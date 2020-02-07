Михаил Горбачев. Фото: Катя Рерберг / специально для «Новой»

Он остановил войну.

Он спасал мир от ядерной угрозы.

Он открыл миру Россию, а Россию — миру.

Вот мы и предлагаем слушателям «Эха» и читателям «Новой» прислать Горбачеву открытку.

Как в старые времена к праздникам. Без конвертов. Картинки на ваш выбор.

Почтальоны (журналисты наших редакций) доставят открытки для М. С. Горбачева 1 марта, в канун для рождения.

Пишите нам.