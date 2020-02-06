«Девочке из перинатального центра явно нужна помощь специалистов»
С чем рискует столкнуться ребенок после пяти лет изоляции в клинике «Мать и дитя»? «Новая» спросила у психолога
Клиника «Мать и дитя». Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Мария ЕфимоваКорреспондент
5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца пятилетней девочки, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя». Родители ребенка утверждали, что девочка тяжело больна, и они не смогут оказать ей помощь дома, врачи же говорили, что ребенок здоров, и показаний для ее нахождения в центре нет. О девочке осенью прошлого года написала Екатерина Гордеева в «Медузе». Весь последний год продолжается судебная тяжба между перинатальным центром, родителями девочки и органами опеки, которые, наконец, озаботились судьбой девочки. «Новая» попросила психолога Ирину Таранову объяснить, какие последствия для ребенка может иметь изоляция с рождения.
— Подобного рода события не могут не сказываться на жизни ребенка.
Во-первых, в первый-второй год жизни у ребенка формируется базовое доверие к окружающему миру. То есть он начинает воспринимать мир как безопасный за счет того, как родители взаимодействуют с ребенком, насколько родители чувствительны к его потребностям и сигналам: это потребность в еде, в эмоциональном принятии, ощущении дискомфорта. От того, как родители реагируют на сигналы, которые отправляет ребенок, формируется представление о безопасности мира.
Получается, что ребенок был этого лишен.
Во-вторых, главное, что должно сформироваться в первые три года жизни — это эмоциональная привязанность. А в подобных условиях эмоциональная привязанность к взрослым не могла сформироваться. Это вообще вся основа психологической организации человека. От того, как человек эмоционально может привязываться к другим людям, вернее, от того, как формируется эта эмоциональная привязанность, зависят вообще все аспекты жизни: и то, насколько ребенок будет тревожным, какие у него будут страхи, то, насколько ребенок будет успешно социализироваться среди своих сверстников, то как, он будет справляться со стрессами и переживаниями и даже то, как ребенок будет развиваться когнитивно, интеллектуально, тоже зависит от того, как формируется привязанность. Он лишен базовой конструкции, которая должна сформироваться в раннем детстве. И самое главное, что должно было сформироваться — это эмоциональная привязанность к близким взрослым. Получается, что никого нет, эмоциональная привязанность у ребенка ни к кому не сформирована.
Конечно, в данном случае будет привязанность к врачам,
но это не та привязанность, которая должна быть.
Можно также предположить, что ребенок был в социальной изоляции, был лишен общения со сверстниками. Как раз в ранние периоды, три, четыре, пять лет, у ребенка идет активное развитие коммуникативных навыков. То есть он пробует, тестирует свои способы взаимодействия со сверстниками и корректирует их, в зависимости от того, какую обратную связь получает. Выходит, что ребенок этого тоже был лишен.
Помочь ребенку можно. Если он попадет в хорошую семью, где родители будут любить и заботиться, при участии соответствующих специалистов, в том числе и психологов, ребенку можно будет скорректировать какие-то моменты. Но психолог прямо необходим.
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