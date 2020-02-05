Режиссер Александр Петров: «Уходит время, и болезнь не оставляет шансов...»

В России десятки тысяч детей имеют редкие (орфанные) диагнозы. Многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Государство не только не обеспечивает такое лечение, но и годами не решает задачу централизованных закупок необходимых лекарств, создания официальных реестров больных. Чтобы изменить это, «Новая газета» запустила петицию с требованием внести поправку в Конституцию, которая закрепила бы обязанность государства гарантировать иначе недоступную качественную медицинскую помощь детям, страдающим редкими заболеваниями. Нас поддержали читатели и друзья.

Александр Петров Режиссер анимационного кино, четырежды номинант и лауреат премии «Оскар»

— У нас отзывчивый народ. Люди готовы поделиться, часто скромными средствами, чтобы помочь больным детям. Соберут и сто тысяч и пять миллионов. Вопрос только, успеют ли через СМС пожертвования вовремя добыть их. Уходит время, и болезнь не оставляет шансов...Чтобы такая помощь пришла вовремя и в нужном объеме, нужна организованная сила.

И безусловно, эта сила есть у государства. В его сфере ответственности должны быть борьба за здоровье этих детей, равно как и борьба с причинами таких хронических недугов, как нищета, грязная атмосфера, плохое обеспечение лекарствами.

Я полностью поддерживаю письмо сотрудников Новой газеты. Все правильно.