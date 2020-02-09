Кумовство на миллиард

Нынешний хоккейный сезон для фанатов «Трактора» — настоящая трагедия. Команда, завоевавшая в прошлом году бронзовые медали КХЛ, в этом идет на последнем месте в Восточной конференции с отставанием от «спасительного» восьмого места, дающего право играть в плей-офф, на десять очков, а от лидера конференции — на тридцать пять.

Картина — трактор в речку. И эту картину челябинскому клубу нарисовали его же функционеры.

Большой хоккей всегда был не только возможностью для талантливых ребят сделать карьеру, но и кормушкой для неспортивных celebrities: «на лед» — играть или управлять — челябинские чиновники проталкивают своих родственников и друзей со времен ныне покойного губернатора Петра Сумина, чей внук Данила Алистратов защищал ворота «Трактора» без особых успехов на протяжении трех лет. Кроме Алистратова в «Тракторе» в последнее время отметились (преимущественно безрезультативностью) нападающий Данил Мошаров — сын спикера Челябинской гордумы Станислава Мошарова, нападающий Данил Губарев — сын генерального менеджера клуба Евгения Губарева, а также форвард Данил Мамаев — зять директора «Трактора» Ивана Сеничева.

Еще интереснее ситуация с агентством, откуда в команду приходят игроки. Московское Winners за два последних года поставило в команду сразу 17 (!) хоккеистов. Результат известен.

В конце прошлого года челябинские болельщики выступили с открытым письмом к губернатору области Алексею Текслеру, в котором потребовали разобраться с трансферной политикой команды. На что получили ответ представителя Winners Юрия Николаева: «Истерия вокруг «Трактора» провокационна и неправдоподобна».

Из пяти требований фанатов, изложенных в письме, было удовлетворено лишь одно: в отставку отправили известного отельера и ресторатора Бориса Видгофа, оказавшегося гендиректором клуба. При этом его оставили вице-президентом «Трактора» — завхозом, через которого де-факто проходят все финансовые потоки.

Фото: ХК Трактор

Реакция Алексея Текслера на заявление фанатов показательна потому, что он — президент «Трактора». То есть фигура № 1. Губернатор Челябинской области традиционно является главой клуба, и при этом не важно, что губернаторы в регионе в последнее время — сплошь не челябинские: то приедут из Магнитогорска (где играет заклятый соперник «Трактора» «Металлург»), то вовсе — из Москвы. Какое им дело до клуба?

При этом бюджет челябинского «Трактора» — отнюдь не маленький: 945 млн рублей, из которых 20 млн дает администрация Челябинска, а 925 млн — правительство области. Для сравнения: у идущего третьим в конференции «Барыса» бюджет — 600 млн, аналогично — у «Сибири», которая располагается на пятом месте. При этом у тех же сибиряков немало коммерческих спонсоров, дающих клубу более половины всех средств.

Ситуация в «Тракторе» до боли напоминает ситуацию в стране: миллиард бюджетных рублей (в предыдущие годы бюджет «Трактора» даже превышал эту отметку) ежегодно тратится на «своих» людей: одни пристраивают в клуб родственников, и те забивают 1 шайбу за 39 игр, другие — сбрасывают в клуб по 17 игроков и получают агентские, а пришедшие подчас вовсе не проходят в основу. Третьи — ставят во главе клуба людей из ресторанного бизнеса.

А президенту клуба все это — просто неинтересно.

Сергей Шумаков,

Челябинск