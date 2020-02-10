Домашнее насилие в России. Видео

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Заражено — 40614 (в России — 2), смертей — 910. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Катерина Гордееваспециально для «Новой»
В России выступают против проекта закона о домашнем насилии, а «бьет, значит, любит» — до сих пор часть русской национальной культуры.
Настоящая гражданская война вокруг того, что считать внутрисемейными отношениями, а что — уголовным преступлением, развернулась в обществе после того, как президент Путин подписал закон, декриминализирующий легкие побои в отношении родственников.
В 2019 году тема семейного насилия стала одной из основных и в «Новой газете». Дата-отдел редакции выпустил несколько исследований, открывающих реальную картину отношения государства к жертвам насилия в семье.
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В студии Катерины Гордеевой собрались законотворцы, жертвы домашнего насилия, правозащитники и юристы. Высказаться удалось каждому — смотрите, что получилось.
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