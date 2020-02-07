Кресла все еще делят

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Руководитель исполкома «Единой России» во Фрунзенском районе Петербурга Игорь Артемьев был настолько недоволен тем, что его не допустили до конкурса за место главы администрации МО № 72, что подал в суд на муниципальный совет округа и конкурсную комиссию. Так как комиссия наполовину формируется губернатором, судья согласился привлечь к процессу Александра Беглова, от чего единоросс Артемьев оказался совсем не в восторге.

«[Глава муниципального совета Павел] Швец и компания подали ходатайство о привлечении губернатора, — объяснил единоросс. —

Непонятно зачем — сторона губернатора в конкурсной комиссии голосовала против решения не допускать меня до конкурса».

Глава оппозиционной «Партии роста» Павел Швец считает, что решение не допустить Артемьева было законным. «В порядке проведения конкурса было прописано, что если на этапе доступа к конкурсу у тебя есть ограничения, по которым ты не можешь занимать должность главы администрации, то ты не допускаешься, — объяснил оппозиционер. — Поскольку он депутат, мы его не допустили».

Швец рассказал «Новой», что это не единственный его суд с Игорем Артемьевым. Единоросс также пытается оспорить в суде решение назначить Швеца главой муниципального совета — на основании того, что в голосовании не участвовали депутаты от «Единой России». На следующей неделе Швец планирует уже сам подать иск к Артемьеву, чтобы лишить его депутатского мандата. «В течение десяти дней после того, как муниципальная комиссия утвердила итоги выборов, Артемьев не представил данные о том, что он являлся сотрудником местной администрации», — говорит Швец. Напомним, по закону в России запрещено работать в исполнительной власти, занимая представительскую должность.

Выборы во Фрунзенском районе Петербурга, как и во всех других районах города, прошли со множеством нарушений, а в Центризбиркоме кампанию 2019 года называли самой грязной в России. Несмотря на это, «Партии роста» под руководством Павла Швеца удалось получить большинство в муниципальном совете МО № 72 — 15 мандатов.

Судебная месть

Ранее Приморский районный суд Петербурга отменил результаты выборов во втором округе муниципалитета «Черная речка», в котором среди прочих избрался брат спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий. Истец, Павел Чупрунов доказал суду, что его, Чупрунова, незаконно не допустили до выборов. В своем решении суд указал, что нарушения в этом округе происходили в интересах группы кандидатов от «Единой России». Вероятнее всего, осенью 2020 года по этому округу пройдут перевыборы.

Новая череда судов проходит на этой неделе. На четверг и пятницу Кировский районный суд запланировал рассмотреть 15 административных дел с участием председателей участковых избирательных комиссий (УИК) № 588, 589, 590 и 591. Координатор «Наблюдателей Петербурга» Глеб Чипига рассказал «Новой», что первый суд, рассматривавший действия УИК № 589, решил, что прокуратура должна возобновить проверку в отношении возможных нарушителей на этом участке. Ожидается, что подобные решения будут вынесены и по другим участкам.

Суды Петербурга уже отменили несколько решений участковых избирательных комиссий, на которых пересчитали голоса в пользу «Единой России». Кандидатам от оппозиционных партий через несколько месяцев после выборов удалось сместить представителей «Единой России» в муниципальных советах Московского, Василеостровского и Приморского районов.