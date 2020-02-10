Севернее Кореи

Строитель Чхан

«5 апреля в Перми мы посещали миграционный центр, где находятся иностранцы, подлежащие выдворению. Проводили юридические консультации, встречались с людьми. В том числе с корейцами, ожидавшими выдворения в Северную Корею. Их было пять человек. Одного звали Чхан. Он единственный, кто немного знал русский язык и мог общаться. На следующий день их должны были выдворить из России, и Чхан согласился на запись интервью. Он дал мне разрешение на обращение в СМИ, представил документы, судебные акты и рассказал обстоятельства их дела», — начинает историю Борис Поносов, юрист сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал».

Судья Березниковского суда Пермского края Анжелика Черепанова 20 февраля 2019 года в пяти судебных заседаниях установила, что пятеро граждан КНДР находятся на территории России без документов, подтверждающих право на пребывание, и решила в соответствии с административным кодексом выдворить их «в форме принудительного контролируемого выезда из Российской Федерации». До выдворения корейцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан, в городе Пермь, где их и встретили «мемориальцы».

«На момент задержания, 20 февраля 2019 года, они все были в России на нелегальном положении, проживали без регистрации, без постановки на миграционный учет. Мы с ними общались порядка пяти раз после того, как их забрали на содержание. Но в первые встречи особо они не хотели идти с нами на контакт. Говорили, что их вопросы решает кореец Цой. Цой рекомендовал им никуда не обращаться и ждать выдворения, обещал решить вопрос с зарплатой. Обещания не сдержал. Именно Цой в конце декабря 2018 года нашел их в Перми. Цой знал, что они проживают в России на незаконных основаниях, и предложил им работу в Березниках, в Усолье, — там строится большой жилищный комплекс «Любимов»», — продолжает Борис Поносов.

В микрорайоне «Любимов» с 2014 по 2020 годы будет построен 31 многоквартирный дом на 6,5 тысячи квартир. Строительство ведется под контролем правительства РФ. Бывший губернатор края Максим Решетников, который сейчас возглавил федеральное Минэкономики, регулярно проверял ЖК «Любимов». Новые квартиры предназначены для переселения 14 тысяч жителей Березников из аварийных домов, непригодных для проживания из-за провалов на калийном руднике. Проект финансируют федеральный и краевой бюджеты, а также — ПАО «Уралкалий», собственник рудника. На сегодня общая сумма финансирования «Любимова» — более 10 млрд рублей, введено в эксплуатацию 13 домов, три тысячи квартир.

«Цой лично привез их на эту стройку. Где им фактически создали рабские условия труда.

Они жили непосредственно на объекте, прямо в тех же домах. Выполняли работу отделочников, иногда и тяжелые работы, месили бетон (тоже все со слов Чхана). Проработали они там чуть меньше двух месяцев, выплатили им на пять человек 15 тысяч рублей. Получается, в месяц зарплата каждого составила всего полторы тысячи. Все эти деньги ушли на еду. Питание было скудным, покупали овощи, хлеб, рис. Готовили сами, там же. Рабочий день — 15–16 часов. Спали на полу, постельных принадлежностей не было, только старые матрасы. Паспорта у них забрал Цой. Вернули паспорта уже после судов, перед выдворением».

По постановлениям суда понятно, что паспорта корейцев были у судьи Черепановой. В каждом документе указана дата прибытия в Российскую Федерацию, сроки действия визы и дата, с которой нахождение на территории России незаконно. «Вина подтверждается доказательствами: протоколом, объяснениями и паспортом гражданина КНДР», — указано в судебных актах. Суды были 20 февраля. Паспорта вернули 10 марта уже в Центр временного содержания с передачей личных вещей и под опись: «Перфоратор — 2 шт., сумка серая — 1 шт., куртка черная — 1 шт., носки — 5 шт., кофта черная — 3 шт., спортивное трико — 3 шт., дождевик — 2 шт., шапки — 5 шт., обувь — 2 пары, паспорт МВД КНДР 5 шт.», с пояснением: «Вещи — в кабинет, паспорта — в личное дело».

РИА Новости

«20 февраля 2019 года сотрудники в форме забрали их прямо на стройке, и в этот же день корейцы были осуждены, — рассказывает Борис Поносов. — На форме сотрудников были надписи «ОМОН», со слов Чхана, но, скорее всего, это была ППС. Увезли на полицейской машине, по описанию — УАЗ («буханка»), в отдел по вопросам миграции Березниковского отдела полиции. Сержанты отдельной роты ППСП Черных, Сторожев и Загрибельный написали протоколы об обнаружении незаконно проживающих в РФ. Сержанты не уточнили, что задержали корейцев на рабочем месте. Фактически осталось скрытым еще одно правонарушение — незаконное осуществление трудовой деятельности. Это правонарушение не только со стороны самих корейцев, но и со стороны работодателя».

