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«Не понимаю, в чем мне оправдываться»
Топ-менеджера тюменского «Росгосстраха» посадили за мошенничество при страховании полицейских машин
Александра Кутергина. Фото из личного архива
Юлия БаталоваНовая газета
18 февраля Тюменский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего замначальника тюменского филиала «Росгосстраха» Александры Кутергиной. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей якобы за махинации со страхованием полицейских машин по ОСАГО на 11,6 млн рублей.
С Кутергиной мы познакомились в СИЗО. В автозаке во время перевозки. С нами ехали женщина из села, совершившая убийство сожителя во время пьянки, с непогашенной судимостью за предыдущее убийство, другая женщина — с асцитом в брюшной полости, которая еле ходила. Дамы, оказавшиеся в СИЗО по «народной» статье 228 УК РФ. И мы с Александрой Петровной. Я — за поцарапанную руку полицейского. Кутергина — по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». На днях к нам отбывать досудебное наказание прислали 74-летнюю пенсионерку Нину Трапш — за угрозу следователю.
Кутергину арестовали и увезли прямо с рабочего места.
— Уже уволили? — спрашиваю я ее в автозаке.
— Нет, ждут. Говорят — борись.
Мы обсудили, кто что читает и что делает (Джек Лондон, Эрл Стэнли Гарднер, радио о заключенных «Калина красная», которое невозможно вырубить), и разошлись. Вернее, нас развели. В следующий раз мы встретимся уже на свободе.
Александре предстоит сидеть в СИЗО полгода, несколько раз объявлять голодовки, затем девять месяцев провести под домашним арестом, затем почти месяц «погулять» на свободе и вернуться обратно в СИЗО — уже по приговору суда.
Находясь еще на воле и готовясь к оглашению приговора, Александра передаст мне все материалы уголовного дела, аудиозаписи заседаний и свои фотографии для будущей публикации — если приговор будет обвинительный.
И конечно, в условиях, когда оправдательных — «менее 1%», приговор не мог быть иным.
* * *
Канва дела против Александры Кутергиной такова. В 2017 году областное управление МВД решило, что ПАО «Росгосстрах» неправильно применяет территориальный коэффициент «2» при страховании автомобилей полиции, несмотря на то, что этот коэффициент установлен документами Центробанка. Была проведена контрольно-ревизионная проверка МВД, по результатам которой дано указание «принять меры на возврат части денег, уплаченных МВД «Росгосстраху».
По мнению ведомства, в трех государственных контрактах по ОСАГО на общую сумму более 43 млн рублей его представителей обманули, применив коэффициент «2» вместо «1,1».
Страховая компания объяснила это тем, что у нее нет филиалов, зарегистрированных на территории области, и отказалась применять коэффициент по месту нахождения транспортных средств полиции и пересчитывать контракты. Финансовые разногласия между МВД и «Росгосстрахом» составили 6 млн рублей, затем увеличились в два раза. Казалось бы: обычный спор, разрешимый в арбитражном порядке. Но полиция решила идти по уголовному пути.
Обычной практикой страховых компаний является передача крупных клиентов на аутсорсинг — страховому агенту за вознаграждение. В задачи таких страховых агентов входит оформление автотранспортных происшествий, урегулирование убытков страхователей и т.п. Тюменское отделение «Росгосстраха» не было исключением и согласовывало свои действия с головным офисом, что документально подтверждается внутриведомственными актами. Согласовывался и размер вознаграждения агенту — процент от страховой премии.
Росфинмониторинг по УрФО представил свои выводы о сомнительном характере сделок между «Росгосстрахом» и страховым агентом «на аутсорсе» Натальей Ваховой: в ведомстве заявили, что поступающие на счет агента средства снимаются [Ваховой] в тот же день или переводятся на счет физлица.
Если деньги поступали в значительных объемах, то Вахова снимала максимальный лимит через банкомат, а остаток — через кассу банка.
Контрольный орган заключил, что такие действия не характерны для обычной предпринимательской деятельности. С этим согласились и полицейские, и тюменская областная прокуратура, инициировавшая проверку «Росгосстраха». Не дождавшись поступления ответа на ряд запросов, ею были направлены материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Следствие работало долго. Но только по срокам. Уже после ареста Кутергиной, которую заподозрили в «изобретении схемы с завышением коэффициентов», прокурор Денисенко выносил предписание следователям из-за их фактического бездействия.
Дело в итоговом виде заняло 13 томов. Обвинительной базой стали показания уже упомянутого агента Натальи Ваховой и главного менеджера корпоративного управления продаж Юлии Голень.
По версии следствия, Голень по указанию Кутергиной ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым полиции оказывались услуги ОСАГО. Деньги полицией выплачивались, но до «Росгосстраха» не доходили, потому что их обналичивала Вахова и передавала Кутергиной.
Вахова на суде действительно заявляла, что снимаемые ею деньги предназначались для Кутергиной. А Голень говорила, что хоть сама и не видела фактов передачи денег, но знает о них со слов Ваховой.
Из-за этих «передач», по версии следствия, из «Росгосстраха» исчезло свыше 11 млн рублей.
Однако здесь есть интересный момент:
у самой страховой компании претензий к Александре Кутергиной нет.
«Росгосстрах» не выразил их ни на этапе следствия, ни в суде. Сама Кутергина с самого начала заявляла о своей невиновности и о том, что сидеть должны другие люди.
— Я считаю, что эти благородные женщины [Вахова и Голень] с 2015 года катают деньги и откатали миллион еще до знакомства со мной. А теперь они бедные-несчастные, потому что их заставили, ввели в заблуждение… Для меня вообще было открытием, что госпожа Вахова не выполняла тот функционал, который на нее был возложен. Ситуация кажется мне абсурдной, — говорила она в суде. — Состава преступления нет, а уголовное дело есть. И мне вроде как надо в чем-то оправдываться, а оправдываться, по сути, не в чем.
Апелляционную жалобу Кутергиной рассмотрит судья Елена Котович.
P.S.
В конце расследования уголовного дела следствие решало вопрос о проведении аудиторско-бухгалтерской экспертизы по делу Кутергиной. Следователь Рафиков летал для этого в командировку в Москву. Экспертизу в итоге решили не проводить.
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