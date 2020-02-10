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Домашнее насилие в России. Видео

Ток-шоу «Скажи Гордеевой» в «Новой газете»

Общество

Катерина Гордееваспециально для «Новой»

 


В России выступают против проекта закона о домашнем насилии, а «бьет, значит, любит» — до сих пор часть русской национальной культуры.

Настоящая гражданская война вокруг того, что считать внутрисемейными отношениями, а что — уголовным преступлением, развернулась в обществе после того, как президент Путин подписал закон, декриминализирующий легкие побои в отношении родственников.

В 2019 году тема семейного насилия стала одной из основных и в «Новой газете». Дата-отдел редакции выпустил несколько исследований, открывающих реальную картину отношения государства к жертвам насилия в семье.

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«Я тебя сейчас, сука, убивать буду». Большинство женщин, осужденных за убийство, защищались от домашнего насилия. Исследование «Новой газеты» и «Медиазоны»

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В студии Катерины Гордеевой собрались законотворцы, жертвы домашнего насилия, правозащитники и юристы. Высказаться удалось каждому — смотрите, что получилось.

Теги:
дискуссия, ток-шоу, домашнее насилие

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