важно
Редакция «Новой» ждет извинений от главы республики Чечня Кадырова Р. А. в связи с избиением в Грозном обозревателя Милашиной и адвоката Дубровиной
Сюжеты
Горби 89
Собираем настоящие открытки читателей с поздравлением Михаилу Горбачеву. «Новая» — доставит
«Новая газета»редакция
3
Он остановил войну.
Он спасал мир от ядерной угрозы.
Он открыл миру Россию, а Россию — миру.
Вот мы и предлагаем слушателям «Эха» и читателям «Новой» прислать Горбачеву открытку.
Как в старые времена к праздникам. Без конвертов. Картинки на ваш выбор.
Почтальоны (журналисты наших редакций) доставят открытки для М. С. Горбачева 1 марта, в канун для рождения.
Пишите нам.
для корреспонденции
«Новая газета», Потаповский переулок, д. 3, Москва 101000.
«Эхо Москвы», Новый Арбат ул., д. 11, Москва 119019.