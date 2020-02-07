Новая газетастать со–
участником

важно

Редакция «Новой» ждет извинений от главы республики Чечня Кадырова Р. А. в связи с избиением в Грозном обозревателя Милашиной и адвоката Дубровиной

Сюжеты

Горби 89

Собираем настоящие открытки читателей с поздравлением Михаилу Горбачеву. «Новая» — доставит

Общество

3
 
Михаил Горбачев. Фото: Катя Рерберг / специально для «Новой»

Он остановил войну.

Он спасал мир от ядерной угрозы.

Он открыл миру Россию, а Россию — миру.

Вот мы и предлагаем слушателям «Эха» и читателям «Новой» прислать Горбачеву открытку.

Как в старые времена к праздникам. Без конвертов. Картинки на ваш выбор.

Почтальоны (журналисты наших редакций) доставят открытки для М. С. Горбачева 1 марта, в канун для рождения.

Пишите нам.

для корреспонденции
 

«Новая газета», Потаповский переулок, д. 3, Москва 101000.

«Эхо Москвы», Новый Арбат ул., д. 11, Москва 119019.

Теги:
поздравление, горбачев

Топ 6

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera