полиции камнями;

После этого к селу Масанчи, где произошел конфликт, стали стягиваться группы людей — около 70 человек. Начались поджоги домов и стрельба;

В результате эскалации конфликта из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек. В село были стянуты силы быстрого реагирования, участники беспорядков оказывали сопротивление силовикам;

В ходе беспорядков погибли десять человек, более ста пострадали, 9 из них находятся в реанимации. Кроме того, были повреждены по меньше мере 25 домов, около 15 торговых точек и более 40 автомобилей;

Село Масанчи — один из центров диаспоры дунган в Казахстане (более 90% населения согласно переписи 2009 года). На опубликованных в соцсетях видео слышно, как голос за кадром утверждает, что «дунгане восстали и стреляют».

В пятницу вечером МВД Казахстана сообщило, что «конфликт локализован» и назвало фейковыми сообщения о межнациональном характере конфликта. Президент страны Касым-Жомарт Токаев написал в Твиттере, что ситуацией попытались воспользоваться «провокаторы»;

Президент страны Касым-Жомарт Токаев написал в Твиттере, что ситуацией попытались воспользоваться «провокаторы»; По сообщениям СМИ, в ночь конфликта в стране перестал работать мессенджер WhatsApp, а на границе была усилена охрана;

Власти Казахстана регулярно отмечают межнациональное согласие среди основных достижений в стране. ↓ Самолет Utair сел «на брюхо» в Коми По одной из версий, из-за резкого сдвига ветра у Boeing 737 подломились стойки шасси;

В авиакомпании также заявили, что при посадке не работали система точного наведения на полосу и огни подхода к ВПП;

На борту по разным данным находились от 94 до 100 человек. Экипаж самостоятельно эвакуировал людей. Два пассажира обратились за помощью;

Аэропорт Усинска, где приземлился лайнер, закрыт для ликвидации последствий. В Utair заявили о неудовлетворительном состоянии ВПП — полоса покрыта льдом и снегом;

Специалисты рассматривают вресии технической неисправности лайнера и ошибки пилота. ↓ На Европу обрушился ураган «Сиара» Последствия урагана больше всего ощущаются в Великобритании — там скорость ветра достигает 43 м/с;

Около 540 тыс. домохозяйств по всему королевству остались без электричества в минувшие выходные, на данный момент экстренные службы восстановили снабжение в 420 тыс. домов;

СМИ сообщают о разрушении отдельных зданий в Шотландии, в некоторых графствах наблюдаются наводнения;

Из-за стихии перенесен матч Английской премьер-лиги «Манчестер сити»–«Вест Хэм»;

Британские авиакомпании вынуждены отменить десятки рейсов, власти также призывают не пользоваться железнодорожным транспортом; BA 777 Touch & Go from todays #StormCiara show. 👏 pic.twitter.com/sn3MOJ1BuG — BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) February 9, 2020 При этом благодаря сильному попутному ветру над Атлантикой самолет компании British Airways смог установить мировой рекорд — Boeing 747 преодолел в воскресенье расстояние от Нью-Йорка до Лондона всего за 4 часа 56 минут. Лайнер развил скорость 1200 км/ч и приблизился к звуковому барьеру;

В Германии из-за урагана, который немцы окрестили «Забине», приостановлено движение всех поездов дальнего следования;

На время бедствия в ФРГ также прекращены авиаперевозки рейсами Lufthansa и Eurowings;

В ряде федеральных земель республики в понедельник закроются школы и детские сады;

Сильный ветер также вынудил Немецкий футбольный союз перенести матч «Кёльн»–«Боруссия Мёнхенгладбах».