Ни работники отдела миграции, ни суд не стали выяснять обстоятельства. Никого не заинтересовал вопрос, где и на какие средства жили корейцы.

Суд установил, основываясь на данных протоколов, что каждый кореец был «выявлен» 20 февраля по адресу Березниковского отдела по вопросам миграции ГУ МВД.

«До настоящего времени работодатель ответственности не понес. Административный кодекс предусматривает штрафы за каждого незаконно работающего иностранца. Штрафуются руководитель и сама организация по двум правонарушениям: незаконное привлечение иностранных работников и неуведомление миграционного органа о работе мигрантов. Общая сумма штрафов на руководителя за пятерых корейцев — от 300 до 500 тыс. рублей, на организацию — от 3,25 до 8 млн рублей», — рассчитал Поносов. Работодатель обязан также оплатить расходы по выдворению. Стоимость выдворения пяти человек в КНДР — 635 тыс. рублей. Сейчас эти расходы взял на себя краевой бюджет.

Заказчиком проекта «Любимов» является АО «Корпорация развития Пермского края». Учредитель и владелец акционерного общества — Пермский край в лице министерства строительства. Через госзакупки в конце 2018 года корпорация заключила десятки договоров на выполнение отделочных работ в квартирах домов «Любимова». Подрядчики разные, а способ закупки — «у единственного поставщика». Кто конкретно был работодателем нелегалов-корейцев, должно определить следствие, считает Борис Поносов. Срок давности привлечения за правонарушения — год с момента выявления нелегалов, то есть до 20 февраля 2020 года. Вполне вероятно, считает юрист, что это обкатанная схема. Очень выгодно для нечестного работодателя использование дешевого (а по сути рабского!) труда нелегальных иностранных работников и затем их выдворение из страны за счет бюджета.

При этом нелегальные трудовые отношения скрываются при содействии сотрудников полиции, миграционной службы и судов.

По словам Чхана, его бригада была не единственной, работающей в ЖК «Любимов» без документов. Нелегально работали на объекте и другие корейцы и таджики.

То, что в квартирах «Любимова» живут бригады строителей — не секрет. Рабочих обнаружили местные жители, новоселы. В апреле 2019-го после проверки жалобы жителей прокуратура официально объяснила, что «АО «Корпорация развития Пермского края» сдает в аренду помещения в многоквартирных домах на основании договоров аренды жилых помещений».

«Сейчас уже давно нет этой практики: сразу после замечаний со стороны жильцов мы закрыли все договоры аренды. Но мы знаем, что собственники квартир сами сдают свои квартиры в аренду. Если строители и проживают в домах в жилом комплексе, то в квартирах, которые уже переданы корпорацией жильцам. Собственники получают доход от этого. Мы считаем, что вообще-то этот вопрос закрыли. Не хотелось бы заново его поднимать, мы много времени, много сил потратили, чтобы исправить ситуацию, закрыть эту тему в положительном ключе. Информации о том, что в квартирах, возможно, проживали строители — нелегальные мигранты, у нас нет. В первый раз слышим о строителях-нелегалах — иностранных гражданах», — сообщили в пресс-службе «Корпорации развития Пермского края».

Борис Поносов — общественный помощник уполномоченного по правам человека в Пермском крае по вопросам миграции. С аппаратом уполномоченного посещает Центр временного содержания иностранных граждан регулярно: «У нас (в среднем раза два в месяц) совместные выезды, совместные консультации. Некоторых мигрантов мы защищаем. Почему уполномоченный не разобрался сразу в этой ситуации с корейскими мигрантами? Наверное, тут есть доля моей вины. У нас уполномоченный не очень любит госорганам вопросы задавать, а я несколько упустил тогда момент, и дело ограничилось только консультацией. Людей выдворили, мы не стали больше ничего делать тогда. Пытались найти фирму, с которой работали корейцы. Потом ждали обратной связи из КНДР. Но не дождались, Чхан больше не выходил на связь. В Северной Корее, видимо, все сложно. Перед отъездом у них были отличные мобильные телефоны. Но Чхан сказал, что им придется их во Владивостоке выкинуть, потому что нельзя с этими телефонами ехать в Корею, от всего дорогого придется избавляться.

Нам важно возбудить интерес правоохранительных органов, общественности. Это цель моего обращения в СМИ. Бюджет деньги теряет, работодатель уходит от ответственности. Работодателя несложно определить. пэпээсники их забрали. Откуда забрали? Везите туда. Кто здесь работал? Какая контора? Захотят — найдут», — говорит Поносов.