Грезы старого силовика

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Анатолий Яковлевфилософ
Вот проснемся как-нибудь утром (точно не в апреле), а у нас не поправки, а целая новая Конституция! Поправки все же — мелочь. Несерьезно как-то. Новая нужна Конституция, с прицелом на новый бренд. Была «сталинская», была «брежневская», была… ну не знаю, «ельцинская», что ли? А хотелось бы, с учетом изменившихся жизненных реалий, «путинскую». Понимаете? С руководящей и направляющей ролью спецслужб в местном и мировом масштабе. Можно и с Богом, жалко, что ли? Только обязательно нашим, не иностранным. И не в преамбуле, чтобы не заслонял величия.
Но разве эти мелкие поправки не бросают тень на образ руководства страны? Да они даже не отражают того, что удалось с таким трудом и редким упорством наделать за последние двадцать лет. И позволят ли они совершить дела, которые остались недоделанными? Разумеется, поправки нужны не для того, чтобы остаться у власти. Их цель в другом. Но замах не тот, вот в чем беда.
Не везде и не всегда хорош наш излюбленный гибридный метод: так, чтобы никто ничего не заподозрил, чтобы все оставалось шито-крыто и не оставляло следов, желательно ночью и из-под плаща, тихонечко ткнул и всё. Нужны помимо этого и открытые публичные действия. Перформативные жесты. Конечно, кое-что в этом направлении делается. Но пока точечно. Ведь сумели же любители английской готики обеспечить публичность и открытость! Правда, говорят, вышло это случайно, по глупости. Но результат-то достигнут! В других уголках нашей необъятной планеты тоже товарищи работают, стараются.
В общем, специальные мои друзья, пришла пора заняться не гибридными мероприятиями, а операциями публичного толка, да перейти от свойственной профессии незаметности и скрытности к арсеналу открытости и гласности. И раскрыть, наконец, все те славные, но чрезмерно гибридные деяния, которые были совершены за отчетный период и которые я не собираюсь перечислять за отсутствием места в этой жалкой газетенке. Стесняться нечего! И граждане должны знать своих героев и гордиться ими. Скромность в таких делах неуместна. Пора признать все, прежде содеянное, но не для того, чтобы покаяться, — нам это не нужно, пусть каются предатели, — а чтоб знали, где раки зимуют.
Все вышесказанное касается и так называемых поправок. Операция эта, вы извините, подготовлена неважно, и сама идея ее, не говоря уже о сценарии, никуда не годится. Такое ощущение, что ваяли ее неправильные пацаны, не понимающие, что, как и почему. Например, как можно было поручать оглашение проекта президенту? Разве нельзя было дать текст кому-то, кого не жалко? И по самому способу, каким все это было реализовано, все выглядит так, что поправки исходят от одного-единственного человека, который решил их сформулировать и, самолично назначив специальных людей, в спешном порядке, ссылаясь на ситуацию, требующую безотлагательных мер, эксклюзивно принять, минуя все процедуры и институты.
Но не в этом даже дело. Есть все же большая разница, как это будет называться — «путинскими поправками» или «путинской Конституцией». Так что, надеюсь, идею и сценарий по ходу дела скорректируют. Начнется (и началось уже!) обсуждение. А там, глядишь, появятся новые поправки, да они уже и так поступают, и вскоре их количество достигнет критической массы, а затем кто-то — можно даже догадаться, кто именно, — выскажет идею не мелочиться, а собраться с силами и принять не поправки, а совершенно новую Конституцию, учитывающую все критические замечания и предложения. И сделать это согласно процедуре, которую должен будет подготовить и принять парламент, и с помощью вновь образованного органа, способного написать и вынести на наш общий инклюзивный суд новый Основной закон. И тогда весь мир убедится, что это не очередные тайные махинации, а выражение истинной воли народа.
Или все это пустые мечтания? Проснемся утром (в апреле) — а у нас ни старой, ни новой Конституции, одни поправки. Не знаю на чем клясться, но за гаранта обидно.
Друзья!
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