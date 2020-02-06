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Закрепить в Конституции право детей с редкими заболеваниями на медицинскую помощь: петиция

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Юлия Пересильд: «Хочется верить, что все-таки будут написаны законы для детей с редкими заболеваниями»

Подпишите петицию за право детей на лечение

Культура

Лариса Малюковаобозреватель «Новой»

 

В России десятки тысяч детей имеют редкие (орфанные) диагнозы. Многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Государство не только не обеспечивает такое лечение, но и годами не решает задачу централизованных закупок необходимых лекарств, создания официальных реестров больных. Чтобы изменить это, «Новая газета» запустила петицию с требованием внести поправку в Конституцию, которая закрепила бы обязанность государства гарантировать иначе недоступную качественную медицинскую помощь детям, страдающим редкими заболеваниями. Нас поддержали читатели и друзья.

Юлия Пересильд
актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ
«Откуда вообще взять такие средства, чтобы ребенку помочь?»


— Дорогие друзья! Хочется верить, что чудо может происходить не только в новогодние праздники. Во что хочется верить? В то, что все-таки будут написаны законы для детей с редкими заболеваниями.

Потому что невозможно себе представить, что чувствуют родители, которые сталкиваются с этими проблемами. Непонятно, ни что делать, ни куда идти, ни где эти специалисты.

А самый главный вопрос: откуда вообще взять такие [огромные] средства, чтобы ребенку помочь? Я думаю, что помочь — возможно. Поэтому я и хотела бы подписать эту петицию.

действуй!


Закрепить в Конституции право детей с редкими заболеваниями на медицинскую помощь: петиция

Теги:
медицина, здравоохранение, орфанные лекарства, дети

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