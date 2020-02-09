«Не понимаю, в чем мне оправдываться»

18 февраля Тюменский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего замначальника тюменского филиала «Росгосстраха» Александры Кутергиной. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей якобы за махинации со страхованием полицейских машин по ОСАГО на 11,6 млн рублей.

С Кутергиной мы познакомились в СИЗО. В автозаке во время перевозки. С нами ехали женщина из села, совершившая убийство сожителя во время пьянки, с непогашенной судимостью за предыдущее убийство, другая женщина — с асцитом в брюшной полости, которая еле ходила. Дамы, оказавшиеся в СИЗО по «народной» статье 228 УК РФ. И мы с Александрой Петровной. Я — за поцарапанную руку полицейского. Кутергина — по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». На днях к нам отбывать досудебное наказание прислали 74-летнюю пенсионерку Нину Трапш — за угрозу следователю.

Кутергину арестовали и увезли прямо с рабочего места.

— Уже уволили? — спрашиваю я ее в автозаке.

— Нет, ждут. Говорят — борись.

Мы обсудили, кто что читает и что делает (Джек Лондон, Эрл Стэнли Гарднер, радио о заключенных «Калина красная», которое невозможно вырубить), и разошлись. Вернее, нас развели. В следующий раз мы встретимся уже на свободе.

Александре предстоит сидеть в СИЗО полгода, несколько раз объявлять голодовки, затем девять месяцев провести под домашним арестом, затем почти месяц «погулять» на свободе и вернуться обратно в СИЗО — уже по приговору суда.

Находясь еще на воле и готовясь к оглашению приговора, Александра передаст мне все материалы уголовного дела, аудиозаписи заседаний и свои фотографии для будущей публикации — если приговор будет обвинительный.

И конечно, в условиях, когда оправдательных — «менее 1%», приговор не мог быть иным.

* * *

Канва дела против Александры Кутергиной такова. В 2017 году областное управление МВД решило, что ПАО «Росгосстрах» неправильно применяет территориальный коэффициент «2» при страховании автомобилей полиции, несмотря на то, что этот коэффициент установлен документами Центробанка. Была проведена контрольно-ревизионная проверка МВД, по результатам которой дано указание «принять меры на возврат части денег, уплаченных МВД «Росгосстраху».

По мнению ведомства, в трех государственных контрактах по ОСАГО на общую сумму более 43 млн рублей его представителей обманули, применив коэффициент «2» вместо «1,1».

Страховая компания объяснила это тем, что у нее нет филиалов, зарегистрированных на территории области, и отказалась применять коэффициент по месту нахождения транспортных средств полиции и пересчитывать контракты. Финансовые разногласия между МВД и «Росгосстрахом» составили 6 млн рублей, затем увеличились в два раза. Казалось бы: обычный спор, разрешимый в арбитражном порядке. Но полиция решила идти по уголовному пути.

Обычной практикой страховых компаний является передача крупных клиентов на аутсорсинг — страховому агенту за вознаграждение. В задачи таких страховых агентов входит оформление автотранспортных происшествий, урегулирование убытков страхователей и т.п. Тюменское отделение «Росгосстраха» не было исключением и согласовывало свои действия с головным офисом, что документально подтверждается внутриведомственными актами. Согласовывался и размер вознаграждения агенту — процент от страховой премии.

Росфинмониторинг по УрФО представил свои выводы о сомнительном характере сделок между «Росгосстрахом» и страховым агентом «на аутсорсе» Натальей Ваховой: в ведомстве заявили, что поступающие на счет агента средства снимаются [Ваховой] в тот же день или переводятся на счет физлица.

Если деньги поступали в значительных объемах, то Вахова снимала максимальный лимит через банкомат, а остаток — через кассу банка.

Контрольный орган заключил, что такие действия не характерны для обычной предпринимательской деятельности. С этим согласились и полицейские, и тюменская областная прокуратура, инициировавшая проверку «Росгосстраха». Не дождавшись поступления ответа на ряд запросов, ею были направлены материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Фото из личного архива

Следствие работало долго. Но только по срокам. Уже после ареста Кутергиной, которую заподозрили в «изобретении схемы с завышением коэффициентов», прокурор Денисенко выносил предписание следователям из-за их фактического бездействия.

Дело в итоговом виде заняло 13 томов. Обвинительной базой стали показания уже упомянутого агента Натальи Ваховой и главного менеджера корпоративного управления продаж Юлии Голень.

По версии следствия, Голень по указанию Кутергиной ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым полиции оказывались услуги ОСАГО. Деньги полицией выплачивались, но до «Росгосстраха» не доходили, потому что их обналичивала Вахова и передавала Кутергиной.

Вахова на суде действительно заявляла, что снимаемые ею деньги предназначались для Кутергиной. А Голень говорила, что хоть сама и не видела фактов передачи денег, но знает о них со слов Ваховой.

Из-за этих «передач», по версии следствия, из «Росгосстраха» исчезло свыше 11 млн рублей.

Однако здесь есть интересный момент:

у самой страховой компании претензий к Александре Кутергиной нет.

«Росгосстрах» не выразил их ни на этапе следствия, ни в суде. Сама Кутергина с самого начала заявляла о своей невиновности и о том, что сидеть должны другие люди.

— Я считаю, что эти благородные женщины [Вахова и Голень] с 2015 года катают деньги и откатали миллион еще до знакомства со мной. А теперь они бедные-несчастные, потому что их заставили, ввели в заблуждение… Для меня вообще было открытием, что госпожа Вахова не выполняла тот функционал, который на нее был возложен. Ситуация кажется мне абсурдной, — говорила она в суде. — Состава преступления нет, а уголовное дело есть. И мне вроде как надо в чем-то оправдываться, а оправдываться, по сути, не в чем.

Апелляционную жалобу Кутергиной рассмотрит судья Елена Котович.